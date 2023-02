Daniel Elbittar te pondrá de frente con “El amor invencible”

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

En su primer papel protagónico

La telenovela es una producción de Juan Osorio; gran estreno, 20 de febrero, 9.30 pm, por “las estrellas”

El próximo 22 de marzo estrenará una canción en colaboración con Carlos Baute

Después de 17 años de picar piedra en México, Daniel Elbittar, galán de telenovelas, obtiene su primer rol protagónico dentro del melodrama “El amor invencible”, producción de Juan Osorio y donde compartirá créditos con Angelique Boyer y Danilo Carrera.

El actor no ha dejado de sumar éxitos a su carrera desde su participación en “La desalmada”, melodrama que le abrió las puertas en Televisa Univision; más tarde logró dar vida a uno de los villanos más recordados de los últimos tiempos en los melodramas, dentro de “La herencia”, ahora el actor venezolano regresa para cautivar al público con una nueva historia y un personaje opuesto a lo que había interpretado hasta ahora.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el venezolano Daniel Elbittar, pero mexicano de corazón, aseguró que se siente muy feliz de ver este sueño materializarse después de tantos años de esfuerzo “poder protagonizar en el horario estelar de Televisa es maravilloso, y qué mejor que hacerlo de la mano de Juan Osorio, un excelente productor, que me está dando mi primera oportunidad de rol protagónico, estoy muy agradecido con él, con la empresa y muy feliz con la historia”.

Agradece tener la oportunidad de trabajar con Angelique Boyer, a quien considera la artista más famosa de México y la más humilde “Gael Torrenegro es el nombre de mi personaje y con el que he llorado más en una telenovela, pero me ha servido tener el acompañamiento de Angelique Boyer y Danilo Carrera, logramos un triángulo protagónico muy bueno, también es un honor compartir créditos con Danilo Carrera, Guillermo García Cantú, Leticia Calderón, Marlene Favela”, dijo.

Y es que celebra, que el melodrama cuenta con un gran elenco “cada actor es grandioso, dirigidos por Eric Morales, que también es un gran director, sin duda se está logrando algo de muchísima calidad. Estoy muy feliz de tener una historia como esta y con un personaje importantísimo dentro de la trama”.

Daniel destacó que lo que más le atrajo de Gael Torrenegro, su personaje “es que se trata de alguien muy diferente a lo que había hecho en ‘La herencia’. De venir de hacer al malo de ‘malolandía’, un villano con sala de torturas, ahora me voy a hacer un personaje con pinceladas de bueno, con un gran corazón, que prevalece el sufrimiento en su vida, me pareció que era un gran reto actoral. El público estaba acostumbrado a verme en personajes villanos y esto es un cambio radical” sentenció.

“Y SI ME ENAMORO”, EL TEMA QUE GRABÓ

EN COLABORACIÓN CON CARLOS BAUTE

Por otro lado, en su faceta dentro de la música, nos adelantó que en marzo estrenará una canción en colaboración con Carlos Baute, lo cual le tiene lleno de orgullo y alegría “específicamente el 22 de marzo lanzaré una canción que hice junto a Carlos Baute, llama ‘Y si me enamoro’. La trabajamos durante la pandemia, y pasaron muchas cosas desde entonces, pero afortunadamente, ya tenemos nuestra echa de estreno. Eso me trae muy contento y orgulloso, porque es un pop muy urbano, romántico y al lado de un enorme artista”.

Daniel llegó a México en 2006, trabajó en la telenovela “Olvidarte Jamás” junto a Mariana Torres y esa producción se trasmitió en Televisión Azteca, empresa donde trabajó por más de 10 años. Más tarde con Televisa trabajó por primera vez en “El Dragón” y un año despues, hizo “La Desalmada”, con la que logró consolidarse para luego ser parte de “La Herencia” haciendo a un gran villano.

Sobre el ultimó punto recordó “En ‘La Herencia’ hicimos una familia más alLá de una telenovela. Nos llevamos muy bien, siempre había risas, ir a trabajar era un placer y creo que eso se trasmitió en lo que la gente veía en la pantalla. Me siento muy agradecido de haber formado parte de este proyecto porque realmente cambió mi carrera, ese personaje de Pedro del Monte me dio la oportunidad de abrirme puertas” concluyó, no sin antes invitar a todos a no perderse de este nuevo proyecto.

Daniel regresa con “Gael Torrenegro”, este gran personaje en “El amor invencible”, que además de representarle un reto, lo coloca dentro del espectro de los galanes de telenovela que tanto gustan. El melodrama se estrena este lunes 20 de febrero por las estrellas a las 21:30 horas y donde se transmitirá de lunes a viernes en el mismo horario.

“Estoy trabajando con la reina de las telenovelas, con la actriz más famosa de la empresa y la más humilde que es Angelique Boyer. Hemos tenido una química increíble desde el día número 1 y siento que eso va a traspasar la pantalla y le va a encantar al público”. Daniel Elbittar