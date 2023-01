Trabajamos por amor al territorio mexiquense: Alejandra Del Moral

Confía la priista en ganar la gubernatura

Mexicaltzingo, Estado de México.— En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hay mujeres y hombres valientes que se caracterizan por ser servidores públicos de profesión y trabajan por amor al territorio mexiquense, aseguró la precandidata de este instituto político a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela.

“Si algo me han enseñado los priistas es a no achicarme, a darle con todo, es a entrarle con ganas, porque aquí hay valientes, hay valientes con amor al estado”.

Destacó que “vamos a ganar por amor al Estado de México, vamos a ganar por amor a nuestros hijos, vamos a ganar porque somos servidores públicos de profesión, vamos a ganar en el territorio, no en el escritorio”, expresó la precandidata al reunirse con militantes priistas de Mexicaltzingo.

Alejandra Del Moral indicó que la mujeres priistas le han enseñado a caminar el territorio mexiquense y que ella dará la vida por la entidad.

Asimismo, destacó que los priistas deben sentirse orgullosos por lo que han construido y que deben proteger.

“Es muy importante para mí, en esta precampaña, reunirme con ustedes, los priistas, los simpatizantes, militantes, los asambleístas, delegadas y delegados que irán a la Convención de Delegados del próximo 12 de febrero y hacer algunas reflexiones con ustedes”, puntualizó.

“Quiero pedirles que me acompañen, que me acompañen a recorrer el estado, que me acompañen a recorrer el municipio, porque ésta la vamos a ganar, porque le tenemos un profundo amor a nuestra tierra”, manifestó.

Del Moral Vela sostuvo que con valentía se puede enfrentar el cambio de cómo hacer política, y aseveró que ese cambio está en los jóvenes, mujeres y hombres que forman parte del Revolucionario Institucional.

“El cambio está en cada uno de nosotros, si verdaderamente somos conscientes de que queremos lograrlo, y va a estar en el trabajo de todas y todos nosotros llegar a la meta”, abundó.