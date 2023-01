Está cantado

Carlos Ramos Padilla*

Está cantado, va contra la UNAM. Escuchar al Presidente de México decir que el hombre que administra la inteligencia de la nación, el rector Graue, lanza puro “choro mareador”, además de representar una ofensa y una vil conducta baja y de barrio, se desnuda el antagonismo a la educación y el reto de atacar a la Máxima Casa de Estudios.

El doctor Graue ha sido en extremo respetuoso con la institución presidencial, en lo personal con AMLO y con los reglamentos vigentes. El viciado evento de Yasmín Esquivel es únicamente el pretexto para iniciar el proceso de desestabilizar a la UNAM. Su ya cansado discurso de que la Universidad está repleta de derechistas sirviendo al neoliberalismo no apunta hacia nada.

La Máxima Casa de Estudios ha significado para el país un núcleo de proceso y ha servido de enlace con todos sectores de la nación. En su campus se concentran todas las colectividades, respetando cultura, religión, aspiraciones, diferencias económicas y proyectos de vida.

AMLO aprovecha la inconformidad social que ha provocado su ministra protegida y se empeña en que la UNAM ceda a presiones y pasiones exógenas. Quiere AMLO que Graue viole la ley, lo presiona y lo impulsa para entonces tener argumentos para intervenir.

A AMLO le estorba la UNAM porque quienes viven dentro de ella están intelectualmente más capacitados que él y por ende la derrota para el Ejecutivo es marcadamente sonora.

No sabe idiomas, ni conoce la historia, ni está preparado, no articula proyectos y su derrota está en los debates, por ello anticipa que no responde porque es “dueño de su silencio”.

Graue ha mostrado clase, AMLO arrebatos callejeros. La prudencia y tolerancia han salido de Rectoría, el insulto y la bravuconería, de Palacio Nacional. AMLO está dispuesto a defender un plagio catalogándolo como “error”. Graue interponiendo y defendiendo a la UNAM sin reducirla a una tramposa impune. Pero esto lamentablemente apenas inicia.

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.