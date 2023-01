¿Otro grupo?

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla*

Personajes públicos involucrados en la política, la investigación, la academia, ex rectores y organizaciones civiles se reunieron para presentar un nuevo grupo: “Colectivo por México”, rumbo al 2024, sin duda alguna una convivencia de talentos, pero a mi juicio llegan tarde a la historia y algunos en silencio por su complicidad en permitir que el país y el gobierno se encuentren en tan lamentable situación.

Parece ser que el resentimiento impulsa a muchos a crear fundaciones, alianzas, grupos o colectivos proponiendo proyectos que en su tiempo no pudieron o no los dejaron implementar.

Este “colectivo” sustenta su aparición en un documento titulado “Un punto de partida”, donde diseñan un plan de políticas públicas y el lanzamiento de una plataforma, con la cual recabarán propuestas ciudadanas de todo el país rumbo a la elección presidencial de 2024. En su texto no aparece ni la división ni la confrontación. Evitan el naufragio legal del país e inyectan determinación y compromiso. El análisis y síntesis pretenden ofrecerla a los candidatos a gobernar al país, dicen, sin distingo alguno.

Pudimos observar la presencia de: Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial por el PRI; Dante Delgado, presidente de MC; las senadoras Patricia Mercado Castro (MC), Josefina Vázquez Mota (PAN) y Xóchitl Gálvez (PAN); los ex rectores de la UNAM José Narro y Francisco Barnés de Castro; Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Óscar Espinosa Villarreal, ex regente del GDF; el historiador Enrique Krauze; los diputados de MC Amalia García, Ivonne Ortega y Salomón Chertorivski; el ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío; los medallistas olímpicos Raúl González y Fernando Platas, Carlos Padilla Becerra ex presidente del COM y Beatriz Pagés, entre otros. El gran ausente fue Cuauhtémoc Cárdenas.

La fortalece de este “colectivo” radica en combatir al evidente y acelerado deterioro institucional y social. Hoy hablan de una ética pública en crisis, olvidando, al parecer, aquella propuesta presidencial de Miguel de la Madrid “La Renovación Moral de la Sociedad”.

Estos personajes hoy auditan al gobierno y su déficit, las arbitrariedades sin rumbo constitucional, la radicalización de los diferentes niveles sociales que obliga al desconcierto y a la incertidumbre y en el extremo a la desconfianza al ser todos víctimas de los criminales y su violencia. Ayer mismo publiqué una colaboración sobre la infame lista en donde varios, muchos periodistas hemos sido marginados, despedidos o agredidos. A diferencia de AMLO que manda al diablo a las instituciones, el “colectivo” busca estructurar y defender a aquellos organismos que garanticen un efectivo Estado de Derecho, la diversidad de caracteres y de experiencias pretenden sumar, crecer. No acabo de comprender si intentan restituir los vacíos del presente sexenio o colocarse por sobre los partidos legalmente constituidos.

Pero, insisto, llegan tarde, aparecen a casi cinco años de una mal llamada transformación, luego de la implementación de proyectos faraónicos multimillonarios, cuando el sistema de salud y educativo son un desastre, en tanto suman miles y miles asesinados o víctimas de la violencia, luego de aprobarse una militarización y como cereza la firme estrategia por dañar al INE y a la UNAM. Pero hablan ya de reconstrucciones y de calidad, de equidades y justicia y de erradicar a la corrupción. Con el debido respeto, al escuchar la participación de Cuauhtémoc Cardenas me recuerda a Porfirio Muñoz Ledo que luego de transitar por varios partidos, candidaturas y cargos de relevancia, proponen una nueva República ofertando todo lo contrario que en su tiempo hicieron, empezando por no respetar ideologías y plataformas que les dieron sustancia y crédito.

En estos intentos, que van muchos y este no es el único, ha faltado coordinación y organización ese es su talón de Aquiles. Ojalá y en esta ocasión prospere el “colectivo” y no asemeje las manoseadas “refundaciones” partidistas.

Lo interesante es que el “colectivo” estrecha a personajes que han sobrevivido a rivalidades políticas y que, vuelvo a mi interrogante, busquen lo que paga el sistema sería un gobierno de coalición. Veamos hasta donde se integra la llamada sociedad civil, la que multitudinaria se manifiesta en las calles y estos miembros del “colectivo” que desde diferentes tribunas han llevado al país hasta donde nos encontramos.

