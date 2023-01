INE-Plan B…errinche

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Rumbo al 2024, Morena coloca al Instituto Nacional Electoral (INE) contra las cuerdas. Bajo la bandera de la austeridad y de consolidar un sistema democrático eficiente, busca el control de todas las elecciones en el país, desde la presidencial hasta las municipales. Para ello impulsa una reforma que permita, dicen, “reflexionar sobre el papel y atribuciones INE”.

Desde finales del año pasado comenzó a discutirse en el Senado y la Cámara de Diputados el “plan B” de esta reforma electoral. El cual consiste en una serie de leyes secundarias que requieren del apoyo de la mayoría simple en la Cámara de Senadores para ser aprobada; la intención es cambiar cinco aspectos importantes del INE.

Para empezar, la reforma, de Morena, busca eliminar a los cinco vocales con diferente función en cada una de las 300 Juntas Distritales, dejando a una sola persona responsable de todas las tareas. Esto implicaría reducir los tiempos de capacitación de los funcionarios y deshacerse del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Además, el recorte provocaría la ausencia de los funcionarios de casilla, poniendo en riesgo el voto e incluso anular una elección si no se instalan el 20% de las casillas de un distrito.

También, se modificaría la manera en que funciona el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, ambición añeja que no han podido alcanzar desde la Secretaría de Gobernación. Un sólo vocal operativo sería responsable de la actualización y depuración de esta información.

De igual manera, la modificación a la ley contempla que los módulos se instalen en inmuebles públicos como escuelas y centros de salud. Y que la información del listado nominal de electores en el extranjero sea validada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y no por el INE.

Sin duda, una regresión a la época del partido hegemónico en el que el gobierno controla las elecciones a través del Padrón Electoral. Un retroceso, que contempla cambios en el anuncio de los resultados electorales. El “plan B”, incluye modificar el proceso del Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Esta reforma plantea generar un acta única por elección y que los cómputos distritales comiencen el mismo día de los comicios. Actualmente los cómputos distritales comienzan el miércoles siguiente al día de la elección.

El proyecto Morenista contradice toda su lucha como partido de oposición. Por años se quejaron de la propaganda que hacían los candidatos y gobierno antes de las elecciones, denunciaban falta de equidad en la contienda y derroche de recursos públicos.

Hoy, quieren manga ancha para hacer lo mismo, como lo vemos desde el año pasado con el destape de las “corcholatas”. De aprobarse el “plan B”, no se considerará como propaganda la promoción no etiquetada presupuestalmente como tal o a través de manifestaciones de los servidores públicos en uso de su “libertad de expresión” o en el “ejercicio de sus funciones públicas”. Prueba de ello los espectaculares de Claudia Sheinbaum por todo el país.

Lo más incongruente e ilegal de la propuesta que promueve Morena, es que en ningún caso se pueda perder el registro como persona precandidata o candidata, si no presenta el informe de precampaña o se rebase el tope de gastos. Como dice su líder político, Andrés Manuel López Obrador: “Que no me vengan a mí con que la ley es la ley, que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley”

Queda claro que no les interesa la legalidad y la transparencia, quieren un INE a modo. Bajo la premisa de López Obrador: “90% honestidad y 10% experiencia” pretenden reducir la plantilla del Instituto, mediante la desaparición de la rama administrativa y la reducción del Servicio Profesional Electoral en un 84.6%. Lo que equivale a 2,175 personas que se encuentran en constante preparación para organizar elecciones locales y federales.

Como lo anticipamos en este espacio, el gobierno de la #4Transformación pretende tomar el control de los órganos electorales al más puro estilo del partido hegemónico que busca perpetuarse en el poder. ¿La mayoría legislativa en el Congreso respaldará el plan B…errinche del Presidente?

En juego están la democracia, las instituciones y la credibilidad de México para atraer inversiones y recuperar nuestra golpeada economía por la incertidumbre de las erráticas políticas públicas y la inseguridad.

¿Al diablo las Instituciones?, es pregunta.

VERICUENTOS

Monreal muestra músculo

Aunque no le gusta que le llamen o lo consideren como otra de las “corcholatas” que buscan en Morena la candidatura presidencial para 2024, El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, tomó protesta a los coordinadores de su proyecto en las 32 entidades y en los 300 distritos electorales del país. Pidió a sus seguidores defender su proyecto de reconciliación y no confrontarse con el presidente. Agrupados en “comités de reconciliación nacional”, se comprometieron a dar la pelea por Monreal. El zacatecano dice que se mantendrá en Morena, pero advirtió que permanecerá ahí “hasta el límite de la dignidad”. Con firmeza dijo: “Si cierran la puerta, si nos persiguen, si nos estigmatizan, si nos descalifican, ahí si no podríamos hacer nada, sino buscar en el horizonte que le convenga a México”. ¡Órale!

