Kase-O prepara un show realmente inolvidable para su público mexicano

El rapero se declara un instrumento de Dios

Nos habla de su participación en el Vive latino 2023 y su descanso de los escenarios

Alexandra Arellano

En conferencia virtual con la prensa, el músico proveniente de España, Javier Ibarra Ramos, alias Kase-O, nos habló acerca de sus próximas presentaciones en México, y lo emocionado que se encuentra de pisar nuevamente los escenarios en la tierra del sol caliente, y más aún de ser participe del cartel del Vive Latino 2023.

Se dijjo muy agradecido por la oportunidad que le brindó el público mexicano a su propuesta musical e hizo extensa la invitación para no perderse sus shows, el próximo 12 de marzo en Guadalajara, el 15 de marzo en Querétaro, 17 de marzo en Puebla y su tan esperada presentación en el Vive Latino, el 19 del mismo mes en la Ciudad de México.

Enfatizó que “los días de conciertos o festivales son para el público, no para los que vamos a cantar, pero sí me siento muy emocionado por presentarme en el mismo festival que Red Hot Chilli Peppers y Alemán”.

Por otro lado, nos contó la manera en que lleva a cabo su proceso creativo, y la manera en que a través de sus letras se desdobla, se muestra y se comparte a su público, planteó a la música como la antorcha que le ayuda a alumbrar y divulgar el mensaje que quiere llevar al mundo.

Dentro de esta plática se declaró un instrumento de Dios, “para llevar a la gente por un camino crítico, invito a mis escuchas a cuestionarse y a no conformarse”, y dijo que pretende brindar un show que le inyecte inspiración a sus escuchas, y los llene de felicidad.

Parte del camino que seguirá para darles el concierto que buscan, dijo, es preparar un set list en el cual incluya sus canciones más populares, pues dentro de su discurso mencionó que a él en particular le daba mucho coraje ir a festivales y que los exponentes no canten las canciones que él publico espera, “yo me debo a la gente y siendo un concierto de 45 minutos, una hora; no lo creo que sea un lugar para hacer experimentos, llevaré lo que el público quiere escuchar”.

Comentó acerca de su tiempo fuera de los conciertos, el cual está a punto de comenzar, sin embargo, promete que pese a la distancia que pretende tomar de los escenarios, su intención es no alejarse de la música, pues su idea es aprovechar este tiempo para estar produciendo, trabajando su creatividad y puliendo su música para entrar en el top cinco del rap.

Para finalizar, nos relató acerca de la madurez que ha adquirido su material musical, puesto que comenzó en su juventud con un rap convencional, con mensajes vanos, y ahora declara que cada que se pone a escribir, su primer paso es invocar a Dios para que las letras puedan ser de provecho para su público.