Fonatur empodera a alcaldías de Morena

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Frenará venta de terrenos a privados

Deja en manos de alcaldes guinda

Ahorca al Fondo para apoyar a Cancún

Frenará el desarrollo de puntos de turismo

“Alito”, músculo y convocatoria

Del Moral, en la cueva de Grupo Texcoco

Manolo Jiménez, arrasó el domingo

Mejía superó a Guadiana

Fiscal de Quintana Roo

Grupo Henkel, RSC

Democracia significa gobierno por los que no tienen educación,

y aristocracia significa gobierno por los mal educados

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), escritor británico

¿Para quién trabaja la Cuarta Transformación? ¿Para el pueblo? ¿Para las élites de poder? ¿Para Morena?

El comportamiento del gobierno federal, se alinea a un pensamiento extraño.

No soy psicólogo, ni nada que se le parezca, pero veo que los políticos de la actual administración están enfocados en empoderarse y mantenerse por décadas, con el control del dinero.

Por ello, toma relevancia que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) declaró como áreas naturales protegidas sus propiedades, a fin de evitar que en un futuro sean vendidos en beneficio de privados.

Pero, aquí es donde salta la liebre. Al menos cinco entidades asumirán el control de los terrenos del Fonatur, así como de la operación de desarrollos turísticos, como son Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Baja California Sur y Guerrero.

Coincidentalmente, aunque no existan las coincidencias, todas son entidades gobernadas por el partido en el poder: Morena.

Fonatur fue propietaria de grandes extensiones de tierra donde se desarrollaron polos turísticos que le han dado bienestar a millones de mexicanos. Esos centros turísticos tan exitosos como lo es Cancún; hoy, Cancún no se entendería sin Fonatur.

Hace unos días, dio a conocer que analiza declarar los terrenos que todavía están en manos del Fonatur) ya no serán vendidos, sino que pasarán a ser áreas naturales protegidas, aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que esto también incluye lotes en Cancún.

Además, no es para menos. Por ello el Presidente fue cuestionado, en su conferencia “mañanera”, sobre la decisión de ya no comercializar estos terrenos. Confirmó la versión al señalar que esta práctica por años se prestó a la corrupción, y ellos quieren eliminar esa “tentación” a los siguientes gobiernos.

Una de las funciones de Fonatur es la adquisición de extensiones de terrenos en “centros integralmente planeados” (como Costa Careyes, Ixtapa Zihuatanejo, Cancún, entre muchas regiones) para la construcción de infraestructura, lotificación y venta. Para López Obrador señaló que “desde hace algún tiempo” esto derivó en corrupción, aunque no dio a conocer los nombres de los corruptos, ni siquiera la manera como “operaban” los corruptos.

Lástima del gran desconocimiento de AMLO sobre la administración pública. No sabe que los recursos que aporta Fonatur durante años han hecho que la zona hotelera se mantenga mejor que cualquier otra zona de Quintana Roo que se ha deteriorado. Ejemplos: Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres y muchas más.

Claro que estamos en contra de la corrupción. A todos los niveles. Pero enoja que sólo digan que hay y hubo corrupción sin que se den nombres y pruebas contra los que se aprovecharon de sus puestos públicos para enriquecerse bestialmente.

Sin embargo, en lugar de colocar candados y evitar actos ilícitos en el manejo de Fonatur, sólo les dejan a los gobiernos de Morena la potestad sobre los bienes de la nación, para que nadie lo aproveche y disfrute.

Empobrecimiento de todo el pueblo. Así los quieren tener.

PODEROSOS CABALLEROS

“ALITO”: En el cierre de la precampaña de Alejandra Del Moral, para la candidatura del Estado de México, Alejandro Moreno, mostró músculo y congregó a ex gobernadores del Edomex, así como a personajes políticos de la alianza opositora. Incluso cerca y sonriente estaba Miguel Ángel Osorio Chong, líder de la fracción priista del Senado, así como Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de Diputados, entre muchos más. *** MANOLO JIMÉNEZ: El cierre de la precampaña de Manolo Jiménez de la alianza opositora del PRI, PAN y PRD, fue impresionante en Coahuila. Medio millón de personas lo apoyaron para que fuera el candidato a gobernador. Ayer le dieron su constancia. La agenda real que en 30 días de actividades realizó más de 100 eventos y recorrió cuatro veces todas las regiones del estado, atendió entrevistas locales y nacionales, estructura de los tres partidos, cámaras empresariales, sociedad civil, organizaciones religiosas y no gubernamentales. *** GUADIANA: Triste el cierre de precampaña de Armando Guadiana de Morena en Coahuila, ya que su compañero de la 4T, Ricardo Mejía, atrajo muchos más morenistas que el morenista. El empresario, presionado, no fue al Super Bowl. *** FISCAL QUINTANA ROO: Con el objetivo de promover la cultura de la denuncia para reducir la impunidad en materia de violencia familiar y de género, el Fiscal General del Estado, Óscar Montes Oca Rosales, encabezó la conformación del Comité de Procuración de Justicia. Acompañado por María Elena García Flores, enlace de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca destacó que la violencia familiar ocupa el segundo lugar en denuncias en la entidad, por lo que se está trabajando intensamente a fin de evitar las agresiones contra las mujeres en el núcleo familiar.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HENKEL: Bajo el liderazgo en Latinoamérica de André Barón, voluntariado de Henkel en el marco de la celebración por los 140 años de la empresa, se reunieron en México para realizar trabajo social Instalaron ecotecnias en la comunidad de Piedra Grande, para brindar un balance entre la demanda de recursos de la población y la preservación del medio ambiente de la región.

