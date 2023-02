Campeche y la vuelta a la tortilla

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Layda Sansores no contaba con que un jueguito que tiene desquite, ni quien se pique y que, como dicen algunos, el karma se haría presente y los golpes que dio, ahora los recibe.

El juego de los videos, audios y filtraciones, siempre alimentó la política mexicana y en el presente sexenio no podía ser de otra manera, pues las actuales figuras de gobierno son políticos muy paseados y acostumbrados al estilo del pasado.

No hay cambio alguno en las prácticas, siguen operando los viejos esquemas y así como Layda aprovechó los Martes del Jaguar, para pasar factura a su actual acérrimo enemigo, Alejandro Moreno Cárdenas.

Sin embargo, bastaron unos cuantos meses para mostrar que Layda, crecida en el viejo régimen y heredera de uno de los personajes que cimbraron a la política en los 60 y 70, tiene mucha cola que le pisen.

Desde el año pasado comenzaron a circular videos en los que se ve a hombres y mujeres cercanos a su entorno de trabajo y familiar en excesos que, supuestamente, la 4T ya habría desterrado.

Francachelas en yates, bebidas alcohólicas en exceso, paseos por diversos sitios y exhibición de autoridades de todo tipo, fueron mostrados en los que esos colaboradores cercanos y familiares de la gobernadora de Campeche, hacía uso de esos lujos que tanto critican.

Sin embargo, no hicieron caso de ese muestreo y ella eligió otro adversario para los Martes del Jaguar, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dejando descansar por un tiempo a “Alito” Moreno.

El Fiscal de Campeche, Renato Sales, fue acusado del uso y abuso de equipos sofisticados adquiridos en su paso por el gobierno federal y hasta fue citado por la Cámara de Diputados, haciendo poco caso del reclamo.

Ahora, dos funcionarios de primera línea del equipo gobernante, fueron exhibidos recibiendo una buena dotación de dinero por parte del gobierno estatal sin saber explicar el destino del mismo, al igual que una senadora de Morena, Rocío Abreu, al que dijo no acordarse para qué eran esas cantidades.

Como esa, otras veces, la hija de Carlos Sansores Pérez ha desdeñado los señalamientos que se le hacen y el presidente López Obrador sale en su defensa, aduciendo que pueden ser simples montajes.

Ella sabe que no son montajes y que su grupo de gobierno está carcomido por la corrupción y que con sus acciones le será difícil a Morena conservar esa porción de la república que consiguieron ganar en 2021.

Layda tardó muchos años en ganar el gobierno estatal, después de aquella primera experiencia en contra de José Antonio González Curi que la batió en las urnas.

24 años después de aquel primer intento, Layda logró una ventaja mínima de poco más de un punto y con un 33 por ciento se convirtió en gobernadora de la misma entidad que administró su papá a finales de la década de los 60.

Los videos de la corrupción en Campeche dan la vuelta a la tortilla y es ahora el gobierno morenista en funciones el que es exhibido, en su alto grado de corrupción.

El juicio que se sigue en Nueva York al ex secretario de seguridad Pública, Genaro García Luna, se ve cada vez más complicado por la declaración de los testigos protegidos, la mayor parte de ellos en busca conseguir arreglos para una eventual reducción de sus condenas. No por esperado dejó de causar sorpresa que el nombre del ex presidente Felipe Calderón fuese sacado a escena y uno de los testigos estrellas, Edgar Veytia, ex procurador de Nayarit, testificó que Calderón y García Luna, en 2011, pidieron al gobernador Ney González pactara con “El Chapo”. Todavía queda mucha tela por cortar en este juicio.

