Carlos Ramos Padilla*

El juicio contra Genaro García Luna está calientito, la moneda está en el aire y AMLO está incómodo y preocupado. Como en los casos de Rosario Robles y Emilio Lozoya, el tabasqueño se frotaba las manos considerando que como ramillete de quinceañera iban a fluir nombres y nombres de sus opositores corruptos, zas, nada. Ahora el asunto de García Luna es similar, pero diferente porque ya se mencionó su nombre y no para bien, incluso dijo el Presidente que está pensando en demandar al abogado defensor de Genaro, pero que no tiene dinero para contratar a un licenciado. Hay una enorme diferencia en ser inocente o no culpable. Inocente es que se demostró que no hubo ilícito alguno, NO CULPABLE es que no se encontraron testimonios suficientes y contundentes para sentenciarlo. Así que sin sentencia concluyó la tarde de este jueves el primer día de deliberación del jurado en el juicio que se le sigue por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La primera reunión de los 12 integrantes del jurado duró aproximadamente cuatro horas y media, en donde se analizó los testimonios y evidencias presentadas en las 12 sesiones que duró el ofrecimiento de pruebas por parte de la Fiscalía de Estados Unidos y la defensa. Los integrantes del jurado pidieron y obtuvieron la autorización del juez para que les entregaran el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, uno de los nueve narcotraficantes que testificaron contra el ex funcionario mexicano.

También solicitaron la declaración de Israel Ávila, contador del Cártel de Sinaloa y de Beltrán Leyva y como tal podía afirmar que se le pagaron millones de dólares a García Luna.

Hubo quienes especularon y atrevieron a pensar que el ex presidente Felipe Calderón sería llevado al tribunal. El jurado ya recibió instrucciones de parte del juez Brian Cogan, para cumplir los protocolos y normas para valorar los testimonios, tanto de los fiscales como de la defensa. Si tiene dudas razonables deben exonerar a Garcia Luna señaló el juez.

El juez recordó que en su declaración inicial García Luna se declaró inocente. Es muy probable que este viernes los integrantes del jurado regresen a la sala de deliberación de la Corte de Distrito para el Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn. Y como siempre, el gobierno mexicano estará a la espera, tensa espera, de los resultados de un juicio que no se llevó en nuestro país. Como ya es su costumbre AMLO se mofó de lo que ocurre y señaló que “Rey” Zambada resultó más derecho que los abogados de Genaro. Así las cosas, una especie de vacuna por si al villano de moda de AMLO lo declaran no culpable.

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.