Arranca Legislativo entre la confrontación y el amago

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal informó que los cuatro paquetes que restan del “plan B” electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador —aprobados y modificados por los diputados—, pasaron ya a la Comisión de Gobernación y a la de Estudios Legislativos del Senado para su análisis y dictamen.

“No vamos a apresurar, no vamos a precipitar su dictamen”, subrayó el zacatecano.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la mayoría senatorial de Morena indicó que una parte de su grupo quería se obviaran trámites y pasos legislativos para llevar estos paquetes de inmediato al pleno, donde tienen mayoría, para aprobarlos sin la participación de la oposición y enviarlos ya al Ejecutivo para su publicación y promulgación inmediata.

Pero es un tema importante, afirmó Monreal.

“Y cómo no lo hemos hecho en ninguna otra ley, siempre hemos dado el seguimiento formal de no dispensar trámites ni tampoco aplicar fast track en ningún dictamen. Hoy también lo haremos así”.

Entonces será la siguiente semana, quizá el lunes mismo, cuando ya pase al pleno para su aprobación.

¿Hay presiones para sacarlos en forma urgente?, se le preguntó.

“… aquí siempre hay presiones, los que quieren que se apruebe; los que no quieren que se apruebe. Pero…

¿En Morena?, se le reviró.

“… en todas partes… pero nosotros no hacemos caso de presiones y lo que vamos a otorgar es un procedimiento normal, ordinario, pausado, muy premeditado; de tal suerte que los legisladores conozcan bien el dictamen, el artículo que se modificó y lo que corresponde hacer al Pleno.

“Entonces, puede ser la semana que entra o puede ser cualquier día de sesiones, cuando discutamos el plan B de la reforma electoral”, admitió.

Lo que siga, acepto, es sencillo: Los senadores de Morena y aliados del PT y Verde aprobarán los cambios que se realizaron en Diputados y así será todo enviado lo más rápido posible al Presidente para su promulgación inmediata.

“La posición de Morena (en el Senado) es respaldar lo que la Cámara de Diputados hizo, respaldar en este caso al Presidente de la República, que fue quien —recuerden ustedes— anunció que si ese artículo se aprobaba él lo vetaría.

“Entonces, para evitar el veto nosotros estamos en la posibilidad de allanarnos. Pero es una decisión del grupo. Yo voté en contra de ese artículo”.

Consideró que en consecuencia, si se vuelve a votar ese tema él volverá a rechazarlo.

“… respetando el voto mayoritario de Morena”.

Por lo demás, Monreal reiteró que el Senado tiene pendientes unos 150 nombramientos para organismos autónomos e instituciones varias que deberán sacar en un 90 por ciento con voto constitucional, o sea con dos terceras partes de votos lo que requiere de acuerdos con la oposición.

“Voy a trabajar plural y bilateralmente. Casi son los coordinadores en una relación bilateral con los que pueda lograr mayoría calificada. Y si puedo con todos, que sería lo idóneo, por unanimidad estoy viendo cómo logramos estos acuerdos con todos.

“Yo sí creo en eso. Lo hemos logrado durante estos cuatro años, ¿por qué ahora no lo podríamos lograr?”

En lo que corresponde a la actuación de senadores y diputados dentro de las campañas electorales en curso —las del Estado de México y la de Coahuila y la presidencial que ya corre muy adelantada— dijo que está a punto de emitir un manual para no incurrir en violaciones a la ley.

Ese manual lo repartirá entre todos los grupos parlamentarios, indicó, como un trabajo académico.

“Para que después no digan: “Oye, es que yo no sabía”. ¡No! Sí sabías. Y el desconocimiento de una ley no justifica su incumplimiento”.

“Por cortesía política, se los vamos a enviar a todos los grupos parlamentarios. Eso se llama ejercicio académico personal, no intento hacerlo partidista, sino estrictamente jurídico”.

Para mí esa ley, el “plan B” tiene un proceso sub judice, inconcluso en la Cámara de Senadores.

Ya para concluir, Monreal recordó que lo que está por aprobarse dentro del Plan B tiene partes inconstitucionales.

“Pero mientras no se concluya el procedimiento, la Corte no se pronunciará. Se requiere la impugnación por la vía de la acción de inconstitucionalidad por parte del 33 por ciento de los integrantes de las cámaras, o por algún partido político con registro definitivo, y ya veremos.

“Pero yo establecí nueve bloques de inconstitucionalidad en un documento que es el voto particular”.

-Usted no la respalda, senador, se le preguntó.

“No, yo actúo con consecuencia. No cambian mi opinión, porque además ya empecé a dar clases en la UNAM, hoy empezamos, esta semana a dar clases, tengo muy buenos alumnos esta vez; no, todos los semestres. Pero puedo ir con la cara en alto a dar clases y a enseñar derecho”.

—Está del lado del Derecho, se le insistió.

“Estoy del lado del Derecho”, respondió.

Y Creel sacó a militares armados de San lázaro

En algo que no debió haber ocurrido y que tiene todos los visos de una celada política para el presidente de los diputados, el panista —y aspirante presidencial— Santiago Creel, el presidente de la Junta de Coordinación Política el expriísta y actual neomorenista, Ignacio Mier, organizó un saludo a la Bandera con escolta militar armada que debió pasear por el salón de plenos en la Sesión Solemne del inicio del periodo legislativo febrero-abril.

Creel se dio cuenta y ordenó que la escolta quedara fuera del Pleno hasta donde fue para saludar a la Bandera y despedirlos fuera de la Cámara de Diputados.

Enterados de esa decisión y azuzados por Mier, los de la bancada de Morena le hicieron un fuerte escándalo de gritos y ofensas al panista quien no se inmutó y afirmó que él estaba ahí para salvaguardar la Constitución que es la que ordena que no puedan ingresar armas al Pleno.

Mañoso, Mier vio cómo Creel desarmó su celada.

