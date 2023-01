No necesito que nadie haga campaña por mí, afirma Alejandra Del Moral Vela

En busca del gobierno del Edomex

Arturo Baena

Valle de México.— La precandidata a la gubernatura del Estado de México, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Del Moral Vela, aseguró que los priistas mexiquenses están listos para tomar su lugar en la batalla; son valientes y no tienen miedo, por lo que se ganará por el bienestar de las familias de la entidad. “Los valientes no se rinden, no tienen miedo, los valientes sabemos que aunque se pongan complicadas las cosas, siempre vamos a poder”, subrayó.

“Yo no necesito que nadie haga campaña por mí, yo tengo la mejor coalición, sé caminar, sé hacer campañas, sé gobernar y voy a ganar”, enfatizó al reunirse con militantes priistas de Zumpahuacán y Joquicingo.

“Miren lo digo con todas sus letras, puede ser que me saquen algunos puntos de ventaja, pero caballo que alcanza gana, se caminar, la voy alcanzar y le voy a ganar”, añadió.

La precandidata indicó que en esta precampaña se busca llegar a todas y todos los priistas de los 125 municipios mexiquenses, para estar cerca de ellos y tener su confianza, así como tomar su lugar en la batalla.

Reiteró además que no se debe subestimar a una mujer y, menos aún, a una mujer joven. “Pueden salir a decir todo lo que quieran, pero aquí trabajo mata grilla”. “Para nosotros lo más importante es la gente, lo más importante es que nuestros priistas hoy, en esta precampaña, sepan que venimos a pedir su confianza, a pedirles que nos ayuden a llegar a todos los priistas de Zumpahuacán”, expresó.