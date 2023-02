CDMX y el presunto sucesor(a)

Punto por punto

Augusto Corro

Los partidos políticos aún no definen oficialmente a sus precandidatos para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

En 2024 serán los comicios para designar al sucesor de la doctora Claudia Sheinbaum, una de las “corcholatas” para las elecciones presidenciales.

A la fecha, son varios los nombres de los posibles aspirantes: Por Morena: Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX; Omar García Harfuch, jefe de la Policía; Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad; y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

Por Acción Nacional o Va por México (PAN, PRI y PRD): Senadora Xóchitl Gálvez, Sergio Taboada y Adrián Rubalcava, alcaldes; y Margarita Zavala, diputada.

Cabe señalar que en la oposición también se podría designar a un ciudadano de la sociedad civil. Es decir, un candidato que no militara en alguno de los partidos mencionados.

El que gane la precandidatura tendrá que reflexionar largamente para comprender la responsabilidad que representa ser el jefe(a) de Gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo.

Gobernar la CDMX es, sin duda, un gran reto, pues son múltiples los problemas que padecen quienes viven en el Valle de México y en sus alrededores.

El futuro jefe(a) de Gobierno deberá atender el Metro para que no se registren tragedias que afectan a los usuarios.

Y claro, también es importante que se atienda la escasez de agua.

Los dos asuntos señalados (Metro y agua) no parecen tener solución. Así pues, el futuro gobierno de la CDMX deberá de recurrir a medidas preventivas para evitar que estallen los conflictos, por falta de atención.

Ya en las elecciones intermedias, a Morena no le fue bien. La clase media votó por la oposición y el partido guinda perdió un considerable número de alcaldías. Los morenistas no la tendrán fácil en la CDMX y su victoria o derrota dependerá de los resultados de su labor partidista, en las zonas donde está fuerte la clase media.

Con pinzas

Al líder del PRD, Jesús Zambrano, no le gustó que se hubiera citado el nombre de Lilly Téllez como aspirante a la candidatura presidencial.

Dijo el perredista que la designación debe correr a cargo de los partidos que integran la alianza Va por México.

En la citada coalición cualquier acuerdo se maneja con pinzas, con mucho cuidado.

Y ahora que apenas empieza la lucha por la sucesión presidencial, la oposición luce débil.

Sin lugar a dudas, Va por México es la coalición opositora que podría enfrentar al partido del gobierno.

Sin embargo, las organizaciones políticas de la oposición deberán manifestar contundencia.

El PRD que se encuentra en la lona protesta y se inconforma por cualquier decisión en la que no es tomado en cuenta.

Sólo con pensar que en plena recta final rumbo a los comicios presidenciales, el partido del sol azteca salga con una de sus ideas descabelladas.

Es necesario que Va por México madure su alianza, porque las determinaciones que tome podrían resultar un desastre.

Quienes participen en la contienda electoral rumbo al 2024 tendrán que asegurar la unidad y su futuro.

¿Qué ocurriría que un capricho del líder del PRI, Alejandro Moreno (a) “Alito” no aceptara la designación del aspirante presidencial designado por los panistas? Ya el propio “Alito” no se refirió con halagos a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial en el 2018, al que calificó de prófugo. Y es precisamente, Ricardo Anaya una de las cartas de Marko Cortés para la precandidatura presidencial.

Así pues, la coalición opositora no refleja una unidad fuerte tan necesaria para las elecciones del 2024.

¿Usted qué opina amable lector?

