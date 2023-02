¿Reconviene Monreal a AMLO sobre la necesidad de ir al diálogo?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ninguno de los dos esconde sus diferencias. Ambos las han reconocido sin confrontarse, ni romper. Y hoy vuelve a darse el caso.

Sólo que uno va de salida y el otro quizá lo sustituya para ocupar la silla del águila en Palacio Nacional. Y esa diferencia es fundamental.

En su mañanera del lunes, Andrés Manuel López Obrador no se anduvo con engaños ni eufemismos. Dijo que él no dialoga con la oposición porque siempre hay en ese reclamo la intención de regresar al moche. Para él, sus opuestos son una bola de conservadores corruptos.

Lo que piensa quedó en una expresión muy suya:

“¿Qué vamos a negociar? ¿Impunidad? ¿El que se siga entregando el presupuesto a particulares, a una minoría? ¿Que se siga permitiendo el tráfico de influencias?”.

De ahí nadie lo ha movido en los pasados 4 años de su gobierno. Ni creo que nadie lo convenza de sentarse con alguien de la oposición en los 2 que le faltan a su mandato. El pasado domingo 5 en el Teatro de la República alejó lo más posible de sí al panista Santiago Creel, presidente del Congreso, y a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. Así de radical es su animadversión por ellos.

Monreal, por su parte, ha demostrado ser todo lo contrario. Y se ha revelado como el mayor negociador de acuerdos desde la cúpula de la 4T. Y así ha logrado reformar quizá a un 30 por ciento de la Constitución muchas veces a contrapelo de los odios y animadversiones de AMLO.

Desde su posición dice que el diálogo es la mayor muestra de la tolerancia y la civilidad polìtica:

“Es tolerancia. El diálogo es fundamental entre los adversarios, entre los contrarios, entre quienes pensamos de manera distinta.

“El diálogo nos ayuda a construir puentes, el diálogo nos ayuda a conciliar, el diálogo nos ayuda a llegar a caminos racionales de entendimiento.

“Yo estoy con ello, nunca los voy a abandonar. Y tengo respeto por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo y la cortesía política no me quita nada en asumir mi posición, mis principios y mis criterios. No vendo ni pongo en riesgo mi autonomía y mi independencia con ser cortés, ser amable.

—¿Pero el Presidente se niega a ese diálogo?, le interrogan.

“Yo creo que el Presidente está haciendo un gran trabajo y ha tenido gestos de cortesía política siempre. Creo que el Presidente tiene un estilo de gobernar, un estilo que yo nunca había visto, un estilo propio que no se va a repetir.

“Ese vacío que deje un día el Presidente va a ser difícil de llenar”, cerró el zacatecano.

Aprobación de “plan B”, en cualquier momento

Aprobadas ya casi en un 95 por ciento las reformas del paquete electoral B de AMLO y con sólo un artículo pendiente por tramitar hoy en el Senado, Monreal considera que pudiera ser enviado a votación en el Pleno en cualquier momento.

Hoy, explica, sólo falta que se reúnan las comisiones legislativas del Senado que deben dictaminar lo que falta para ser enviado la propuesta final al Pleno y eso puede ocurrir este fin de semana o la que viene.

El zacatecano dice no saber cuál será el resultado de ese trámite y que lo mismo puede pasar que se apruebe o que se rechace.

Incluso podría darse el caso de que se modifique de nuevo el articulado y se regrese a la Cámara de Diputados.

Monreal niega que su bancada de Morena esté retrasando el procedimiento en un intento de evitar que lo que falta sea finalmente promulgado por el presidente López Obrador y la oposición pueda presentar sus recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

Recordó que fue justamente la oposición la que se opuso a que se siguiera la vía del fast-track y exigió hubiera debate y análisis respecto de lo que falta por aprobar y por ello se envió a comisiones lo que les remitió la Cámara de Diputados.

Osorio Chong, ¿qué le aporta al PRI?

Mañana, temprano, está previsto el encuentro de los 15 senadores del PRI con su dirigencia formal partidaria encabezada por Alejandro “Alito” Moreno.

Desde hace una semana que Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada en el Senado, pidió audiencia a “Alito” para dirimir diferencias personales y de grupo, partidarias; el campechano ha arremetido duramente contra el hidalguense y algunos otros de esa bancada.

Al ex gobernador de Hidalgo y ex secretario de Gobernación, “Alito” no lo baja de ser un esquirol, de poco carácter y tamaños, un sujeto sin credibilidad ni confianza, pro lopezobradorista, que no critica al régimen, como lo reclama su partido y militancia.

A la petición de audiencia de Osorio, “Alito” respondió invitando a toda la fracción en la que él tiene el apoyo de quizá la mitad de los senadores.

Es así que se espera un encuentro que pudiera derivar en una fractura y quizá promoción firme de expulsiones como ya han pedido algunos consejeros cercanos al dirigente del PRI.

Lo cierto es que luego de ese encuentro nada será igual para unos y otros.

Hoy no pocos de la cúpula partidaria, algunos muy críticos de Moreno, se preguntan si Osorio realmente debe ser salvado, ya que todos coinciden que formó parte del equipo de Enrique Peña Nieto que entregó el poder a Andrés Manuel López Obrador.

