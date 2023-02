Bloqueo inhumano y anacrónico

Desde el portal

Ángel Soriano

Al imponerle la condecoración del Águila Azteca en grado de collar al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la resistencia del pueblo cubano a un injusto e inhumano bloqueo de seis décadas, que resulta tan inoperante como agresivo a la soberanía de los estados y rechazó la intromisión estadounidense en la isla.

Ni en los nuevos tiempos ni en los antiguos puede aceptarse una acción de esta naturaleza por razones ideológicas y de expansión imperialista, pues afecta directamente a la población y los condena —o condenaba—, al aislamiento cuando la situación ha cambiado: nuevas tecnologías y corrientes políticas soplan por un mundo cambiante hacia una nueva civilidad.

Como abanderado de las luchas sociales en la región, el presidente López Obrador destacó la resistencia del pueblo cubano y lo consideró merecedor del Premio a la Dignidad y ser considerado Patrimonio de la Humanidad, valores que podrían contribuir a levantar y exhibir ante el mundo que un bloqueo de ese tipo no tiene razón de existir.

Más que a una persona o un gobernante, el reconocimiento del Águila Azteca es un reconocimiento al pueblo cubano y un llamado de atención a los pueblos del mundo para unirse en una lucha en favor de la convivencia, la fraternidad y la nueva civilidad frente a los nuevos afanes hegemónicos de las potencias que amenazan la libertad de los pueblos.

TURBULENCIAS

Autonomía y franqueza en el Senado

El presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, informó que “con autonomía y franqueza” recibió al titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, para abordar la agenda legislativa pendiente y ya ha advertido que no habrá vía rápida a las reformas pendientes, principalmente en materia electoral, sino que éstas serán debatidas en forma responsable en las comisiones antes de pasar al pleno… Pese a que San Vicente Coatlán dio el visto bueno para que prosigan los trabajos de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, Sola de Vega se muestra reacio ante la falta de solución a fondo del conflicto agrario que enfrentan ambas comunidades y que impide concluir la supercarretera. La propuesta de ir a medias en las 19,600 hectáreas, no es aceptada por Sola de Vega pues afirma que son de su propiedad… Fue suspendida la reunión informativa sobre el programa federal de apoyo a los periodistas por cuenta propia que promueve la secretaría del Trabajo, pues dicho programa es engañoso puesto que los solicitantes deben acreditar que están inscritos en el IMSS y si es así, quedan descartados. Y si no lo están, deben tramitar su incorporación para cumplir ese requisito para luego ser desechados pues si ya tienen Seguro Social no son candidatos a obtener los apoyos anunciados hace un año; quizá esta sea una de las razones por las que fue suspendido el evento, en Oaxaca… Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, en Texcoco, ofreció acabar con 100 años de corrupción. Es decir, terminar con la etapa priistas para iniciar otra, pues a la ex alcaldesa se la acusa de los mismos delitos que asegura terminará de llegar a Palacio de Gobierno de Toluca… En Coahuila, en tanto, va al alza el candidato del PT, Ricardo Mejía, que tiene abiertos tres frentes: el gobierno federal, el gobierno del estado y la militancia morenista que no le perdona haber abandonado sus filas y no apoyar al senador Armando Guadiana, que es el candidato oficial… Va de salida ya la actual administración y, como otros proyectos, no cuajó la descentralización federal. Ya nadie se acuerda que Sedesol iba a Oaxaca y la SEP a Puebla; Conapesca siempre ha estado en Mazatlán y el doctor Jorge Alcocer, titular de Salud, se la pasa más en Palacio Nacional que en sus oficinas de Acapulco.

