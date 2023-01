Acabar con polarización y mejor democracia, propuesta del naciente “Colectivo por México”

En un escenario que puede considerarse histórico, el World Trade Center (WTC), antes conocido como Hotel de México, ayer se presentó oficialmente una nueva organización que de momento puede considerarse apartidista, pero no apolítica, cuya finalidad es llevar a México a un rumbo distinto del que lo enfila la llamada Cuarta Transformación.

Se trata del llamado Colectivo por México, integrado por personalidades de todos los sectores sociales de nuestro país, quienes tienen como punto de coincidencia el deseo de cambiar el rumbo que le ha impuesto a nuestro país el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

El WTC de la Ciudad de México fue elegido hace ya casi medio siglo (1976) para lanzar la convocatoria popular para recaudar fondos para un proyecto periodístico independiente que, todavía hoy, se mantiene muy vigoroso: el semanario Proceso. Unos 18 años después fue anunciado allí mismo otro importante proyecto informativo, que se concretó en el diario La Jornada.

Si la organización presentada ayer tiene un éxito parecido a los mencionado proyectos informativos, se puede vaticinar que se ha conformado una poderosa corriente política, que puede influir decisivamente en el futuro de nuestra nación, ya sea que ayude a llevar al poder a una nueva corriente política o que, por lo menos, influya para acotar el absolutismo que proyecta la autodenominada Cuarta Transformación.

Uno de los propósitos centrales consiste en diseñar un proyecto de país que sirva como plataforma para un eventual candidato presidencial que enfrente al oficialismo. Para ello se propone erradicar la polarización que se ha convertido en un cáncer para el desarrollo del país.

Cabe mencionar, como ejemplo, lo expresado por el diario español El País en su nota respecto a la presentación del nuevo frente:

“La oposición en México ha lanzado una nueva —otra— plataforma política para hacer frente al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, en la antesala de la elección presidencial y legislativa de 2024. Han llamado a esta tercera vía “Colectivo por México” o “Mexicolectivo” y cuenta con el respaldo de Movimiento Ciudadano (MC), partido progresista que se ha resistido hasta el final a sumarse a la alianza del PAN, PRI y PRD en Va por México. La nueva plataforma también se distingue de Sí por México (o Unid@s), auspiciada por el empresario Claudio X. González y que reúne a varias organizaciones ciudadanas de opositores al gobierno de López Obrador. El dirigente de MC, Dante Delgado, de 72 años, ha asegurado en entrevista que el objetivo de “Mexicolectivo” no es, por ahora, definir una candidatura presidencial, aunque dijo que la organización sí hará planteamientos políticos y electorales en la segunda mitad del año”.

Desprestigiados los partidos políticos, tal vez el aspecto más positivo de esa plataforma política sea precisamente el no estar alineada con alguno de los institutos políticos con registro oficial, pues la presencia del dirigente nacional de MC, Dante Delgado, fue de carácter personal, pues se negó a comprometer a su organización.

También a título personal participaron el ex candidato presidencial del PRI. Francisco Labastida Ochoa; los ex rectores de la UNAM José Narro Robles (en algún momento considerado precandidato presidencial) y Francisco Barnés de Castro; la también ex candidata presidencial y ahora diputada por MC, Patricia Mercado; el ex procurador General de la República, Diego Valadés, y la historiadora Patricia Galeana; los ex funcionarios públicos Salomón Chertorivski (ahora diputado) y Clara Jusidman.

Otros asistentes fueron Josefina Vázquez Mota (PAN) y Xóchitl Gálvez (PAN); Óscar Espinosa Villarreal, ex regente del GDF; el historiador Enrique Krauze, las diputadas de MC Amalia García e Ivonne Ortega; el ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío; los medallistas olímpicos Raúl González y Fernando Platas, la periodista Beatriz Pagés y Gibrán Ramírez, quien fue considerado ideólogo de la 4T.

