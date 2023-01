Los candidatos

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Los candidatos no bajan la guardia. Siguen promocionándose sin descanso. Unos con estrategia y otros a cielo abierto, sin importar que estén violando la ley, en un ambiente polarizado por el enfrentamiento del gobierno y el Instituto Nacional Electoral, que cada día crece.

Las reglas de la elección para el año que entra están todavía en juego. Las elecciones de este año están dadas y serán respetadas. AMLO e INE pelean por reglas para la elección 2024, las cuales tienen en confrontación directa al presidente AMLO con los consejeros del INE, que escalaron en el intercambio de acusaciones. AMLO subió su tono de reclamo contra el INE y otras instituciones.

El primer mandatario rechazó que su “plan B” electoral sea una amenaza para los comicios y acusó a los consejeros de ser quienes ponen en riesgo la elección y señaló que permitir el relleno de urnas, la falsificación de actas y la compra de votos, prácticas de los años setentas y aseguró que esta bandera la usan para atacarlo.

En este enfrentamiento, que no abona en nada a un proceso democrático sano, libre y transparente, AMLO insiste en que hasta el momento “ganaron, porque van a seguir teniendo presupuesto, más que ningún otro organismo en el mundo, porque engañaron a muchos con la consigna de que ‘el INE no se toca”. En respuesta, siete de los 11 consejeros del INE refutaron las acusaciones presidenciales, al señalar que el triunfo de López Obrador en 2018, es muestra de que no hay un México autoritario y hubo elecciones impecables, cosa que es cierto, porque el INE actuó conforme a la ley y reconoció el triunfo de Morena sin duda.

El Presidente insiste en el ataque y sube el tono contra el INE, la Corte y hasta la ONU. AMLO hizo votos para que los nuevos consejeros del INE, que llegarán este año, sean “personas honradas y verdaderamente demócratas, no como los que están ahora”. Descartó reunirse con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, porque no tiene necesidad y porque desconfía de la mayoría de los integrantes del tribunal. Bueno, es claro el enojo del presidente AMLO porque le bajaron su propuesta de Yasmín Esquivel para la Corte.

Arrancan las Cámaras

El día de mañana inicia las actividades de ambas cámaras legislativas, en donde el Senado recibirá la reforma electoral. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó un pleito entre el Gobierno federal y el INE, pues sólo existe una iniciativa que cambia leyes secundarias en materia electoral y ya fue aprobada parcialmente en el Senado.

Ante el anuncio de consejeros del INE sobre interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para revocar esta reforma electoral, confío en que la autoridad jurisdiccional les dará la razón sobre el plan B, que se somete a consideración del Senado en febrero. El funcionario fue acusado de dar instrucciones a los senadores de “destazar al INE”, lo que varios senadores de Morena negaron, mientras la oposición también endureció la crítica.

Por lo pronto, los cambios a las leyes secundarias del “plan B” de la 4T fueron impugnados con varios recursos por varias instituciones políticas, civiles e incluso en lo personal, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que seguramente prosperaran y de ahí el enojo de la 4T.

Inclusión

Los nombres están en las redes y los medios de comunicación. Morena que presenta las mal llamadas “corcholatas”, Claudia, Marcelo, Adán Augusto, Ricardo y ahora incluye Mario Delgado a Gerardo Fernández Noroña, que en principio está en todo su derecho como cualquier mexicano, pero realmente no tiene ninguna posibilidad. Creo que ese personaje tendrá otro tipo de tareas en este proceso y seguramente lo veremos en acción.

Marcelo Ebrard muestra la mayor organización. Alberto Esteva Salinas coordinador de la zona metropolitana de simpatizante de Marcelo, dio a conocer la incorporación de colectivos de jóvenes, mujeres y ciudadanos de 700 organizaciones, con la finalidad de ganar las elecciones internas de agosto y noviembre, en donde el propio Marcelo ha pedido” piso parejo”.

El líder de Morena, Mario Delgado, anunció que Gerardo Fernández Noroña será incluido en la lista de aspirantes a la candidatura a la Presidencia por ese partido. Anuncio en sus redes sociales, el colimense reconoció la “lealtad” del diputado del PT al presidente AMLO.

El otro lado de la moneda, Ricardo Monreal también ya incluido en la lista de los precandidatos dijo que si la elección de candidato es por el método de encuesta no participará, pero no se irá de Morena. Sin embargo, dice el senador y líder de la fracción que confía en vencer mediante un proceso abierto a las tres corcholatas que promueve el presidente AMLO. Ese método hasta este momento no está considerado.

Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

hmares21@gmail.com