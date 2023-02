Democracia presidencial

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a que, desde la época de don Porfirio, la designación de funcionarios federales -poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, son designados por el Presidente de la República y corresponde a los gobernadores hacer lo propio en el estado, por lo que no tiene ni tendría nada extraño que él haga lo mismo.

Esto en relación a la actitud de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, a quienes los analistas políticos y adversarios de la 4T la toman como bandera política, como adalid de independencia y de valor de enfrentarse al Ejecutivo Federal, cuando en realidad los integrantes de dichos poderes son sólo servidores públicos designados “desde arriba”.

López Obrador señala que, como jefe de Gobierno del antiguo DF, rechazó la designación de magistrados al Tribunal de Justicia capitalina y ha hecho lo propio en el federal, pero no habría ninguna objeción de continuar dichas prácticas que forman parte del sistema político mexicano en que, desde senadores y diputados federales, son designados.

Se trata de nuevos tiempos, dijo, que sean los propios ciudadanos o los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos electores, asuman la práctica de elegir a sus representantes para ir avanzando en la democracia y dejar atrás la vieja práctica de democracia presidencial para darle un sentido ciudadano al equilibrio de poderes.

TURBULENCIAS

Viene el presidente de Cuba, Díaz-Canel

El canciller Marcelo Ebrard informó que este sábado llega a Campeche -en plena turbulencia política por acciones de corrupción-, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con quien México ha firmado diversos convenios de colaboración para el envío de médicos cubanos que trabajen en diversos lugares de la República en los programas de salud del gobierno federal… La transformación del Bosque de Chapultepec para hacerlo más accesible a los mexicanos —y al turismo en general—, es un esfuerzo loable del gobierno federal y de la ciudad, pues amplios espacios han sido acaparados por influyentes que se han apropiado de los mismos. A la ex residencia presidencial de Los Pinos han concurrido 9 millones de visitantes a raíz de su apertura como centro cultural…Y ahora que el presidente López Obrador “habló en plata” y dijo que al Presidente le corresponde hacer las designaciones de funcionarios federales e integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluidas las autoridades electorales, no está descartado el ex gobernador Alejandro Murat de resultar favorecido con alguna designación presidencial. El ex mandatario emprendió un viaje por el país en busca de la candidatura presidencial del PRI y es el único mandatario no incluido en el cuerpo diplomático ni en ninguna otra encomienda. Incluso ante los embates que sufre de la nueva administración en Oaxaca, el presidente López Obrador ha reiterado —en una de sus 32 visitas al estado—, que fue buen gobernador porque ayudó a la realización de las megaobras que realiza el gobierno federal en la entidad… Prende la campaña del ex secretario de Seguridad, Ricardo Mejía, en busca de la gubernatura de Coahuila. Se enfrenta contra el gobierno priista de Miguel Ángel Riquelme, el gobierno federal y contra Morena… Una batería de cinco encuestas pide el senador Ricardo Monreal para elegir al candidato presidencial de Morena, pues ha señalado que no tiene confianza a la que realiza el propio partido, en el que es juez y parte; y aun así, aunque el piso no es parejo, tiene confianza en emparejarlo y consolidarse como la opción real para sustituir al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien ha acompañado durante 25 años. El canciller Marcelo Ebrard, que se ubica en segundo lugar de los presidenciables, trabaja a paso acelerado dentro y fuera del país para ganar consensos.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista