Día del Ejército

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la transformación del Ejército mexicano de acuerdo a la nueva realidad del país y, sin dejar de cumplir su misión constitucional de la defensa de nuestra soberanía nacional, se ha utilizado su enorme capacidad organizacional, disciplina y destreza para impulsar el desarrollo nacional en diversos rubros.

Una gran fortaleza académica forjada en las aulas está ahora al servicio de diversas regiones del país en la construcción de puentes, presas, asistencia técnica y social, y también en las grandes obras como el Tren Maya o los aeropuertos Felipe Ángeles y del sureste del país, involucrándose también en el manejo de vías de comunicación y de irrigación.

Van también por una línea aérea, Mexicana de Aviación, para ocupar la disponibilidad de aeronaves oficiales y los requerimientos de servicio de transporte a precios accesibles; tienen ya el manejo del atractivo turístico de las Islas Marías, las antiguas cárceles ocupadas como áreas de castigo o de tortura para quienes infringieron la Ley.

En el Día del Ejército se destacó la transformación o adaptación del Ejército a las nuevas necesidades del país, siempre cumpliendo con su función de defensa nacional y de tareas de seguridad en momentos en que ésta es la más demandada en el país; la población urge la recuperación de la paz social y de la tranquilidad para cumplir con sus labores cotidianas.

TURBULENCIAS

Rechaza el Senado vida eterna a minipartidos

Este miércoles irá al pleno las reformas aprobadas en comisiones del Senado y que rechazan, por su inconstitucionalidad, la transferencia de votos hacia los partidos pequeños para darles vida artificial, lo cual resulta inconsecuente, pues los ciudadanos no votan por ellos y los partidos mayoritarios no tienen porqué disponer del sufragio de los ciudadanos. Este martes entra en primera lectura… En Zacatecas, el senador Ricardo Monreal inició su precampaña en busca de la candidatura presidencial de Morena y destacó que se equivocan quienes consideran que apenas se le ocurrió anotarse para buscar “la grande”. Me he preparado toda la vida y soy el mejor preparado para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó… En la celebración del Día del Ejército la ministra presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, de plano no asistió al evento para evitar todo roce con el Poder Ejecutivo, incumpliendo sus funciones. Las diferencias personales o ideológicas deben estar por encima del respeto a los símbolos patrios y al cumplimiento de las funciones que le corresponden como titular de uno de los Tres Poderes de la Nación. Lamentable falta de educación de una alta funcionaria… Y quien confunde también intereses personales con la respetabilidad de las instituciones es la ministra Yasmín Esquivel. El presunto plagio de su tesis desprestigia a la UNAM como la máxima institución nacional de educación superior y a la SCJN como el Poder Judicial, no son asuntos pequeños, se trata del desprestigio de los iconos de la dignidad nacional, ahora manchados por conductas facciosas…Sigue en aumento la violencia en Oaxaca, lo mismo en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña que en remotos poblados, se siguen cometiendo crímenes que durante décadas no se veían, esto debido a la descomposición social y falta de credibilidad en las instituciones de justicia y de sus integrantes… Férrea disputa por el PT en Oaxaca: Lenin López Nelio contra Benjamín Robles Montoya, ambos con numerosa familia que acapara los cargos públicos en los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero nada con la militancia ni con el servicio a la comunidad, la lucha es sólo el manejo del presupuesto.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista