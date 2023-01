En febrero entra en vigor decreto del cierre de AICM a carga: AMLO

Confirma que DHL migrará operaciones al AIFA

Mudanza de operaciones a la nueva terminal se debe dar en un lapso de 90 días

La empresa DHL migrará totalmente sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia finales de febrero, donde él mismo atestiguará el aterrizaje de los aviones de la carguera, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la empresa, se tiene acordado que haya un vuelo diario de carga hacia la nueva terminal aérea. El proyecto señala que la mudanza de las operaciones de carga al AIFA, se debe dar en un lapso de 90 días

El mandatario confirmó que a partir de que los aviones de DHL operen en el AIFA, entrará en vigor el decreto que cierra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a estas operaciones.

“DHL, ellos vienen ya, empiezan y quieren que yo vaya. Voy a ir a finales de febrero, empiezan sus primeros vuelos y van a utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles.

“Voy a ir a esperar y sí, cuando yo pueda (utilizaré el AIFA), si es el mejor aeropuerto que hay, solamente los conservadores y los corruptos que querían hacer negocio con el aeropuerto de Texcoco y sus voceros son los únicos que no quieren el aeropuerto Felipe Ángeles”, expuso el mandatario federal en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

La semana pasada, el Ejecutivo federal envió un anteproyecto de decreto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) en el que cierra a las operaciones comerciales de carga el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por la saturación del espacio aéreo de la capital y de sus dos terminales.

Al respecto, diversas cargueras como Air France KLM, Grupo Avianca y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) alertaron sobre los riesgos de una mudanza apresurada para el modelo de negocios de las firmas así como para la competitividad del sector.

“Están haciendo un alboroto, pero nosotros tenemos que cuidar de que no se sature el aeropuerto de la Ciudad de México y que toda la carga se pueda trasladar, manejar en el AIFA y entonces empiezan esas asociaciones que no les tengo mucho respeto.

“A ese tipo de asociaciones no les tengo mucho respeto, porque son las que usaron para justificar el aeropuerto de Texcoco, hicieron los estudios a modo, todavía mandaron los estudios en la madrugada de cuándo íbamos a tomar la decisión, y uno de sus argumentos es que no se podían usar los aeropuertos de la Ciudad de México, que tenía que cerrar”, sostuvo.

Al respecto, el mandatario mexicano rechazó una prórroga a los 90 días para la mudanza de operaciones tal y como habían sugerido las empresas cargueras al afirmar que están esperando a que termine su gobierno para negociar nuevas condiciones.

“Dicen, sí aceptamos, pero queremos un año, ¿creen que me estoy chupando el dedo? Para qué un año, quieren ir pateando el bote, dicen, ya se va ir. Yo creo que el decreto se publicará cuando llegue el primer avión de carga de esta empresa”, dijo.

Aún no hay pruebas fehacientes en tragicomedia de García Luna: AMLO

Sobre el primer día del juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las autoridades no han aportado pruebas contundentes sobre que el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón haya recibido sobornos para permitir el trasiego de drogas hacia ese país.

No obstante, comentó que este caso es una vergüenza y una tragicomedia ya que se está implicando a un alto funcionario del gobierno mexicano en un caso grave como implica la conspiración desde la administración pública para beneficiar a los cárteles de la droga.

“Por fin, después de esos tres años, se constituye el jurado para juzgarlo, y ayer inició el juicio, entonces, sus abogados sostienen que es inocente, que quienes lo acusan no cuentan con pruebas. Y que se están valiendo de testigos protegidos que tienen también antecedentes penales, que fueron deportados a Estados Unidos y que eso es lo que están utilizando de pruebas. Hasta ahora no ha habido pruebas, vamos a decir, así, fehacientes.

“Se habla también que acumuló una fortuna de muchísimo dinero, alrededor de mil millones de dólares. Ayer, el que lo acusa, habla de que recibía un millón de dólares diarios y vamos a informar también qué dicen nuestros abogados, ya se está hablando de sus cómplices de García Luna”, expuso este martes el mandatario federal.

México va por 700 mdd en un juicio contra García Luna en Florida

El presidente López Obrador informó que el gobierno de México peleará para que parte de la fortuna decomisada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública procesado en Estados Unidos, regrese a México. Son 700 millones de dólares y el mandatario anunció que ya se inició un juicio.

“Lo que sí es que nosotros vamos a procurar recoger el dinero. Ya hay un juicio, 700 millones de dólares, en Florida. Sus abogados plantearon de que no tenía México porque la litigar allá, un juzgado en Florida nos dio la razón, es decir que sí podemos y se está trabajando en eso”, informó el primer mandatario.

La semana pasada, el presidente López Obrador anunció que pediría a Estados Unidos que se le regresara a México el dinero decomisado, “sea la cantidad que sea” y sin importar que el juicio se está realizando ante la justicia estadounidense.

El gobierno de México presentó una demanda civil en Miami, Florida, para que se le regrese a México el dinero decomisado a García Luna

“Yo me preguntaría por sentido común: ¿cómo se obtiene tanto dinero en tan poco tiempo?, cualquier persona, hasta un empresario, del 2012 al 2018, seis años, tiene una gran riqueza, ¿cómo se obtiene en seis años tanto dinero?”, cuestionó el presidente en su conferencia del miércoles 18 de enero.

Habrá informe sobre juicio para que “no pase de noche” en México

Para que el juicio de Genaro García Luna “no pase de noche”, López Obrador ofreció emitir un informe diario sobre las acusaciones, pruebas y declaraciones que surjan en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, donde se está desarrollando el proceso en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México.

“Va a haber un informe sobre el juicio de García Luna. Consideramos importante que la gente que ve las mañaneras conozca cómo se está llevando a cabo este juicio que comenzó ayer, hoy sigue y es importante… no queremos que pase de noche, que no se enteren porque sinceramente no le tenemos confianza a los medios convencionales en el país porque guardaron silencio durante mucho tiempo”, planteó el presidente.

AMLO no viajó a la cumbre de la Celac por tener mucho trabajo

En otro tema, el presidente López Obrador argumentó que debido a que tiene bastante trabajo en el país, declinó asistir a Argentina a la séptima cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se desarrolla en Buenos Aires.

“Tengo compromisos en el país, tenía que estar en el Tren Maya, en la supervisión de la obra, era viajar ayer todo el día, estar hoy, regresarme mañana llegar aquí el jueves y tengo trabajo, bastante, y estoy de acuerdo con lo que se va a plantear, hay muchas coincidencias.

“Estamos a favor de todos los gobiernos de América Latina, del Caribe, de las políticas que se viven, en contra de los golpes de estado tanto los militares como los mediáticos, como los legales entre comillas, todo eso, y grabé un mensaje que envié”, expuso este martes.

En representación del mandatario federal, asiste el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.