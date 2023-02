Fomentan UAEMéx y Fundación Televisa interés en el estudio de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas

Derivado de la colaboración entre la UAEMéx y Fundación Televisa, dos mil 981 alumnas de nivel medio superior participaron en el Programa Tecnolochicas que fomenta entre las mujeres estudios STEM

Toluca, Estado de México.– Dos mil 981 alumnas de nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fueron beneficiadas con el Programa Tecnolochicas que impulsa Fundación Televisa, con el propósito de elevar la participación de las universitarias en estudios en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

El Programa Tecnolochicas está diseñado para despertar el interés y desarrollo de habilidades de tecnologías, programación y disciplinas afines en universitarias de nivel medio superior. Durante los cursos las estudiantes se aproximan a conceptos de programación, mediante experiencias directas con mujeres latinas que trabajan o estudian en estas áreas de conocimiento.

En la Sala de Consejo Universitario “Benito Juárez García”, el secretario de Extensión y Vinculación de la UAEMéx, Francisco Zepeda Mondragón, refirió que en un esfuerzo conjunto entre la Autónoma mexiquense y Fundación Televisa acercaron el Programa Tecnolochicas, que permite a las estudiantes, por medio del enfoque STEM, vivir experiencias de aprendizaje activo e integrar diversas áreas de conocimiento, a fin de desarrollar competencias para la vida profesional y personal.

En tanto, la presidenta ejecutiva de Fundación Televisa, Alicia Lebrija Hirschfeld, afirmó que el reto es que las mujeres, que son la mitad de la población mundial, no sean solo usuarias de la tecnología, sino también protagonistas, y tengan representatividad en el desarrollo de éstas.

“Hoy el gran reto está justamente en cómo hacemos que las niñas y jóvenes piensen en las carreras que tienen no solo empleo, que tienen futuro para abrirles el mundo, porque sí es cierto, todas estas carreras y en particular, sabemos de las demandas que hay en seguridad de la información, en gestores de tecnología de la información, en desarrollo de software, inteligencia artificial, bases de datos, todo esto está probado que van a encontrar trabajo, hombres y mujeres, no está limitado”, indicó.

Zepeda Mondragón y Lebrija Hirschfeld, en compañía del secretario de Docencia de la UAEMéx, Raymundo Marcial Romero, y la directora de Servicios al Universitarios, Cristina Estrada Velázquez, entregaron de manera simbólica los certificados de participación en el Programa Tecnolochicas a dos mil 981 estudiantes y a 196 embajadoras estudiantes de nivel superior de la UAEMéx que fungieron como mentoras durante el curso.

Al acto asistió la comunidad universitaria en general.