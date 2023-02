Asociación delictuosa

Desde el portal

Ángel Soriano

Los dichos de la ex embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, sobre la imposición de aranceles a México si no aceptaba ser un tercer país seguro, en relación al tema migratorio, no tienen ningún fundamento. Es el derecho de manifestarse, la libertad de expresarse, pero no es más que una conjetura, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que quien la entrevista, León Krauze, es enemigo de nosotros, adversario, para no exagerar. Son de los que están molestos porque eran los predilectos del régimen anterior, del antiguo régimen, entonces todo lo que reportan, todas sus entrevistas -como sucede en México con la mayoría de los medios, ayer hablamos de eso- es en contra de nosotros.

Siempre los medios convencionales, con honrosas excepciones, se dedicaban a aplaudir, a callar, a quemar incienso a los gobernantes, a recibir subvenciones, lo que coloquialmente se conoce como “chayote” y eran muy bien tratados, no sólo recibían muchísimo dinero, al grado de que hay periodistas en la actualidad, como Loret de Mola y otros, que viven colmados de atenciones, de privilegios

Pues todos ellos están inconformes, incluso del servicio exterior, diplomáticos conservadores que nunca hicieron nada cuando se permitía que en México entraran las agencias de Estados Unidos, como la DEA, y llevaran a cabo su plan, por ejemplo, “Rápido y furioso!, de meter armas. ¿Dónde estaban los diplomáticos? No decían absolutamente nada, dijo.

TURBULENCIAS

Nunca protestaron los diplomáticos

En la época que hubo más deportaciones, cuando el presidente Obama, ¿defendían ellos a los migrantes los embajadores?, no. Es ahora que están molestos. Y la mayoría de ellos son del bloque conservador y ya saben ustedes lo que yo opino de los conservadores, opino igual que lo que sostenía el finado Carlos Monsiváis, de que la única doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía. Entonces, son muy rateros, muy autoritarios, lo estamos viendo en el juicio de García Luna y se dan baños de pureza. Racistas, clasistas, una vergüenza… El canciller Marcelo Ebrard, a su vez, dijo que la ex embajadora en Washington, ahora emérita, todos los días se dedica a tratar de desprestigiarlo y no son ciertas sus afirmaciones en el sentido de que hubo un acuerdo secreto con Donald Trump en relación al tema migratorio, porque éste quería imponer a México ser un tercer país seguro, como Turquía en la Unión Europea, y mayores aranceles. No hay ni tercer país seguro ni aranceles… Además afirmó que durante las negociaciones siempre estuvo informando al presidente López Obrador, pues de lo contrario no sería actualmente canciller. El tema migratorio o antimexicano en época electoral es propicio para este tipo de mentiras con fines políticos, a través de libros y declaraciones, indicó… Ejecuciones lo mismo en municipios conurbados que en lejanos como la sierra sur, bloqueos de normalistas y plantones de los triquis, es lo que enfrenta el gobernador Salomón Oaxaca a casi un mes que regrese el presidente Andrés Manuel López Obrador para tomar una decisión sobre la supercarretera a la costa, en donde Sola de Vega se opone a la propuesta de San Vicente Coatlán de repartirse a medias las tierras en disputa… Un choque de dos unidades del Metrobús en la alcaldía Cuauhtémoc, en Hidalgo y Reforma, a la salida del Metro, se une a la psicosis de millones de pasajeros que diariamente se trasladan de un punto a otro de la capital de la República, pues no tienen seguridad en ninguno de los medios de transporte público. Si se va a desembonar un tren del Metro, si se van a ponchar las llantas o habrá un corto circuito o se habrá un choque del Metrobús. Todo parece una campaña contra la puntera presidencial Claudia Sheinbaum.

