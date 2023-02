Propuesta de la diputada Bennelly Hernández, ¿se cocinó en Palacio?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Por enésima ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador echa mano de su añeja estrategia de “aventar la piedra y esconder la mano” y pese a que no le funciona y ha fracasado en más de una vez, vehemente, como suele ser, el tabasqueño insiste e insiste sin importarle a quien se lleve “entre las patas”.

Y desde luego los primeros en levantar la mano para que los propósitos de López Obrador se cumplan, son ni más ni menos que los diputados que integran la fracción parlamentaria de Morena y rémoras que los acompañan.

Son cada vez más los rumores y comentarios en torno a que esa descabellada propuesta que hizo una tan flamante como desconocida diputada morenista, Bennelly Jocabeth Hernández, se habría cocinado en el mismísimo Palacio Nacional. Dicha propuesta consiste en triplicar las multas por injuriar al Presidente, en este caso, López Obrador, lo que se traduciría en 4 mil 150 pesos porque esta es la Ley sobre Delitos de Imprenta, que data de 1917, en los tiempos de Venustiano Carranza, aquellos en los que se decía que aquel que robaba dinero, se lo había “carranceado”.

El dictamen de referencia fue aprobado en la Comisión de Gobernación por 19 diputados de Morena, PVEM y PT y uno más de la diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Limón, que quien sabe en qué estaría pensando; a lo mejor ya no tarda en brincar a la bancada morenista, ¿será?

Lo anterior, al tiempo de que el bloque opositor en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la coalición Va por México, votó en contra.

Por decir lo menos, la iniciativa que aventaron diputados morenistas y sus fieles rémoras no es más que un despropósito, pues ya lo dice un conocido refrán: “El buen juez por su casa empieza” y esto, definitivamente, no aplica para el presidente López Obrador, quien, a lo largo de esta errada y llamada Cuarta Transformación, prácticamente en todos sus gustadísimos “stand-up” mañaneros, se dedica a insultar al Poder Judicial, al Legislativo; a los intelectuales; a diversas organizaciones ciudadanas y en suma, a todo aquel que se le atraviese y que no esté de acuerdo con él ni con sus ocurrencias. Entonces, ¿el de Tepetitán hubiera sido el único en poder seguir ejerciendo ese derecho?

Y se subraya, hubiera, porque una vez que se aventó la “piedra” y el jefe del Ejecutivo escondió la mano, los legisladores que coordina Ignacio Mier Velazco, de plano optaron por retirarla.

Por las “ex benditas redes”, afanoso, el diputado Mier puso: “La actualización de multas por injurias, aprobada en la Comisión de Gobernación NO PASARÁ al pleno mientras presida la Jucopo y nuestra coalición sea mayoría”. Pues sí, ya no le quedó de otra al flamante legislador morenista que en su empeño de quedar bien con su jefe, en un principio se prestó a este burdo juego y lo apoyó. Ahora dice que no, pero lo cierto es que quedaron exhibidas sus poquísimas capacidades como diputado y como coordinador de bancada. Todo, con tal de ser el candidato de su partido al gobierno de Puebla, cuestión de recordar que hace unos días, presentó su muñequito “Nachito”, como lo ha hecho Morena con los “Amlitos”, para desde ahorita, empezar a promocionarse. En fin.

Mier informó que fue en marzo del año pasado, cuando la diputada por Zacatecas, presentó dicha iniciativa y lo cierto es que en ese entonces, pasó desapercibida y en esta ocasión fue utilizada además, para medir la popularidad de López Obrador.

Esto último tiene que ver con la actitud que tuvo el mandatario al enterarse de dicha propuesta. Dijo que él no necesitaba de ese tipo de cosas y que respetaba la libertad de expresión, algo que no es del todo cierto.

El asunto es que el inquilino de Palacio Nacional, consiguió auto erigirse en su gustadísimo show mañanero como el defensor de las causas más justas, el mártir.

Lo bueno es que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, pintó de manera contundente esta modificación a la Ley de Imprenta al señalar que: “Me parece que es un momento inoportuno. Aprobarla es un error estratégico y político. Es un exceso”. Y ya en esas, el senador Monreal se deslindó de la ocurrencia de la diputada Bennelly Hernández, que no por ser su paisana, tendría la obligación de defenderla, si ni la conoce.

Municiones

*** Continuando con el presidente de la Jucopo en la Cámara alta, de nueva cuenta le tocó ser el anfitrión al recibir al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que viene de un momento sumamente embarazoso al haberse confrontado, en pleno Día de la Amistad, con la embajadora emérita Martha Bárcena, lo que lo coloca en una situación muy difícil porque se trata de la tía política del presidente López Obrador. Pero en lo que son “peras o manzanas”, el canciller revisó con el coordinador de los senadores de Morena, algunos instrumentos internacionales. En sus redes sociales, el senador Monreal informó del encuentro y destacó que la labor del canciller al frente de la diplomacia mexicana. “La política exterior de nuestro país recobró su decoro y dignidad. El Presidente tiene en el canciller Marcelo Ebrard un claro exponente de la tradición que en la materia ha dado reconocimiento a México en el mundo”, señaló. Cabe recordar que en el transcurso de esta semana, Ricardo Monreal ha sostenido diversas reuniones, tanto con personajes de la política como Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, como con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para tratar temas de la agenda legislativa. Hay que recordar que Ebrard Casaubon tiene fuertes lazos amistosos con el coordinador morenista; de hecho, el año pasado, el canciller fue el único en no hacerle el desaire el año pasado, cuando el gabinete de Seguridad sí lo hizo y no se presentó en la plenaria de la fracción parlamentaria de Morena.

*** Ayer se llevó a cabo la integración formal del Comité Municipal del Partido Encuentro Solidario Baja California (PES-BC) en Playas de Rosarito, contando con la presencia de María Guadalupe Álvarez Moreno como presidenta del Comité municipal y José Kuri Gutiérrez en el cargo de secretario general. El comité ampliado de este instituto político rindió protesta en presencia del dirigente estatal César Eduardo Hank Inzunza, quien manifestó que este será un año crucial para el fortalecimiento del PES en la entidad, toda vez que se trabajará arduamente para conformar una estructura sólida de cara al proceso electoral que se avecina. Acompañado por la secretaria general Carolina Anda González y la diputada por el XII distrito local, Rosa Margarita García Zamarripa, el pesista destacó la importancia de consolidar al PES Baja California “porque no podemos perder de vista que se trata de la primera fuerza de oposición y la única con posibilidades de derrotar al partido que hoy gobierna”.

