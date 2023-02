Conservadores olvidaron al pueblo, afirma la morenista Delfina Gómez

Visita Tenango del Valle

Arturo Baena

Tenango del Valle, Estado de México.— Delfina Gómez Álvarez, precandidata de Morena a gobernadora del Estado de México, reveló que lo más impactante que ha vivido en esta etapa de precampaña es la “indiferencia de los de siempre, que dicen que ahora sí escucharán, solo que se tardaron 100 años y ya es muy tarde”.

En su tercer evento dirigido a militantes y simpatizantes, en el jardín municipal, explicó que la gente quiere ser escuchada, visibilizada y que se tome en cuenta sus opiniones, sugerencias e inquietudes. “Son tan generosos que con solo ser escuchados te entregan su corazón”, expresó la maestra Delfina Gómez.

Ante 2 mil militantes y simpatizantes, la maestra Delfina Gómez señaló que esto se le olvidó a los conservadores, y el pueblo quedó a un lado. Ahora, -dicen- que escucharán y resolverán, pero ya es muy tarde.

“Esta precampaña a mí me ha emocionado mucho porque logramos la unidad que muchos apostaban que no se iba a lograr. Ahora tenemos que ir a tocar conciencias. Decirles a nuestros compañeros que es nuestra gran oportunidad y que no nos podemos dar el lujo de vender nuestra dignidad”.

También reiteró que con este numeroso y comprometido ejército de militantes y simpatizantes de toda la alianza, “los de siempre no nos van a ver ni el polvo”.

Previamente, por la tarde, en el municipio de Ixtapan de la Sal, la precandidata única de Morena a gobernadora del Estado de México confirmó que la Esperanza del Cambio crece y se fortalece en la entidad, gracias al ejército de militantes y simpatizantes de la alianza formada con el PT y PVEM, y también la suma del grupo Fuerza Turquesa, al que agradeció. “Estoy muy orgullosa porque vamos requetebién”.

En la Unidad Deportiva de Ixtapan de la Sal, agregó que faltando unos días para que concluya la etapa de precampaña, el 12 de febrero, se ha reunido con unos 250 mil militantes y simpatizantes en 33 municipios, con quienes ha corroborado que el ejército de la alianza está listo para la gran batalla.

“Esta es la última semana de precampaña y ya hemos platicado con más 250 mil compañeros en 33 municipios visitados; en todos he visto la emoción, la ilusión y el deseo de participar en este cambio”.

En este momento, la precandidata única de Morena a gobernadora del Estado de México miró hacia las gradas del estadio de futbol “Ixtapan 90” y agradeció el apoyo de un nutrido grupo de militantes de Fuerza Turquesa, quienes levantaron una enorme manta con palabras para la maestra Delfina Gómez.

“Los de allá quisieran tener el ejército que tenemos acá porque no solamente son los compañeros del Partido Verde, del Partido del Trabajo, de Morena, sino que tenemos allá a nuestros compañeros de Fuerza Turquesa que agradezco mucho que se sumen a este esfuerzo”, apuntó Delfina Gómez saludando con la mano a quienes se suman como simpatizantes del movimiento.

La maestra Delfina Gómez reiteró que la unidad y la organización son los factores más importantes para este cambio. Hizo un símil con un equipo de basquetbol en el cual, dijo, lo más relevantes no es quién anota la canasta, sino ganar el partido.

“Estoy muy orgullosa de que vamos requetebién. Ahora, debemos estar más unidos que nunca. Recordemos que la unión hace la fuerza y debemos organizarnos bien. Finalmente, debemos trabajar mucho en la dignificación”.

En este sentido, José Couttolenc, secretario general del PVEM en el Estado de México, manifestó que la única persona que representa el cambio es la maestra Delfina Gómez. Ella -aseguró- representa la luz en la oscuridad en estos casi 100 años de opresión.

“La maestra es un ejemplo de honestidad. Ya lo dijo ya saben quién. Es momento de unir esfuerzos y sumar fuerzas para traer el cambio al Estado de México. Maestra, no me queda más que decir que contará con su familia Verde”.