Elección de consejeros del INE

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“No podemos permitir retroceso democrático”: Espinosa Cházaro

“Alito” Moreno y Ricardo Monreal Ávila se reúnen en Senado

Sin duda, no es cosa menor elegir a cuatro consejeros del INE, incluído el presidente, porque —como se sabe—, el doctor Lorenzo Córdova dejará esa posición en abril próximo. La Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados emitió la convocatoria para los consejeros del INE y será publicada mañana. Por 473 votos a favor y una abstención de la diputada Inés Parra.

Casi, entonces, hubo unanimidad y en esta dinámica se espera que el Comité de Evaluación, encargado de revisar las propuestas de los perfiles para ser consejeros, salga hasta el jueves. Se espera que la Jucopo, se aplique a fondo y escoja bien las quintetas de dichas propuestas.

El coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, habló por el bloque opositor y dijo que se espera “que contemos todos con la certeza de que los perfiles nos darán condiciones de equidad y transparencia y no haya un retroceso democrático”.

En este punto hay que recordar que el sorteo que propuso el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para insacular a los próximos consejeros del INE “es claudicar frente a los acuerdos políticos”. Efectivamente, digamos que es un despropósito. “no puede salir por insaculación y presidente del INE porque necesitamos capacidad porque organizar una elección no cualquiera lo puede hacer. No se trata de buenas intenciones sino capacidad”.

Y se reitera que no es cosa menor este asunto, porque como lo anotó el diputado Espinosa Cházaro, México lleva tres décadas “batallando (a favor de la democracia) por eso no podemos permitir un retroceso democrático

En otro tema no menos importante y de alguna manera relacionado con el anterior, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, recibió, precisamente en el Día de la Amistad, al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y desde luego, el insoslayable tema fue el del “plan B” de la controvertida reforma electoral lopezobradorista.

Este encuentro no debe sorprender a nadie, pues se sabe que el también coordinador morenista y el dirigente tricolor, tienen desde hace tiempo una muy buena relación, además de que ambos, se volvieron objetivos de ataque de la ahora silente gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que por cierto, ya no atina qué hacer para volver a estar dentro de las preferencias ni más ni menos que del presidente López Obrador porque ya se ve que le quedó muy mal.

Retomando el tema que vieron los dos políticos, hay que señalar lo dicho por “Alito” Moreno: “Como dirigente del partido, vine a tener una reunión de diálogo, de construcción de acuerdos y consensos. Tocamos los temas para pensar siempre en lo mejor para México”.

Esta reunión podría sonar hasta esperanzadora, porque ojalá y el debate del “plan B” se pudiera destrabar, ya que los “duros” de la fracción parlamentaria de Morena se empeñan en llevar esta discusión hasta estar “con los dedos en la puerta” y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida y teniendo como ministra presidenta a Norma Lucía Piña, pues hay posibilidades de que este despropósito surgido en Palacio Nacional se pueda frenar.

No dejó de llamar la atención que Moreno Cárdenas estuviera acompañado por el coordinador de la bancada tricolor en la Cámara alta, Miguel Ángel Osorio Chong, con todo y que se sabe que el ex gobernador de Hidalgo estuvo hace unos días en la sede nacional del PRI para reunirse con el dirigente del PRI y todo indica que habrían fumado “la pipa de la paz”, aunque claro, hay que subrayar que Osorio Chong, por más intentos que hizo, no logró tenerlas todas consigo. Qué mala suerte para el senador del Revolucionario Institucional, tanto que insistió en quitarle el liderazgo a Alejandro Moreno.

También estuvo en esa importante reunión el coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM, Manuel Velasco, quien como se recordará, hace unos meses tuvo alguna fricción con “Alito” Moreno, cuando el senador del Verde se auto-erigió como mensajero ni más ni menos que del placeado secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, justo cuando la guerra que esta errada y llamada Cuarta Transformación le declaró al líder priista estaba a punto de ebullición.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal, dijo en conferencia de prensa que el famoso “plan B” saldrá de manera simultánea con la nueva Ley del Espacio Aéreo. “La del plan B, estaba esperando yo a la senadora Mónica Fernández, hoy; no llegó a la Plenaria para conversar con ella; sí lo hice con Rafael Espino, para que pudieran agilizar la convocatoria esta semana y poder la semana que entra estar en aptitud de discutirla y, en su caso, aprobarla”.

Incluso, el legislador por Zacatecas descartó que se pretenda una “chicanada” en torno al “plan B”. “No hay ninguna. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso, nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos. Eso se hacía en el pasado. Ahora somos muy transparentes y muy claros en todo lo que hace al Senado”.

Pero, finalmente en el Senado se dieron los tiempos y será el próximo martes cuando el “plan B” se discuta en comisiones y al día siguiente, el miércoles, subirá al pleno. Para lograr esto, hubo desde luego presión del bloque opositor ante los afanes de Morena por prolongar el mayor tiempo posible este debate. Bueno hasta la senadora morenista Mónica Fernández se hizo la enferma para tratar de alargar esta importante discusión.

Habrá que estar atentos a lo que pase en la semana que falta. A ver si no se les ocurre a los del partido oficial alguna otra táctica dilatoria.

Municiones

*** Por lo visto y retomando el escándalo en el que solita se metió la gobernadora Layda Sansores, el líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado, salió muy versátil. Porque si bien la semana pasada, se “lavó las manos” en torno a los videos que involucran a integrantes del gabinete de la ex senadora Sansores, como Raúl Pozos y Armando Toledo, así como a la senadora Rocío Abreu, recibiendo fajos de billetes de 500 pesos, ahora resulta que Mario Delgado se convirtió en uno de los más fervientes defensores de Layda Sansores. A la voz de que “hubo mucha jiribilla, mucha manipulación”, el dirigente morenista dijo que los videos habían sido alterados y que supuestamente no tienen nada qué ver cuando la gobernadora campechana fue candidata morenista. ¿Será?