Pero tal vez la figura más destacada y más mencionada como uno de los integrantes de este nuevo frente es el también ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien encabezó la disidente corriente priista conocida como Corriente Democrática o Democratizadora, de la cual el actual partido oficial, Morena, se considera heredero.

Pero contra toda esa publicidad, al momento de la presentación oficial del nuevo frente, el gran ausente fue precisamente Cárdenas Solórzano, sin que hubiera una explicación oficial, pues lo mismo su falta se atribuyó a cuestiones personales no bien definidas, que a los problemas de movilidad en la capital del país.

Es de esperar que la ausencia no sea producto de desacuerdos de última hora, pues sería un mal síntoma, cuando de lo que se trata es de formar un frente unido que parece la única vía para superar a la poderosa alianza que encabeza Morena.

En las notas previas que anunciaban la aparición del nuevo frente se destacaba que el objetivo de esta organización consiste en construir un solo México y cesar la polarización.

El documento básico, titulado Un punto de partida, se plantea un plan general de políticas públicas, así como el lanzamiento de una plataforma, con la cual recabarán propuestas ciudadanas de todo el país rumbo a la elección presidencial del 2024.

“Convocamos al reencuentro en la pluralidad, reconociendo nuestros distintos puntos de vista, nuestros problemas y soluciones, y a enfrentar los problemas y desafíos en paz y concordia, con los mismos mecanismos de la democracia”, consideraron.

Sigue el “chapulineo” de diputados

Apenas tres días después de la defección del diputado duranguense Omar Castañeda, quien pasó a las filas de MC, la dirigencia de Morena anunció haber llenado el hueco con otro legislador “chapulín”, Justino Arriaga Rojas, quien abandonó al PAN para irse al partido oficial, Morena.

Arriaga representa el distrito 8 con sede en Salamanca, principal bastión de Morena en Guanajuato, pues ese partido también tiene la presidencia municipal en la persona de César Prieto. Morena suma así nuevamente 202 diputados federales, mientras el PAN se queda con 114.

Lo más sorprendente del caso es que la bienvenida al “nuevo” integrante del grupo parlamentario de Morena, corrió a cargo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien en su condición de “corcholata” presidencial participó en la reunión plenaria de los diputados del oficialismo, donde dio línea para que se apruebe el “plan B” del presidente López Obrador en materia electoral, por el cual se pretende anular al Instituto (INE) y al Tribunal (TEPJF) electorales.

“Yo quiero iniciar esta intervención saludando la incorporación de un joven diputado federal, a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional y a este grupo parlamentario, Justino Arriaga, de Guanajuato. Fuimos compañeros diputados federales en la LXI legislatura y me consta que es un joven político formado, ha sido tres veces diputado federal, presidente municipal de Salamanca y desde que supimos que se iba a incorporar a este grupo parlamentario, nosotros le agradecimos el gesto”, aseguró el precandidato presidencial “moreno”.

El coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier, pidió también la aprobación de sus homólogos diputados, para darle a Justino Arriaga la bienvenida a Morena.

“Justino Arriaga ha decidió incorporarse a nuestra bancada, él viene de Guanajuato, de Salamanca. Ya habló como debe de ser en política con nuestros compañeros de Guanajuato, habló con el presidente de Salamanca y ha tomado la decisión política de incorporarse a nuestro grupo parlamentario”, expresó.

“Valoramos tu decisión, estás del lado correcto de la historia”, aseguró Mier en redes sociales, al dar a conocer la decisión de Justino Arriaga Rojas de sumarse a Morena, junto con una imagen con el nuevo integrante de la bancada.

Justino Eugenio Arriaga Rojas es un político nacido en Salamanca, Guanajuato en 1979. Estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana de León y obtuvo una maestría en Derecho Notarial y una más en Política y Gestión Pública. En dos ocasiones ha sido diputado federal y de 2012 a 2015 fue presidente municipal de Salamanca, todos esos cargos como abanderado del PAN.

