Rechaza Genaro García Luna testificar en el juicio en su contra

Proceso entra en su recta final

Subió al estrado el último de los testigos significativos de fiscalía, el «Rey» Zambada

Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, no declaró en el juicio en su contra que se realiza en la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, y que esta semana entra en la recta final. El ex mando policiaco está acusado en Estados Unidos de cinco cargos: tres por tráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones.

La defensa anunció la decisión de su cliente de no testificar, algo a lo que tiene derecho. El juez Brian Cogan, que lleva la causa, preguntó si García Luna es consciente de lo que implica renunciar a su derecho de declarar, y la respuesta fue sí.

La defensa había solicitado al juez Brian Cogan que prohibiera a la fiscalía abordar ciertos temas en su interrogatorio si es que García Luna subía al estrado. Sin embargo, el juez alegó que todo lo que la corte puede decir es que “la indagación permisible en el contrainterrogatorio para demostrar la parcialidad o cuestionar la credibilidad puede ser más amplia que el alcance de las pruebas que el Tribunal ha permitido para demostrar los delitos imputados”.

El “Rey” Zambada revela haber entregado

cantidades millonarias a García Luna

En la audiencia de este lunes, Jesús “Rey” Zambada afirmó en la corte del Distrito Este de Brooklyn que entregó a Genaro García Luna dos pagos en un restaurante en la Ciudad de México por un total de 5 millones de dólares.

El testigo de la fiscalía detalló que era 2006, en la transición entre los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Un abogado, al que “Rey” identificó como Óscar Paredes, fungía como el contacto entre el Cártel de Sinaloa y García Luna, a quien el gobierno de Estados Unidos acusa de ser parte de la nómina de los narcotraficantes y recibir pagos millonarios a cambio de no meterse con la gente del cártel y permitirles el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos.

El “Rey” describió dos reuniones con García Luna. Ambas ocurrieron en el restaurante Champs Elysees. Para el primer encuentro, el ex secretario mexicano de Seguridad exigió un pago de 3 millones de dólares. En la cita se acordó que la relación se mantendría igual que en la administración de Fox y que García Luna y su gente seguirían trabajando para el Cártel de Sinaloa, explicó el testigo, quien ya no está encarcelado y apareció con una pequeña barba, afeitado, de chaqueta marrón claro y una corbata a rayas.

Aseguró que prefería mantenerse en el anonimato, se quedó en el bar, desde donde vio entrar a García Luna con dos acompañantes; quince y veinte minutos después, se fueron con el dinero que recibieron de manos de Paredes.

Tras ese encuentro, Paredes, que trabajaba directamente para “El Mayo”, dijo que García Luna le había garantizado que no perseguiría ni investigaría a “El Mayo” y que lo iba a dejar trabajar como hasta entonces.

En el caso de que el ex secretario de Seguridad Pública resultara absuelto de los cargos por el juez Cogan , existe una solicitud de extradición del gobierno de México, lo que implicaría una extradición, después de la conclusión del juicio en la Corte de Nueva York.