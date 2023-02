Armados en la Cámara de Diputados

La presencia de la escolta de la Bandera Nacional armada con fusiles FX-05 calibre 5.56 provocó gran escándalo en San Lázaro, al no permitírsele el acceso al Salón de Sesiones de acuerdo al artículo 12 de la Ley del Congreso General, explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, que realizó la ceremonia de honores al lábaro patrio en el vestíbulo del recinto legislativo.

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Jucopo, dijo que esa decisión era unilateral porque no se consultó al pleno ni a los coordinadores parlamentarios, además de que la soberanía del recinto legislativo abarca todas las instalaciones, incluyendo los jardines y no solamente el salón de pleno, por lo que envió una protesta al panista por su actuar como presidente de la Mesa Directiva.

Además, se ha impugnado, que no se firmó el acta del inicio de sesiones en este nuevo periodo, lo cual fue minimizado por Creel que dijo que lo importante es la apertura del segundo periodo, para lo cual hubo quórum y se cumplió con lo que establecen los protocolos parlamentarios. El acta puede sustituirse con la versión estenográfica que incluso es más completa que la misma acta de la sesión.

El debate es atizado por el inicio -“irresponsable”, dice Creel- de la sucesión adelantada y que polariza a la sociedad y a lo cual, evidentemente, se suma un mensaje si no intimidatorio si muy claro de que el Ejército incursiona en todos los ámbitos de la vida nacional, incluyendo el recinto legislativo hasta donde se llegó con los fusiles de menor alcance que las terribles armas de la delincuencia organizada, pero armas letales al fin. ¿Se impondrán las armas o el parlamento?

Adán Augusto, por la insaculación

Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en San Lázaro ,también se pronunció por el sorteo o la insaculación de los consejeros electorales, con lo cual no están de acuerdo los legisladores integrantes de la coalición Va por México y se prevé que, los temas a debatir en San Lázaro serán candentes. Las posiciones en favor o en contra y el resultado de las votaciones definirán de qué lado está la razón o qué proyecto político es el más viable para el 2024… A su vez, el poblano Ignacio Mier adelantó que por el momento no pedirá la destitución de Santiago Creel como presidente de la Mesa Directiva y aunque comprenden sus aspiraciones presidenciales, sus decisiones debe realizarse con la opinión y el voto mayoritario, no de manera personal, porque en su decisión de echar a la tropa del salón de sesiones ofendió al Lábaro patrio e incumplió con las normas parlamentarias… Y en plena campaña adelantada por la candidatura presidencial, el canciller Marcelo Ebrard incrementa su presencia en el país mediante la integración de comités de apoyo en los estados, listos para cuando se les requiera; pero en el mismo sentido, actúan Adán Augusto y Claudia Sheinbaum la cual, se afirma, ha caído en las encuestas de simpatía, pero lo que se observa es todo lo contrario pese a que también aumentan los acontecimientos fuera de lo normal en el Metro y que nadie acierta a decir que son provocados o consecuencia de la falta de mantenimiento del SCT tras casi seis décadas de servicio… La alcaldesa Sandra Cuevas, a su vez, pese a las críticas por su actuación, se posiciona en la CDMX y no es remoto que se lance por la jefatura de Gobierno, pues ha vencido gran parte de los cacicazgos en la Cuauhtémoc, donde se asientan poderosos grupos políticos y económicos que controlan los espacios en la capital del país; se verá que más desea la alcaldesa.

