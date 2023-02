Energías limpias

Una planta de energía solar con capacidad de abastecer la región norte del país y la firma de nacionalización del litio en Sonora, permitirá a nuestro país hacer frente a la demanda de energías limpias que requieren Estados Unidos y Canadá para la movilidad del transporte y, desde luego, satisfacer la amplia demanda interna.

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en Puerto Peñasco, Sonora, la primera etapa de la Central Fotovoltaica y en Bacadéhuachi firmó el decreto nacionalizador que excluye a las potencias —EU, Rusia y China—, del afán de intervenir en nuestro territorio para apoderarse de tan valioso mineral y poner en riesgo la soberanía nacional por las disputas al respecto.

Tanto el presidente de México como el gobernador sonorense Alfonso Duazo, coincidieron en señalar que el decreto firmado es similar a la decisión de los presidentes Lázaro Cárdenas, con el petróleo, y Adolfo López Mateos con la energía eléctrica a efecto de que los recursos del subsuelo sean para disfrute de la Nación y no para la explotación de las potencias.

En la nueva época global, donde está de por medio el medio ambiente y la confrontación de las potencias por el predominio mundial, resultan efectivas y oportunas las medidas adoptadas pese a que, como siempre ocurre, un sector de la población quisiera que la explotación de tales recursos estuviera a cargo de empresas extranjeras, no de nacionales, pero no ocurrirá.

En Zacatecas, en el informe de la senadora Soledad Luévano, el presidente de la jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, indicó que se equivocan quienes piensan que hasta ahora decidió anotarse para la candidatura presidencial, pues dijo que todo el tiempo se ha preparado para ello y, pese a tener piso disparejo, si no hay imposición, ganará la candidatura y la Presidencia de México, “porque ya hay en todo el país un movimiento monrealista. Y vamos a salir adelante con pasión, con inteligencia, con prudencia, con talento. No nos vamos a acelerar, no vamos a precipitarnos, vamos a actuar con mesura, con serenidad porque lo que necesita México es reconciliación”… No duraré más, soy partidario de la no reelección, además no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero, sostuvo en Bacadéhuachi, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que se siente satisfecho por lo logrado, porque los programas sociales, esté quien esté en la Presidencia, seguirán y seguirán en aumento porque así lo establece la Constitución; además de que el relevo generacional garantiza la continuidad de los problemas… En Sonora el gobernador Alfonso Durazo Montaño hizo un amplio recuento de lo que tiene la entidad para enfrentar los retos del mundo globalizado, minerales cuantiosos que garantizan hacer frente a la demanda de energías limpias que en poco tiempo requerirá la industria automotriz la cual tendrá estímulos tanto en México como en Estados Unidos para la fabricación de autos eléctricos. Litio y paneles solares satisfarán la demanda de la región norte y del amplio territorio nacional… El rector de la UABJO, Cristian Eder Carreño, conjuró una huelga con la que amenazaba el STUAO, pero resulta que en la máxima casa de estudios lo que proliferan son los sindicatos; se llega a un acuerdo con uno o unos y llegan otros, de tal manera que la estabilidad en la institución es impredecible pero el rector ha sabido enfrentar directamente los problemas universitarios… El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, afirma que sus desplazamientos por territorio nacional o el extranjero están apegados a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, contrario a las corcholatas de Morena que lo hacen con recursos públicos y disponiendo de la flota aérea del gobierno federal.

