López Obrador siguió demostrando su desprecio por el Poder Legislativo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿En qué acabará el “Acatempan” entre Ignacio Mier y Santiago Creel?

La semana abrió y cerró marcada por el desprecio que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador para con el Poder Legislativo, especialmente, para la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, y su impotencia de no poderlo someter a sus ocurrencias y designios y por qué no anotarlo, de no haber podido imponer en la titularidad de la SCJN, a la “ministra-bachiller” Yasmín Esquivel.

El domingo pasado, en el marco del 106 aniversario de la Constitución que se celebró en el Teatro de la República, en Querétaro, el Presidente se mostró tal cual es: Descortés y grosero, tanto con la ministra Piña Hernández, como con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien por cierto continuó al frente de ese puesto, luego del fuego y ataques que le propinaron los diputados morenistas, que coordina Ignacio Mier, y sus rémoras porque es uno de los muchos aspirantes presidenciales que tiene la oposición.

Retomando el tema de la SCJN, antes de que se llevara a cabo dicha ceremonia en la capital queretana, López Obrador recibió ahí mismo, en Palacio Nacional, ni más ni menos que al antecesor de la ministra Piña, Arturo Zaldívar, cuando no se ha dado tiempo en su abultada agenda para recibir a la ministra presidenta de la Corte.

No hay que soslayar, en este sentido, que si por algo se caracterizó el ministro Zaldívar, es por someterse totalmente a los deseos del inquilino de Palacio Nacional y a lo mejor, el tabasqueño pidió el apoyo del ministro para ver en qué puede ayudarle para sacar adelante el tristemente famoso “plan B” de su reforma electoral.

Ya pasada la ceremonia en Querétaro, no dejaron de llamar la atención dos declaraciones del Presidente hechas en días diferentes. Una, que se sentía muy orgulloso de que la ministra Norma Lucía Piña no se hubiera puesto de pie cuando él entró al Teatro de la República, porque eso era muestra de los cambios que hacía esta errada y llamada Cuarta Transformación. La segunda, que si la primera mujer había llegado a la presidencia de la Suprema Corte, era gracias a él porque hoy eran otros tiempos.

Ambas faltan absolutamente a la verdad y para comprobarlo, bastaría ver la andanada de críticas que López Obrador y algunos funcionarios suyos como el titular de la UIF, Pablo Gómez, le ha dirigido al Poder Legislativo, amén de que el domingo pasado, le resultó más que incómodo y le provocó tremendo coraje, que en sus respectivos discursos, la propia ministra Piña, el diputado Creel y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, le hubieran demandado que respete la división de Poderes y deje de empeñarse en polarizar.

Ayer, se conmemoró la Marcha de la Lealtad, donde el de Tepetitán y la titular de la SCJN se volvieron a encontrar, al igual que el diputado Santiago Creel y el saludo fue más que gélido, sin cruzar mayor palabra que el saludo, también frío. Y como el presidente iba en “modo romántico”, aprovechó la ocasión y tomó de la mano a su querida esposa, Beatriz Gutiérrez para alejarse.

De nueva cuenta, tanto la ministra Piña Hernández como el presidente de la Cámara de Diputados, fueron ubicados en las orillas del presidium. O sea, de nuevo la descortesía por parte del inquilino de Palacio Nacional que al igual que en ocasión anterior, se rodeó de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda.

Municiones

*** Se dio ayer una muy importante reunión en la que el anfitrión fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, y los consejeros del INE encabezados por el presidente de este Instituto, Lorenzo Córdova. Antes de dicho encuentro, el senador Monreal dijo que no se trataba de “un Parlamento Abierto a destiempo, lo que es, es un diálogo franco. No debemos nunca cerrar las puertas, en cualquier momento procesal, a escuchar los puntos de vista de órganos autónomos, de integrantes de otras fuerzas políticas o de integrantes de la sociedad civil.

Esa es nuestra obligación”. En diversas ocasiones le preguntaron al también coordinador morenista si se podría cambiar la minuta del “plan B” de la reforma electoral y éste respondió: “o sea no se puede cambiar la ley, pues. Yo por muy animado que estuviera, no es así”. Habrá que estar atentos a lo que ocurra en la semana por venir.

*** “Yo a esto le llamo un “Acatempan” legislativo parlamentario. Obviamente en el curso de los trabajos se dan diferencias y desencuentros, afortunadamente hemos podido llegar a un buen entendimiento lo que agradezco al presidente de la Junta de Coordinación Política y a todos los coordinadores parlamentarios”. Estas palabras son del diputado Santiago Creel, que finalmente limó asperezas con Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja por aquel asunto en el que tanto gritaron los morenistas y rémoras, porque el legislador panista prohibió la entrada de elementos militares armados al Salón de Plenos en San Lázaro. Todo fueron sonrisas en la Cámara de Diputados, pero al parecer, un pequeño detalle se les escapa. El famoso abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, tiene otra connotación; encierra la traición que el fugaz emperador le hizo a Guerrero. ¿En qué acabará este “Acatempan reloaded”?

