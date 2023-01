Contundente mensaje de “Alito” a Osorio Chong

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“Morena, partido de delincuentes electorales confesos”: Moreno Cárdenas

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, encabezados por el líder de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, y el coordinador de la bancada, Rubén Moreira, celebró en el Estado de México su V Reunión Plenaria y desde luego, uno de los temas principales fue el de las elecciones que habrá este 2023, en Coahuila y Edoméx, comicios que el líder tricolor, considera la antesala obligada para reafirmar la unidad de la coalición y de esta manera, llegar con posibilidades de triunfo al 2024.

Dicha ocasión, la supo aprovechar muy bien el ex gobernador de Campeche para enviar contundentes mensajes, específicamente, a quien se ha empeñado en debilitar al Revolucionario Institucional para quedarse con dicho instituto político y ponerlo al servicio ni más ni menos que de Palacio Nacional, y es bien sabido que se trata del coordinador de los senadores del tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong.

En su intervención, “Alito” Moreno manifestó que el país se encuentra en un fundamental momento histórico que demanda al mejor PRI de todos los tiempos y de lealtad absoluta de su militancia en el que no deben aceptarse, “ni esquiroles ni cortesanos al servicio del poder que traicionen y luego se escondan bajo el manto del partido, no lo vamos a permitir”.

Agregó Moreno Cárdenas: “En este partido se respeta a quien no está de acuerdo y quien piensa distinto, pero un buen priista habla bien de su partido en público y en privado y a esos tristemente célebres del pasado los conocemos, por ellos sabemos lo que intentan, pero jamás lo van a lograr. Aquí está el PRI… no vamos a permitir que nadie venga a dividir al partido” y agregó que “quien verdaderamente está con el PRI, empieza por abrazar el partido, los tiempos no admiten medias tintas ni indefiniciones”.

Ya en la dinámica de las elecciones de este año y las de 2024, el líder tricolor señaló: “Queremos mandar un enérgico mensaje de unidad y de presencia sólida. Vamos a trabajar para tener los mejores resultados, aquí está el PRI listo para refrendar la confianza que hemos ganado con buenos resultados”.

Luego vino la realidad que vive actualmente un país, donde la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, que es condición indispensable para la democracia, está en riesgo y destacó Moreno Cárdenas que esta errada y llamada Cuarta Transformación ha buscado instaurar un régimen centralista y autoritario fundado en la voluntad de una sola persona que pretende supeditar a los poderes Judicial y Legislativo a Palacio Nacional.

También se refirió a que las voces que no están de acuerdo con las ocurrencias que emanan de Palacio Nacional, se tienen que enfrentar a la venganza, la descalificación e intimidación en medio de intentos por desarticular a la oposición.

“La pluralidad ha perdido terreno ante la polarización del debate público promovido desde la cabeza del Estado; un gobierno que prefiere llevar a las discusiones estériles, antes de aceptar que son incapaces de construir el avance del país”.

Sobre el famoso “plan B”, que se podría empezar a discutir en el Senado de la República, Alejandro Moreno anunció que los priistas presentarán una acción de inconstitucionalidad con visión de género para con las mujeres.

Tampoco soslayó el líder priísta que la libertad de expresión vive sus peores momentos y no está en las prioridades de este gobierno. Recordó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró públicamente que ayudar a los pobres es una simple estrategia política y por eso mismo esta errada y llamada Cuarta Transformación no los sacará de su paupérrima condición.

Advirtió sobre el fracaso de las obras emblemas, conocidos como “elefantes blancos” de esta administración que por cierto, se niega a combatir la corrupción y la impunidad. “utilizan las fiscalías para encubrir a funcionarios públicos y perseguir a quienes no están de acuerdo con ellos… Morena es un país de rufianes y de delincuentes electorales confesos”.

En otro tema, Moreno Cárdenas indicó que “a Va por México le hemos dado el apoyo absoluto y si hoy la alianza vive es porque el PRI la ha defendido como nadie. El PRI seguirá luchando y conquistando con nuestros aliados y vamos a seguir teniendo mejores destinos”.

Municiones

*** Quién lo diría, la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las “corcholatas” que se placeó por la pasarela que ofreció la Cámara de Diputados en el marco de la plenaria de la bancada de Morena, que coordina Ignacio Mier, y aunque éste último le alzó la mano a la funcionaria capitalina en señal de victoria, ¿acaso de cara al 2024?, y “Claudita”, sonrió ampliamente por el gesto del diputado poblano, durante su participación en la plenaria del partido oficial, manifestó todo su enojo y su impotencia al corroborar que su aspiración paulatinamente se va desmoronando ante sus ojos. Por eso estalló con sus correligionarios y más que pedirles, les exigió que la defiendan por las “calumnias” que se han desatado, por los “incidentes atípicos”, (así les dice Sheinbaum Pardo), que ya ahora casi a diario ocurren en el Metro.

*** Lo anterior viene a cuento porque -según se sabe- la funcionaria capitalina tiene toda la intención de reanudar a la de ya, sus recorridos por el interior el país con cargo al erario de la capital de la República, porque ve que ha perdido popularidad, de ahí que ella suponga que su exigencia está por demás justificada. Específicamente señaló: “Por cierto, compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido, porque esa es la parte de la unidad. Y no lo digo por mí, lo digo por todos… porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto, no a la persona”. Qué curioso, porque es bien conocido que quien asegura ser la “corcholata” consentida de Palacio Nacional, si de algo sabe es de estar atacando “por debajo del agua” al resto de los aspirantes morenistas al 2024, si no, que le pregunten al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al senador Ricardo Monreal.

*** El ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, habló sobre la presentación del Colectivo por México, un esfuerzo de un grupo de amigos que tienen una profunda preocupación por México. Señaló que llevan trabajando un año y medio y están: los ex rectores de la UNAM, José Narro Robles y Francisco Barnés; Diego Valadés y Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros. Durante 6 meses realizarán foros para elaborar un documento en el que se analice la situación que vive actualmente la educación, la seguridad y la salud, entre otros temas. Los miembros de este grupo adelantan que esta errada y llamada Cuarta Transformación, ha seguido el camino equivocado. Presentarán un proyecto del país que se requiere y el diagnóstico de la problemática que se vive. Aclaró Labastida Ochoa que no tienen ningún interés político.

morcora@gmail.com