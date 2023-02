El músculo de Ale

Carlos Ramos Padilla*

Frente a unos 20 mil militantes y simpatizantes panistas de Huixquilucan, Alejandra Del Moral Vela refrendó su compromiso para ganar las elecciones del próximo 4 de junio y convertirse en gobernadora. Mostró músculo azul y en serio.

Marko Cortés Mendoza tomó protesta a Del Moral como candidata blanquiazul y de la coalición Va por el Estado de México. El evento en Huixquilucan, después del cierre de precampaña en Texcoco, y ahí el presidente del PAN le entregó la constancia como candidata y le pidió a la aspirante que en este proyecto que va a encabezar tome en cuenta el modelo de liderazgo de Acción Nacional para que el gobierno del Estado de México sea uno de los mejores en la historia y, más aún, ante un partido (Morena) cada día más cuestionado por los diezmos y “aportaciones” que exigen a la clase trabajadora.

Por su parte, Enrique Vargas del Villar, presidente de la Comisión Política del PAN en el Estado de México, aseguró que con Del Moral y los panistas se “va a demostrar la fuerza en las urnas”. Mientras que el líder estatal del tricolor, Eric Sevilla Montes de Oca, aseguró que se triunfará en la batalla de 2023, dando prioridad a mayores acuerdos y un mayor y fortalecido activismo político.

“Acción Nacional no ha fallado y no fallará con ningún compromiso con México, con la coalición Va por México y con la coalición Va por el Estado de México, en Acción Nacional, somos de palabra, somos de compromiso y hoy estamos aquí para decir vamos con todo, vamos a ganar y cuentas con nosotros Alejandra Del Moral, con todo mi gobernadora del Estado de México”, pronunció Marko Cortés y subrayó que se trata de “un compromiso de largo aliento” que se va a honrar desde ahora en la Cámara de Diputados y que no permitirá que se “coloque a cualquiera” en el Instituto Nacional Electoral, en contra de la democracia y libertad de los mexicanos. Destacó el ejercicio y ejemplo de unidad de la diputada federal Ana Lilia Herrera quien sentenció: ¡Hasta la victoria! A diferencia del hueco discurso de Delfina Gómez, en el acto de Alejandra Del Moral se hizo un llamado para que los mejores perfiles de la sociedad se inscriban y participen en el proceso de renovación y defensa del INE. Bajo este criterio el mejoramiento de los procesos electorales es necesario y no por ello la mejor forma en dinamitar la cimentación de los órganos electorales. “Estamos convencidos de que somos más los que queremos sumar y no dividir, que somos más los que queremos salir adelante”, arengó Del Moral. Fue agradecida con la construcción de la coalición y habrán de pisar fuerte en los 125 municipios mexiquenses.

“Necesitamos un panismo fuerte, sin titubeos, el panismo que ha desafiado al populismo destructor y ha defendido libertades”, pidió Del Moral, al referirse al PAN con la inteligencia y visión de Manuel Gómez Morín y Manuel Clouthier, quien recordamos que su lema de campaña era “Por un México sin Violencia”. A Huixquilucan asistieron militantes azules de los municipios como Naucalpan, Atizapán, Metepec, Teoloyucan, Coacalco, Ecatepec.sobresaliendo figuras como Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez Ruiz; la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco; el dirigente estatal, Anuar Azar Figueroa; alcaldes y legisladores. Crece entonces el movimiento político en busca de sustituir a Alfredo Del Mazo y la alianza PRI, PAN y PRD presumen su presencia y fuerza y vamos empezando.

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.