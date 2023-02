Veredicto

Carlos Ramos Padilla

Por unanimidad se dio el veredicto: es culpable. Pero en el proceso llama la atención muchas inconsistencias. No hay pruebas, hay testimonios. Los argumentos fueron por parte de delincuentes. No se citó a Felipe Calderon, pero tampoco al mencionado Gabriel Regino ni a El Chapo.

Genaro García Luna, el villano de moda, considerado el artífice del fortalecimiento del crimen organizado en México era, en la nómina gubernamental, quien los combatía. Es entonces considerado un traidor que administraba millones de dólares en sobornos de los violentos cárteles de la droga. El dinero que se dice recibía de los cárteles debió ser compartido y falta saber con quiénes. Las órdenes que emitía hizo cómplices a cientos de personas que atendían sus instrucciones, los de arriba y los de abajo, incluso extranjeros que solapaban el trasiego de tóxicos al vecino norteño.

La DEA por años tuvo que estar informada de las irregularidades y calló, protegió e incluso compartió. Debe ser castigado con severidad este funcionario hoy reconocido legalmente como corrupto, pero también el que financió el plantón de Reforma, los que alimentaron a los cabecillas en Guerrero, los compinches en Culiacán, los estafadores en Morelos y Veracruz y muchos más que han saltado de sexenio en sexenio y de gobierno a gobierno incluyendo al actual.

Quien desde el poder lance la primera piedra contra Calderón debe estar muy bien vacunado para no caer en los mismos juicios y acusaciones. Señalar al ex presidente a la ligera es muy fácil, pero presentar pruebas es lo obligado. Vergüenza para la justicia mexicana que los juicios más importantes sobre la corrupción nacional se lleven a cabo en el extranjero. García Luna es el personaje de más alto peso y nivel que ha sido juzgado en tribunales estadounidenses, luego de que extrañamente se exonerara al general Cienfuegos.

Si en los últimos años los precursores químicos para elaborar el fentanilo llegan a nuestro territorio desde Asia, concretamente China. Es por la porosidad de las fronteras y la corrupción en las aduanas. El jumbo jet boletinado como terrorista partió de México hacia Sudamérica y ha quedado en el silencio de la actual administración.

La evidente participación de las bandas criminales en las elecciones intermedias junto con el crimen de varios candidatos se ha dado en este sexenio no con Calderon. Ahí está la impunidad con que se ha matado lo mismo a sacerdotes que a periodistas y esto algún día alguien lo va a pagar ante la justicia. Descansar toda la podredumbre de este país en un solo individuo es una grave equivocación. Basta saber que hay instrucciones precisas para evitar encarcelamientos y favorecer preliberaciones.

Si García Luna es culpable que lo sancionen, pero también a los que desde el poder han abusado y se han beneficiado. ¿Dónde está el autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva o hay que esperar que un tribunal extranjero nos informe? ¿Quiénes son los líderes del huchicoleo? ¿Dónde, los responsables de más de 30 muertos en el Metro? Cuidado el ventilador está a todo y el salpicadero de estiércol está arreciando. Si bien en el sexenio de Calderón se sospecha de llegar a acuerdos y negociaciones con los criminales, en éste se les cuida sus derechos y se convive con las familias de los capos más peligrosos. ¿Cuál es entonces la diferencia?

Según la DEA, en este sexenio más de 25 estados del país tienen actividad real con los narcotraficantes y ese no es problema del pasado, es la complacencia del presente. Y si no que le pregunten a Alfonso Durazo que vivió por años al interior de Los Pinos sirviendo a un presidente panista, Vicente Fox. O como dice el gobernador David Monreal son recipiendarios de “la maldita herencia” olvidando que su hermano Ricardo viene de ahí.

¿Por qué no se da a conocer quiénes favorecieron las dos fugas de El Chapo de los penales de alta seguridad? Seguro no fue García Luna. El flujo de billetes en efectivo que se han exhibido entre miembros y militantes de Morena tiene dos orígenes: La extorsión y fraude o el crimen organizado. Pero nada se hace porque son “aportaciones” al movimiento. He afirmado en más de una ocasión, el país se está pudriendo y en lugar de presumir al mundo triunfadores como premios Nobel, nos regocijamos con encontrar a delincuentes para uso político y mediático.

