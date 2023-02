Estrés hídrico y la redistribución del país

Ángel Soriano

No está decidido aún dónde se instalará Tesla, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador al manifestar que se está en pláticas con los directivos para que elijan un sitio diferente a Nuevo León, toda vez que en la entidad hay “estrés hídrico” que complica la prestación de servicios e incrementa la densidad demográfica.

Durante años, el crecimiento del país ha sido irregular: Vastas regiones del país, entidades completas -incluso el vecino estado de Hidalgo- han sido abandonadas, pese a contar con atractivos inigualables, por la persistente emigración. De esa manera, un inmenso valle en el centro del país está desolado, en tanto que la zona metropolitana está superpoblada. Se perforan pozos a gran profundidad para extraer agua contaminada en algunas regiones como La Laguna, indicó el Presidente, mientras que en otras hay agua suficiente, pero están despobladas, no hay empleo ni ingresos para las familias; las actividades productivas no lo son por falta de inversión para la explotación de sus recursos naturales. Todo esto hace necesaria la redistribución del país para ofrecer los servicios que requiere la industria sin afectar a la población, como es el caso de Nuevo León, donde los empresarios atajan el agua y dejan sin el vital líquido a la población; la disputa por el agua tiende a agudizarse si no se toman las medidas técnicas y humanas adecuadas.

TURBULENCIAS

Marcelo Ebrard, a prueba con Elon Musk

El magnate Elon Musk ha visitado Nuevo León en tres ocasiones y el gobernador Samuel García ha sido su anfitrión para ofrecer las bondades de la entidad y que se establezca la poderosa empresa automotriz y tecnológica Tesa, por lo que no será fácil convencerlos de que desistan de su proyecto de instalarse en la entidad. Las gestiones, las pláticas -se cuenta ya con el terreno adecuado-, no podrán ser abandonadas de inmediato para iniciar un nuevo proyecto, por lo que el canciller Marcelo Ebrard tiene una gran encomienda del presidente López Obrador para convencerlos en optar por el AIFA o alguna zona del sureste de México… El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en paralelo a la marcha opositora a realizarse el 26 de febrero, se realizará otra de apoyo a la IV-T el 18 de marzo, definiéndose los objetivos y propósitos de las fuerzas que se disputan el destino de la Nación. “No creo que el pueblo vote por el regreso de los rateros”, dijo al establecer que la continuidad de sus planes y programas están garantizados por la nueva generación que lo suceda en el poder… Los gobernadores del Estado de México y de Hidalgo, Alfredo Del Mazo y Julio Menchaca, respectivamente, así como la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se han aplicado en la construcción de cinco accesos hacia el AIFA y reducir el tiempo de llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, menos de una hora cuando en aeropuertos internacionales de su tipo en otros países es mayor al de una hora. Con la nueva red de vialidades se considera que el AIFA despegará y detonará esa amplia porción del país que se ha mantenido en el retraso desde hace varias décadas… El Ejército deberá responder a las acusaciones de hacer negocios -como siempre-, con recursos del erario, al favorecer a empresas de parientes y amigos y más cuando el presidente López Obrador ha respaldado la honestidad y transparencia de los mismos. No puede decirse que todos son iguales, por lo que se espera la aclaración correspondiente…De igual forma el auditor David Colmenares Páramo deberá sustentar bien las irregularidades que ha señalado en la realización de las grandes obras de la actual administración, o podría recular otra vez como ocurrió con el NAICM en que tuvo que aceptar que hubo equívocos. Todo deberá transparentarse.

