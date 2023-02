Propuesta de Calderón

Humberto Mares N.

En un artículo publicado en el periódico Reforma, el ex presidente Felipe Calderón pide a los partidos de oposición que se abran a los ciudadanos, que no es una solicitud particular del michoacano, sino de muchos políticos que consideran que los partidos políticos se acerquen a los ciudadanos y los inviten a participar activamente. Los partidos políticos ya fueron rebasados por los ciudadanos, dijo Beatriz Paredes, con toda razón.

Calderón propone reconstruir a la oposición con los ciudadanos y que vayan con candidatos únicos para 2024. Sostiene que la oposición debe organizar a la ciudadanía y fortalecer la alianza. Lo único que puede salvar a México es una ciudadanía organizada. Se trata de organizar a los ciudadanos para lograr una resurrección de la oposición política a fin de evitar la caída de México en una dictadura populista del siglo 21 corrupta, incompetente y autoritaria.

Para lograr esta hazaña, apunta Calderón en el artículo, hay dos caminos. El primero es recuperación de los partidos políticos existentes y segundo, la construcción de un nuevo partido político opositor.

En principio, el ex presidente apunta que lo inmediato es la recuperación de los partidos, fortalecer la alianza PAN, PRI, PRD y MC, que se comprometan a renovar íntegramente su militancia y definir sus reglas, que regirán la vida interna de los partidos.

Calderón tiene toda la razón. Los partidos políticos, todos, han vivido sus peores crisis y fugas de elementos, precisamente por los malos procedimientos de su vida interna, y sobre todo, por la falta de claridad y certeza en las reglas de su vida interna, como la selección de candidatos. Así nacieron el PRD y Morena, con la fuga de elementos inconformes con los procedimientos y decisiones. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, por mencionar son algunos de los que salieron del PRI y PRD para fundar otros partidos. López Obrador, el más reciente.

De tal forma que el expresidente Calderón en su texto cuestiona y plasma una realidad muy parecida a los tiempos del priismo autoritario del siglo pasado con un poder legislativo entregado al ejecutivo por la arrazante mayoría del partido mayoritario y un Poder Judicial afín al Ejecutivo. Hoy con una nueva presidenta en la Corte la esperanza de un Poder Judicial independiente. Así lo hemos planteado en este espacio y así lo pronosticamos para el futuro.

Pero Calderón en su descripción de la situación actual, considera tres escenarios con agravantes. Los cito. Uno.- La restauración autoritaria camina de manera preocupante de la mano del crimen organizado en algunas regionales, es quizá lo más grave. Dos.- Esa suerte de autocracia apoyada por el crimen busca garantizar impunidad con un claro intento de cooptar política y económicamente, no al Ejército, sino algunos generales encumbrados con prebendas y opacidad; esperemos que las fuerzas armadas puedan resistir. Y el tercero, agravante y sobre el cual podríamos actuar: La triste ausencia de una oposición, respetable, vigorosa, creíble y con liderazgo.

Calderón no descubrió el hilo negro. Es algo que infinidad de compañeros columnistas y articulistas hemos denunciado, pero viniendo de un ex presidente tiene su valor. Por supuesto, el artículo del ex presidente Calderón tuvo su efecto en Palacio Nacional.

AMLO y su idea

Estoy seguro que quienes van a sustituirme van a tener las mismas ideas y no va a haber retrocesos ya no van a regresar los corruptos aunque se estén haciéndose ilusiones. Lo que diga mi dedito, señaló mientras movía su dedo índice derecho, durante una gira por Sonora, para inaugurar una carretera, en honor a la familia LeBaron asesinada por esos rumbos, pero que sus deudos no fueron invitados. Subraya que su movimiento seguirá en 2024; que la oposición no se haga ilusiones, dice y advirtió a la oposición que “aunque se estén haciendo ilusiones” su movimiento mantendrá la Presidencia de la República en las elecciones de 2024.

Es indudable que el Presidente vive en su mundo, en su realidad en su permanente campaña política y no se da cuenta lo que pasa en el país. Asesinatos cada día. Desaparecidos, poca ilusión y esperanza de mejores condiciones de vida. La inflación pegando a los bolsillos de los mexicanos. Sin medicinas. La corrupción al día, viva como nunca. La idea de Palacio Nacional es repetir diario “vamos muy bien”.

Tamaulipas

La elección extraordinaria de senador de la República en Tamaulipas llevada a cabo el fin de semana pasado arrojo como virtual ganador al morenista José Ramón Gómez Leal, según reportes dados por el PREP. Con una padrón electoral de 2.7 millones de electores la participación fue pobre de un 20% aproximadamente.

La autoridad electoral reportó 71.5% de votos a favor de Gómez Leal, abanderado de Morena-PT, con 30% de 4 mil 778 actas computadas, seguido de Margarita Imelda Sanmiguel, del PAN-PRI-PRD, con 22% y Manuel Muñoz Cano, del PVEM, con 3.7%. Todo indica que Morena se adjudicara una senaduría a sus filas. La elección se llevó a cabo para sustituir al senador Faustino López, quien falleció en un accidente automovilístico el pasado 8 de octubre.

La vida eterna, fuera

Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado se alistan para avalar el “plan B electoral”, pero sin la llamada cláusula de vida eterna para los partidos políticos, debido a irregularidades que hacen inconstitucional su proceso. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

