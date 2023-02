Adefesio y el INAH

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Poder Judicial no ha resuelto lo de la torre construida en el malecón de Veracruz, en el centro histórico, detrás del faro, donde despachó Venustiano Carranza, donde el 6 de enero de 1915 se firmó la Ley Agraria, muy cerca de donde vivió Benito Juárez y donde firmó las Leyes de Reforma.

Ahí, por corrupción, se dio permiso para hacer un edificio, en el principal puerto del país, ahí está toda la historia de México, un adefesio, y por influencias permitieron la construcción de esa torre y el INAH y el gobierno del estado no han podido. No se trata de que la tiren, pero que le rebanen, y eso lo pueden hacer, que no afecte un sitio histórico tan importante.

Esto lo denunció en presencia del director del INAH, Diego Prieto, que seguramente conoce el caso, como las mismas obras de destrucción que el organismo a su cargo ha realizado en el Centro Histórico de Oaxaca como el edificio del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en las calles de Fiallo, donde Benito Juárez fue rector, y que también por influyentismo desapareció.

Bastaría ver, también, como templos como el de San Agustín con siglos de permanencia con cantera verde ésta ha sido encalada, lo mismo que el de Las Nieves, ¿y quien autoriza esta destrucción del patrimonio nacional?. Seguramente que el INAH tiene que explicar cómo es que se autorizan estas obras que acaban con la belleza arquitectónica e historia de México.

TURBULENCIAS

Donativo de 6 mdd de dólares

A través de la oficina de asistencia humanitaria de la ONU, México canalizará un donativo hasta por 6 millones de dólares a Siria, devastada por el terremoto en Turquía que acumula cada vez más muertos y desaparecidos y en donde la ayuda internacional resulta insuficiente por la acción de la naturaleza… Respetable la unidad de género pero las dos principales candidatas a la gubernatura del gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral y Delfina Gómez Álvarez, son malas oradoras y sin capacidad de hilvanar un discurso sin los apuntes que les dan sus asesores; deberían aprender al presidente López Obrador que da conferencias magistrales cada mañana hilando tema tras tema sin una sola anotación. Las precandidatas en su cierre de campaña demostraron improvisación política y mucho favoritismo en su designación como aspirantes a gobernar uno de los estados más importantes de la República… Medios tradicionales y famosos periodistas han sido desmantelados en sus relaciones con la delincuencia de cuello blanco, al ser favorecidos de diversas maneras tanto del poder público como de los cárteles de la droga y el enfrentamiento con la actual administración va cuesta arriba; pronto se sabrá de qué lado está la razón… Los 6 mil elementos que vigilan el Metro de la Ciudad de México son incapaces, porque no es su función, de impedir las continuas fallas en el servicio, lo que deja al descubierto que no es problema de seguridad ni es compló ni se busca boicotear las aspiraciones presidenciales de la jefa de Gobierno, la realidad es que tan importante servicio lo que necesita es mantenimiento… La Guardia Nacional debe estar en todo el país donde crece la delincuencia a paso acelerado…La gobernadora Mara Lezama -ganó la gubernatura tras vencer en cuatro encuestas-, es la más entusiasta promotora del Tren Maya, pues beneficiará a todo Quintana Roo con la dispersión de turistas que diariamente llegan y se quedan en Cancún, ahora tendrán oportunidad de conocer y recorrer las bellezas naturales y arqueológicas que ofrece la entidad a través de un moderno servicio de transporte que, además, beneficiará a la península y a todo el sureste del país.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista