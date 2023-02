Antílopez regresan a México para hacer tragicomedia con su música

Con el Mutar Fama Tour

El duo de cantautores humorísticos abre fechas en Ciudad de México y Puebla

Ofrecen un show lleno de críticas y propuestas sociales

Alexandra Arellano

La peculiar agrupación española Antílopez, conformada por Miguel Ángel Márquez y Félix López, autores de temas como «Musa en paro busca poeta» y “Canción privada” dijeron en conferencia de prensa que la preparación para sus presentaciones del próximo viernes 17 en Puebla, y sábado 18 de febrero en el Multiforo cultural “Bajo Circuito de la Ciudad de México “fue una experiencia única”.

Los compositores quienes toman como inspiración al maestro Sabina, nos relataron acerca del estudio que hicieron sobre distintos géneros musicales, para la creación de sus canciones, las cuales ellos describen como “canciones de protesta con propuestas”, así mismo nos relatan que no sólo son variadas en ritmos, que van desde la trova hasta la bachata o el reggae, si no en emociones, que te ayudan a equilibrar la depresión a través del humor, y así describen su humor musical, como una salida para no matarse.

En el transcurso de su diálogo con la prensa nos adelantaron un poco acerca de la manera de presentar su espectáculo, y cómo se encargan a través de su show y música de guiar al espectador por una historia en la que ellos se presentan como los antihéroes de la narración.

También reiteraron en varias ocasiones el compromiso que mantienen con el mensaje que le envían a su público, que se basa en ordenar las palabras, quitarse la máscara, hablar con la verdad y no pensar en el qué dirán, si no en el que decir, nunca dejando de lado sus ideales y responsabilidad social en cada una de sus letras.

«Hacemos canciones para gente inteligente» dijo Miguel Ángel Márquez, quien continuó su discurso con un agradecimiento especial para el público mexicano, el cual describieron como uno de los más críticos a los que se han enfrentado, lo cual les hace estar felices de presentarse en nuestro país por segunda vez en su carrera musical.

Aprovecharon este lapso de tiempo, en el que centraron su discurso sobre México, para esclarecer entre bromas que su nombre fue creado desde hace ya muchos años y que no tiene nada que ver con alguna postura política del país, sino más bien con un juego de palabras entre dos personalidades distintas que se asemejan con las personalidades de ellos, un pez y un antílope, lo cual no solo se unifica en su nombre si no en su logotipo, el cual mostraron y se trata de un alebrije conformado por estos dos animales.

Para finalizar nos dieron un pequeño adelanto acerca de la estética visual con la que cuenta su espectáculo, la cual la describieron como una estética minimalista que enmarca su belleza en los detalles mínimos, esto en conjunto con la música, letra y poesía que traen con ellos, desemboca en un prometedor show del cual podrás ser participe este fin de semana y encontrar tus boletos, ya a la venta en la página de Wegow.