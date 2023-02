Ven al PRD chiquito y orejón

Triple Erre

Francisco Reynoso

Decía don Jesús Reyes Heroles que la forma es fondo.

Y tanto Marko Cortés como “Alito” Moreno, políticos profesionales de tiempo completo, deberían tener en mente, para todos sus quehaceres partidistas, la frase del priista veracruzano.

¿Qué necesidad tienen de hacer ver chiquito y orejón al PRD?

En la contienda presidencial de 2024, difícilmente la oposición, así se unan todos los partidos y organizaciones de la sociedad civil, podrá ganarle al López Obrador y a quien decida poner como candidato de Morena y sus aliados.

Y si todos juntos le harán lo que el aire a Juárez, al chamuco tabasqueño, si hay división, entonces López les va a ganar la mayor parte del pastel.

Porque no hay que olvidar que en 2024 además de la Presidencia de la República, de los 128 escaños del Senado y las 500 curules de la Cámara de Diputados, estarán en juego ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Y en la capital del país también se elegirán a los 16 alcaldes.

En 2024 terminan como gobernador: Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Blanco en Morelos; Rutilio Escandón, Chiapas; Diego Sinhue Rodríguez, Guanajuato; Enrique Alfaro, Jalisco; Salomón Céspedes, sustituto del fallecido Miguel Barbosa, en Puebla; Manuel Merino, sustituto de Adán Augusto López en Tabasco; Cuitláhuac García, Veracruz y Mauricio Vila Dosal, en Yucatán.

En ese escenario, ¿qué necesidad tenían “Alito” Moreno y Marko Cortés de hacer menos al PRD de los Chuchos Jesús Zambrano y Jesús Ortega?

En la plenaria del PRD en Ixtapan de la Sal, los perredistas destaparon al senador Miguel Ángel Mancera y al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para la Presidencia de la República en 2024.

Y patalearon por el agandalle que pretenden PRI y PAN, al repartirse las candidaturas, de Coahuila y Estado de México para aquél y las de la presidencia de México y la Ciudad de México, para éste.

Ciertamente la repartición no fue de las candidaturas, sino del proceso de elección.

Es como decir que al PRI le tocó hacer la cena de Nochebuena con las mejores gallinas de doble pechuga escogidas de los tres gallineros —de PRI, PAN y PRD— y al PAN le toca preparar el bacalao en la fiesta de Año Nuevo.

¿Y al PRD qué le dejan? En el comunicado conjunto que emitieron las dirigencias de PAN y PRI ni siquiera mencionan al PRD. No le asignan ni la tarea de lavar los platos o ir a comprar la sidra.

Es justo, así pues, que los Chuchos se encabriten y amenacen con mandar por el tubo del drenaje a la coalición Va por México.

Nada les costaba a Marko Cortés y “Alito” Moreno incluir a los perredistas y decir que este partido se encargará, con su método democrático, de elegir candidato a la gubernatura de Morelos y Tabasco, que ya gobernó y aún tiene fuerzas vivas que bailan alrededor de la fogata.

Empero, la frase de Reyes Heroles es letra muerta para los líderes actuales de PRI y PAN.

De la recaudería

Más rápido que aprisa, el presidente López aplacó las ansias de novillero de Cuauhtémoc Cárdenas. El hijo del Tata Lázaro y papá del otro Lázaro Cárdenas, que trabaja en la oficina de López Obrador en Palacio Nacional, decidió no participar en el arranque de la organización civil “mexicolectivo” que se inició con Punto de Partida. El martes, López no ocultó su molestia y declaró que si Cárdenas se unía a los conservadores sería, en automático, su adversario. Eso mismo habrá dicho horas antes a Lazarito para que aplacara a su papi… En el PRI siguen agarrados del chongo “Alito” Moreno y Miguel Osorio Chong; y no se ve que puedan llegar a entenderse el presidente nacional y el líder de la bancada en el Senado… En la plenaria de senadores y diputados de Morena, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal se abrazaron como dos buenos carnales; a ninguno de ellos le faltó gana de encajarle un puñal en la espalda del otro… La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, inició una feroz “cacería” de militantes que apoyan al ex subsecretario de Seguridad y ahora candidato del PT a gobernador, Ricardo Mejía Berdeja. Lo único que van a lograr Delgado y el candidato oficial, Armando Guadiana, será provocar la desbandada en Morena y favorecer al candidato del PRI, Manuel Jiménez Salinas.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

