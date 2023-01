El PRI tiene representación en los 125 municipios del Edomex: Del Moral Vela

Encuentro con priistas de Atizapán y Almoloya del Río

Arturo Baena

Valle de México.— Los priistas mexiquenses siempre están dispuestos a caminar hacia adelante, sacan la casta y trabajan todos los días en los 125 municipios de la entidad, destacó la precandidata a la gubernatura del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Del Moral Vela.

“Hoy quiero que todos los municipios del Estado de México sepan, porque el PRI tiene representación en los 125 municipios, no nos concentramos solamente en algunos, el PRI pesa en los 125”, aseguró.

Al sostener un encuentro con priistas de Atizapán y Almoloya del Río, la precandidata del PRI indicó que quienes forman parte de esta institución política caminarán con propuestas.

“Los valientes no nos rendimos, nunca, no importa que difícil se ponga, que nos pongan piedras en el camino, no importa que nos descalifiquen ellos, que crean que nosotros vamos a ser iguales, aquí vamos a caminar con propuestas”, afirmó.

En este sentido, señaló que los priistas valientes se caracterizan por tener ganas, corazón y alma para trabajar para que al Estado de México le vaya bien.

Del Moral Vela reiteró que su formación viene de caminar junto con los hombres y mujeres priistas, a quienes aseguró que no les fallará.

“Aquí he caminado junto a ustedes mucho tiempo, muchos años, aquí aprendí, vengo de la base militante, aprendí a caminar, no les he fallado y no les voy a fallar, cuenten siempre con una Alejandra cercana, una Alejandra valiente”, expresó.