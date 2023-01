Improvisada mudanza al AIFA, la pagaremos todos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños



Capricho de AMLO complica logística

Faltan aduaneros, bodegas, personal

El cambio no son “enchiladas”

¿“No se chupan el dedo”? en la 4T

Guerra de marchas; ego es primero

Necesarios, “líderes” auténticos contra el “plan B”

McDonald’s, RSC

El primer error que se comete en los negocios públicos es consagrarse a ellos

Benjamin Franklin (1706-1790) estadista y científico estadounidense

Inflexible, el presidente López Obrador, apuesta todo para que la obra icónica de su gobierno, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no se sepulte en el cementerio de los elefantes blancos.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM o conocido también como el Benito Juárez, sí está saturado y es necesario desahogarlo, pero el camino que utiliza López Obrador, es el aniquilamiento violento de esa terminal aérea para que pueda despegar el AIFA, que nadie quiere volar por ahí.

Primero, abandono presupuestal en el AICM. Al llegar a la Ciudad de México, lo primero que encontramos es una fetidez a caño y luego instalaciones totalmente descuidadas. No hay mantenimiento y las salas de espera parecen como las terminales camioneras de ciudades abandonadas de países bananeros.

Ahora, sacan las operaciones de carga, que representan a penas el 2.7% de las operaciones de esa terminal, para pasarlas al AIFA o bien para el de Toluca, el de Puebla, Querétaro o Cuernavaca. La verdad de las cosas, es que no hay suficiente personal para completar las operaciones en esos aeropuertos para dar salida a toda la carga que llega y tiene que distribuirse.

Todo mundo pone atención a FedEx, DHL y UPS. Sin embargo, esta es una parte importante, pero secundaria de lo que realmente opera a través de ese aeropuerto. Llegan mucho más aviones con carga de otras empresas y tienen que distribuirse a toda la zona centro del país. En otros casos se colocan en otros aviones para trasladarlos al interior de México.

El proceso lleva a necesitar operaciones aduanales; certificaciones de terceros que son requeridas por los operadores de las terminales, por ejemplo (ACC3-RA3) para carga que se transporta a Europa o equipamiento adecuado de los almacenes de carga, autorizados por la Autoridad de Aviación Civil de México (AFAC).

Además, se necesita un sistema aduanero operativo, agentes aduanales suficientes para despachar la carga importada y el registro de agentes de carga para el AIFA.

Todas las obras y actos de gobierno de la 4T, se hacen al aventón, sin preparación y a lo borras. No hay un plan definido con tiempo, ni mucho menos gente preparada para realizar las operaciones.

Cuando menos quitarse la capa de sabelotodo y de autoritarios, para platicar con los empresarios del sector, con los trabajadores, con los agentes aduanales, con las aerolíneas; con todos.

Es lo que evitan desde el gobierno. Se le ocurrió al Presidente, por alguna influencia ignorante y tendenciosa, y es una orden a cumplirse. No le pueden corregir al inquilino de Palacio Nacional, aunque sus errores cuesten mucho dinero para el país; dinero del pueblo.

Son caprichos y hay que cumplirlos, cueste lo que cueste.

Lo peor de todo, es que los cargueros incrementarán los precios de sus operaciones en el país y, saben quiénes pagaremos la ineficiencia gubernamental, pues todos los mexicanos.

PODEROSOS CABALLEROS

Mientras López Obrador despotrica contra sus opositores, a los que descalifica, se aprecia que hay un miedo justificado del Presidente por perder las elecciones en 2024. Así cambia las reglas del juego para ganar los comicios. Sabe que este año está en la antesala de perder tanto el Estado de México, como Coahuila. Sus “corcholatas” morenistas son impresentables, a grado tal que Armando Guadiana, en Coahuila, prefiere irse al Super Bowl el próximo 12 de febrero. Eso no lo perdona. Con políticos así, como piensa ganar la 4T. Por ello, un día y otro también, desde el púlpito presidencial, AMLO va contra el INE y la prensa, así como contra los ciudadanos que se manifestarán en unos días contra el gobierno federal. Pero, no ha logrado hacer mella en el sentimiento opositor, pero amenaza con otra supermarcha el 18 de marzo para conmemorar la expropiación petrolera. El ego es primero. No importa cuando se gaste en acarreo como ocurrió en la última marcha oficialista. Para fortuna de AMLO, no hay líderes visibles en la oposición y lo único que se ve son algunos soldados menores que le echan leña al fogón, pero sólo levantan humaredas pasajeras.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

McDONALD’S: Bajo el liderazgo de Woods Staton, Arcos Dorados, operador de los restaurantes de comida rápida McDonald’s, abrió en Cancún las puertas de la primera sucursal de su proyecto “Experiencia del futuro”, en el cual dispondrá un servicio más digital. A la par, la nueva generación de los restaurantes atiende el propósito de la cadena por ejercer un mayor cuidado del medio ambiente.

Escúchame lunes, martes, miércoles y viernes,

en El Heraldo Radio, desde las 22 horas.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos