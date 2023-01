SCJN desecha demanda de Morena contra los gobiernos de coalición

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Todas las encuestas, dirigentes y analistas políticos apuntan en el mismo sentido: Morena puede ser derrotado, pero la condición es que los partidos opositores presenten un frente unido.

Esta premisa está a prueba este mismo año, en las elecciones de gobernador de los estados de Coahuila y México, donde ya es un hecho que PAN, PRI y PRD van juntos frente a Morena, mientras que el partido oficial, Morena, tiene problemas para mantener en sus órbitas a sus satélites PT y PVEM.

Por estos antecedentes resulta muy importante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desestimar una acción de inconstitucionalidad promovida por Morena y diputados de minoría del Estado de México en contra de los cambios a las leyes de esa entidad que norman los gobiernos de coalición, publicadas el 30 de septiembre del año pasado, las cuales podrán ser aplicadas a partir de los comicios del próximo 4 de junio.

De acuerdo con un comunicado de la propia Suprema Corte, los ministros determinaron, conforme a un precedente, que el gobierno de coalición, en su modalidad electoral, es una figura diferente a las coaliciones electorales y su regulación se encuentra dentro de la libertad legislativa de las entidades federativas.

Estas reformas al código electoral mexiquense fueron aprobadas con respaldo de la mayoría del PRI, PAN y PRD en el Congreso local, mismos partidos que integran la coalición que enfrenta a Morena y pretende hacer cumplir los vaticinios de que, unidos, pueden vencer al oficialismo el próximo 4 de junio.

En su demanda, Morena y algunos diputado locales alegaban que el Congreso estatal es incompetente para establecer en el Código Electoral local las normas relacionadas con un gobierno de coalición, pues esa materia debe estar prevista en la Constitución del Estado. Este alegato fue desestimado, dice el comunicado, en virtud de que una mayoría de seis ministros se pronunció por la invalidez de los preceptos aludidos, sin alcanzarse la votación mínima requerida de ocho votos.

Además del rechazo a las exigencias de los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación, esta decisión de la mayoría de los ministros resulta notable porque en este asunto tuvo participación destacada la tan criticada ministra Yasmín Esquivel Mossa, sobre cuya fama pesan todavía las denuncias de haber plagiado su tesis de licenciatura.

En este caso, Esquivel Mossa fue la ministra ponente y, como lo pedían Morena y sus diputados mexiquenses, propuso invalidar las reformas debido a que la constitución local no contenía ninguna previsión sobre los gobiernos de coalición y era indebido incluir esta figura jurídica sólo mediante un cambio en las leyes secundarias.

La propuesta de Esquivel Mossa tuvo mayoría, pero sólo con seis votos, cantidad insuficiente para desechar las reformas pues la Constitución exige una mayoría calificada de ocho votos del pleno de ministros para poder invalidar una norma ya vigente.

En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad fue desestimada y se mantiene la posibilidad de integrar gobiernos de coalición en el Estado de México, alternativa que hace más atractivo integrar coaliciones para vencer en los comicios.

Como se aprecia, se confirma que la censurada ministra Esquivel Mossa una vez más se manifiesta a favor de iniciativas de Morena y sus rémoras, como lo ha señalado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador defiende a Esquivel y se lanza contra la UNAM

Por cierto, el primer mandatario se mantiene en su papel de defensor de su amiga y recomendada ministra Esquivel Mossa y aprovecha para repetir sus críticas contra la UNAM, la cual considera que cayó bajo la influencia de conservadores y neoliberales.

En su defensa de Esquivel Mossa, el primer mandatario señaló que los conservadores “vieron la posibilidad de lanzarse contra la ministra porque ha estado apoyando las reformas que tienen que ver con la transformación del país y no es nada más golpear a la ministra, es golpear a ya saben quién, todo es así, todo lo piensan de esa manera. Están muy molestos porque era como la casta divina, la casta dorada, la oligarquía, con sus achichincles, sus voceros, sus intelectuales alcahuetes y están muy molestos con nosotros”.

“Ojalá y la UNAM presente una denuncia, tiene la facultad porque es autónoma, que hagan valer la autonomía, que no estén haciendo politiquería”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera del pasado viernes en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

En otros comentarios, López Obrador censuró la actitud asumida por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, en la que expuso que la institución no tiene facultades legales para retirarle el título a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel, señalada por presunto plagio.

El jefe del Ejecutivo dijo que lo expuesto por el rector fue “puro choro mareador”.

Insistió que no hay vacío legal que impida actuar y hay procedimientos para ello, pero es la Universidad la que debe presentar una denuncia judicial.

Después del informe presentado el viernes por el rector de la UNAM, el mandatario dijo que “está bien que informe nada más que no hay nada concreto, todo fue, como dirían los filósofos, puro choro mareador porque no hay nada concreto. O sea, condenar el plagio, pues sí, todo mundo condena plagio, pero aquí es saber: Hubo plagio, no hubo plagio, quién plagió a quién y dictaminar y presentar una denuncia”.

Contra su propia sentencia de que “no me vengan con que la ley es la ley”, el mandatario sostuvo que, “si un caso se define legalmente, si se resuelve judicialmente, se tiene que quitar el título. La SEP, si hay un juicio, en donde se declara que se cometió este ilícito, puede quitar el registro, pero se requiere de un proceso judicial, entonces, ahí lo que debió hacer, esa es mi opinión, aunque hay que respetar también la autonomía, era ver a fondo, vamos a ver cómo está la situación, porque también quedó todo en el limbo: ¿Hubo plagio o no hubo plagio?, y si hubo plagio, ¿quién fue el que plagió?”.

Añadió que, “en el caso de la universidad, si no se iban a meter a fondo, para qué se engancharon con lo de este intelectual conservador, Sheridan, pensando que iba a ser fácil, que era como ir de día de campo a Chapultepec. No, no no y claro que corresponde a la UNAM porque es autónoma, pero en mi opinión, la UNAM resuelve y si hay una anomalía, lo que procede es meter una denuncia para que el ministerio público resuelva”.

Otro caso candente para los ministros de la Suprema Corte

El referido caso de la reforma para establecer en el Estado de México los gobiernos de coalición, la Suprema Corte de Justicia tiene pendientes otros casos que pueden generar inconformidad y protestas en las filas de la llamada Cuarta Transformación.

Por ejemplo, ayer, último día para hacerlo, el PAN y el PRD interpusieron sendas acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas electorales, conocidas como “plan B”, promulgadas el 20 de diciembre pasado, que modificaron las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El dirigente nacional del partido del sol azteca, Jesús Zambrano, reafirmó que estas reformas tienen el propósito de acabar con las autoridades electorales independientes y con la pluralidad política del país, algo que no pudo lograr el oficialismo con cambios a la constitución, por lo que se recurrió al subterfugio de cambiar las leyes secundarias.

“No pudieron sacarlo, gracias a que la oposición representada por los grupos parlamentarios del PRD, PAN y PRI no permitieron con sus votos aprobar ese bodrio de reforma electoral”, afirmó en entrevista a las afueras del máximo tribunal.

Más tarde se presentaron los representantes del PAN, encabezados por su presidente, Marko Cortés, quien adelantó que también presentarán acciones de inconstitucionalidad por el mismo tema.

“Que el Presidente no quiera abusar de su cargo y de su mayoría simple en la Cámara de Diputados para querer ponerse las reglas a modo en materia electoral, que es concretamente lo que están haciendo”, dijo el dirigente nacional del partido azul, quien precisó que tienen confianza en que con la nueva presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, este asunto se dictamine a la brevedad.

riparcangel@hotmail.com