La inconformidad y las confrontaciones se dan hoy en todos los partidos y foros de la política.

Todo es un sainete.

El más largo y fuerte se dio ayer en San Lázaro como continuación a la escandalera de Morena en la instalación del Congreso, debido a que el presidente de los diputados, el panista Santiago Creel, impidió el ingreso de una escolta armada con fusiles de combate de la Defensa Nacional al Salón de Plenos.

Creel —quien aspira a la presidencia en 2024—, salió al Lobby de San Lázaro a saludar a la bandera y de ahí ordenó la salida del recinto de la escolta armada.

Desde entonces todo prefigura una celada contra el panista del coordinador de Morena en San Lázaro, el poblano Ignacio Mier, quien a través de la Comisión de la Defensa invitó a los militares a acudir a ese acto para que los legisladores saludaran a la bandera en el salón de Plenos a sabiendas de que por mandato constitucional nadie debe entrar armado e la Cámara de Diputados o de senadores.

El miércoles 1 de este febrero los morenistas le armaron el escándalo a gritos e injurias a Creel y ayer, al abrirse ya la sesión formal de esa cámara, volvieron a la cargada durante casi 3 horas para recriminarle haber impedido que la escolta armada entrara al salón de Plenos, lo que por otro lado nunca ha ocurrido. No hay antecedente de que se haya dejado ingresar al Pleno a un grupo armado.

Los morenistas y sus aliados del PT arremetieron contra Creel, al que amenazaron con iniciar su cese inmediato como presidente de los diputados, pese a que saben que para ello requerirían mayoría calificada de dos tercios de los votos, que no tienen.

Monreal insiste que no va por encuesta

En la otra Cámara, la de senadores, varios de sus personajes y bancadas amanecieron en conflicto.

Entre otros, el senador Ricardo Monreal volvió a enfrentarse a un nuevo intento por obligarlo a aceptar que participaría, junto a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López en una encuesta de Morena para que de ahí salga el candidato de este partido a la presidencial de 2024.

El zacatecano, quien acaba de ser aceptado por Morena y los otros contendientes como el corredor número 4, con todos los derechos para participar en la contienda, insistió: “Así no juego”.

Es decir, no acepta la encuesta.

Monreal ha exigido que se vaya a elecciones internas para que sean los militantes vía voto directo quienes decidan quién debe ser el abanderado que busque ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador.

Se dobla Osorio Chong

En el Senado también vimos ayer cómo el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong reconocía a su enemigo Alejandro “Alito” Moreno, como presidente del PRI.

Osorio, ex secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto y ex aspirante presidencial, coordinador de los 14 senadores del PRI, quien ha denostado insistentemente a “Alito” y le ha pedido renunciar, le envió una carta al dirigente en donde finalmente lo reconoce como presidente de su partido para solicitarle un encuentro a fin de terminar con la confrontación.

Esta petición se da luego de que Osorio hace días groseramente dio por terminada una reunión plenaria de senadores porque “Alito” supuestamente llegó sin ser invitado, cosa que rechazó el senador priista guerrerense Manuel Añorve quien aclaró que Osorio sí sabía que llegaría su dirigente.

Total que luego de ese desplante los otros senadores tricolores reclamaron a Osorio terminar ya su querella contra “Alito” por lo que el hidalguense pidió audiencia, a lo que el presidente del PRI le dijo que sí, que con todo gusto, que lo recibiría el jueves 9 de febrero en su despacho del PRI junto con los otros senadores, o sea nada que solitos y en lo oscurito.

Zambrano anda inquieto

Por esos rumbos senatoriales hubo ayer un encuentro de los 3 senadores del PRD con su líder nacional, Jesús Zambrano, quien anda por demás inquieto porque Alejandro “Alito” Moreno, del PRI, y Marko Cortés, del PAN, lo dejaron fuera del reparto de candidaturas para el 2024 y sólo lo incluyeron en la foto donde se anunció el regreso de la alianza Va por México.

Cercanos a “Alito” y al dirigente del PAN afirmaron que no existe tal alejamiento y tal agandalle que deje fuera perredistas, que lo que ocurre es que el partido de Zambrano ya casi no pinta y entonces por más que buscan que participen los perredistas estos ya no tienen base electoral para lograr reposicionarse.

Sin embargo en la alianza Va Por México, afirman, están convencidos de que el PRD representa todavía a una izquierda que aun desarticulada es importante ideológica, geográficamente e históricamente.

Mala percepción dejó Cárdenas

En este mismo contexto, poco a poco se diluye, pero no se olvida, la carta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con la que se deslinda de quienes el lunes dieron a conocer un diagnóstico severísimo, pero muy realista y cierto, contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El evento en que bajo el título de Un punto de partida se decía que era encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, Carlos Salazar, Clara Jusidman, Patricia Mercado, Dante Delgado, Francisco Barnés, Diego Valadés y Salomón Chertorivski.

Apoyado por Francisco Bolívar Zapata, Fernando Gabilondo, María Elena Medina Mora, Francisco Barnés y José Woldenberg.

Ahí se diagnosticó a una administración fracasada y sin futuro, la de AMLO. El martes el mandatario declaró como su enemigo a Cárdenas y a mediodía el ingeniero reculó, dijo que si bien estaba de acuerdo con el diagnóstico no tenía nada que ver con ese grupo.

Se vio como zacatón. Ni más ni menos.

