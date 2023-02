En defensa de la democracia

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Nuevo embate enfrentará el INE antes de los comicios en Coahuila y el Edomex. Se aprestan en el Senado a pasar el “plan B” de la reforma electoral de la 4T sin más cambios, pero casi al final del periodo de sesiones. Corre la versión de que el Presidente publicaría las reformas cuando ya no se pueda interponer algún amparo. Por eso el grupo opositor en la Cámara alta debe evitar que los legisladores agachones de Morena y sus rémoras logren el mayoriteo.

Los ojos de la opinión pública estarán atentos al destino del árbitro electoral ante la iniciativa del Ejecutivo que busca regresar al control de las elecciones como era en los años setenta con la Comisión Federal Electoral en la Secretaría de Gobernación e incluso manejaría nuevamente el padrón electoral.

Para el 26 de febrero está convocada una concentración ciudadana que pretende frenar los deseos presidenciales de sepultar la ciudadanización del proceso electoral con la intención de manipular cualquier resultado desfavorable en la jornada cívica de 2024. A toda costa, el mandatario desea garantizar el triunfo de su candidato para que perpetúe su proyecto político. Por eso es importante la movilización social y despertar la conciencia de los tribunos para que no aprueben esas leyes reglamentarias.

Al mandatario mismo le debe quedar claro que la sociedad civil ya no es como antes, que la gente no es tan apática y que la protesta en las calles se puede traducir en una rebelión. El tabasqueño es muy dado a hablar del tigre suelto; que tenga cuidado con sus palabras, no se le vaya a revertir y lo que vaticinaba para los gobiernos neoliberales se haga realidad con su administración. Él decía que ese pueblo sabio y bueno no aceptaría un fraude electoral. Pareciera que su equipo organiza uno.

Si bien la idiosincrasia del mexicano no da para una revolución al estilo de la Primavera Árabe -que derrocó gobiernos-, sí puede hacer evidente su humor social, el desencanto que hay ante las promesas incumplidas de la 4T. Pobreza, inflación, falta de empleo y de crecimiento tiene agotada a la sociedad, inclusive muchos de los que votaron por Morena. Que su obsesión por acabar con el INE no desate al tigre que ni él pueda volver a amarrar. Defendamos al árbitro electoral, después será muy difícil frenar los apetitos de poder del solitario de Palacio.

Sólo por no dejar: El domingo pasado cerraron sus precampañas las ahora candidatas de la 4T y de la alianza opositora que buscan despachar en el edificio de Lerdo, en Toluca. Ambas mostraron músculo en la tierra misma del Grupo Texcoco, oriundez de la maestra Delfina y donde hizo sus tropelías como presidenta municipal al mocharles el diezmo a los empleados municipales para “apoyar” a la 4T. Alejandra Del Moral fue hasta la tierra del mismísimo Higinio Martínez para demostrarles que va a ganar el Estado, aunque vaya atrás en las encuestas. No es difícil que se convierta en la primera gobernadora del Edomex, pero debe entender que la imagen es fundamental y ese es su talón de Aquiles, ya que se ve muy alejada de los medios de comunicación. Poco ayuda el que comparta con el mandatario Del Mazo a su jefe de prensa, Jorge Alberto Pérez Zamudio; el que a dos amos sirve con alguno queda mal, y en este caso quien lleva la de perder es la candidata aliancista. Pérez Zamudio, para evitar incurrir de manera formal en un delito electoral, envió a puro segundón a “llevarle” la prensa a la ex diputada priista. La cercanía con los periodistas puede significar el triunfo o la derrota de la izcallense. A Alejandra Del Moral no le conviene la lejanía con los medios, todavía hay tiempo para que rectifique y tenga su equipo de prensa propio.