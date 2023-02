Quintana Roo se mantiene entre los principales generadores de empleo

José Luis Montañez

Se crearon en enero 11 mil 300 puestos de trabajo en el estado

La creación de empleos en Quintana Roo durante enero creció 8.2 por ciento, alrededor de 11 mil 300 nuevos puestos de trabajo, con respecto a enero de 2022, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este registro ubica al estado en el tercer lugar nacional, en cuanto a generación de empleo en el primer mes del año, sólo por debajo de Tabasco y Baja California Sur, los cuales crecieron 11.2 y 10 por ciento, respectivamente.

De acuerdo al reporte de la tasa de ocupación por entidad federativa relativo a las personas económicamente activas, Quintana Roo obtuvo el séptimo lugar, empatado con Yucatán, con una ocupación del 98.1 por ciento a diciembre de 2022, lo que representó un crecimiento del 1.6 puntos porcentuales sobre la ocupación de 2021.

Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 5.8%, construcción con 5.7% y servicios para empresas con 4.3%.

Quintana Roo concluyó el año 2022 con un total de 35 mil 746 nuevos puestos de trabajo, lo que superó en 170 por ciento las expectativas de generación de empleos registradas por la organización “México, ¿cómo vamos?”, que había calculado que el estado generaría 21 mil puestos de trabajo a lo largo del año.

Cifras a nivel nacional

A nivel nacional, el IMSS reportó incremento mensual de 111,699 puestos, el tercer mayor aumento de los últimos dieciséis años, considerando sólo los meses de enero, sumando 21 millones 484 mil 595 puestos de trabajo al 31 de enero, de los cuales 86.3 por ciento son puestos permanentes, mientras el otro 13.7% son eventuales.

Con el anterior registro, en los últimos doce meses se registró una creación de empleo de 722,176 puestos de trabajo, siendo este incremento mayor a los 533,456 puestos promedio de los últimos diez años considerando periodos comparables, y equivale a una tasa anual de 3.5%. De la creación de empleo anual, el 76.4% corresponde a empleos permanentes.

El Instituto señaló que el salario promedio de los empleados en enero fue de 519.2 pesos, apreciando un incremento nominal del 11.2 por ciento, el más alto registrado de los últimos 22 años, considerando sólo enero y, desde enero de 2019, el salario de cotización mantiene aumentos anuales nominales iguales o superiores al 6 por ciento.

Nueva suspensión definitiva contra el Tramo 5 del Tren Maya

En medio de la aceleración de los trabajos del Tren maya a fin de tenerlo listo a finales de este año, como lo dispuso el gobierno federal, parece haber muchos obstáculos que podrían impedir esa meta, pues, por un lado, aún no se llega a un acuerdo con muchos de los ejidatarios que van a vender sus tierras para el cruce del férreo y, por el otro, se ha informado que un juez ordenó frenar los trabajos de desmonte en los tramos 5 norte y sur.

Se trata del Juez de Distrito del Juzgado Primero de Yucatán, quien otorgó una suspensión definitiva sobre las obras de desmonte de selva en el trazo que recorre de Cancún a Tulum, atendiendo la denuncia de falta de cambio de uso de suelo por la que se tramitó el amparo 2878/2022.

En este caso, el expediente pasó por un recurso de queja que modificó la decisión original del juez y más tarde se otorgó la suspensión provisional y es que, aunque el recurso denuncia diversas irregularidades del proyecto, el juez atendió la referente a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutó el desmonte de selva para la vía del tren sin existir una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

“Lo cual es contrario a las disposiciones de la Constitución federal relativas a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua, garantías de seguridad y legalidad jurídica”, describe el resolutivo.

Asimismo, agregaron que “Lo procedente es modificar el auto combatido y conceder la suspensión provisional únicamente para el efecto que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de tala o desmonte en los terrenos que comprende el Tramo 5 sur y norte del proyecto Tren Maya, con trazo de Cancún a Tulum, Quintana Roo, de modo que no se permita la remoción o destrucción de la flora del terreno en cita, en las áreas que se encuentran fuera la superficie en la que se autorizó el cambio de uso de suelo en terreno forestales a través del oficio SPARN/DGGFSOE/418/1306/2022 de 15 de diciembre de 2022, suscrito por el Director de Aprovechamiento Forestal, como encargado del despacho de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico”.

Organización promotora del amparo

Sélvame del Tren es la organización promotora del amparo y tras la resolución, celebraron que “la ley nos da la razón de nuevo a la sociedad civil otorgando la suspensión definitiva a obras del Tren Maya”, escribieron en redes sociales.

De tal manera, que el juez otorgó la suspensión definitiva a partir del amparo 2878/2022 y afirmó que el proyecto no ha llevado el debido proceso “se suspende una obra ilegal que afecta el patrimonio ecológico de todos los mexicanos. La principal preocupación del movimiento son las acciones legales que se han llevado a cabo para construir un tren que no cumple con los permisos ni los estudios necesarios para evitar un desastre ecológico irreversible”, agregaron en un comunicado.

La suspensión definitiva fue concedida el 2 de febrero, cuando se realizó la audiencia incidental, pero el fallo apenas se publicó en estrados esta semana, y en éste se cita: “Se concede a Raúl Aldama Gavilán la suspensión definitiva de los actos que reclama respecto de las autoridades precisadas en el cuarto considerando, por los motivos y para los efectos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Notifíquese personalmente”.

No se van a frenar las obras: Fonatur

No obstante, Fernando Vázquez, vocero del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), argumentó que las obras continuarán, pues la suspensión correspondiente al amparo 2878/2022 se refiere única y específicamente a trabajos de desmonte de vegetación y en el Tramo 5 del Tren Maya ya no hay tala de selva, sino que se encuentran en la etapa de obras como el hincado de pilotes para el soporte de las vías.

“Lo voy a decir con toda contundencia, no se hace nada ilegal, no se ha hecho y no se hace nada ilegal, quienes están queriendo hacer creer esto, no están dando todos los datos, porque en todo caso la suspensión provisional vigente se refiere a suspender trabajos de tala de selva, pero por ahora ya no hay tala, lo que sí está siguiendo es la obra, que no está detenida”, concluyó.

Cuarto muelle en Cozumel, sin concesión de Zofemat

Por otro lado, se informó que, la empresa Muelles del Caribe S.A. de C.V. carece de la concesión de la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat) para construir el llamado cuarto muelle de cruceros en Cozumel, lo cual se comprobó a través del oficio 0342/2023 emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Lo anterior fue informado por el Colectivo Ciudadano Isla Cozumel, quienes aseguran que este hecho confirma los señalamientos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en contra de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, a quien acusa de no verificar si el promovente contaba con esta concesión, cuando presentaron su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con el fin de poder efectuar la obra.

