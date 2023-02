Silvano Aureoles señala errores de la 4T y le reviven denuncias por irregularidades

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Desde que todavía estaba al frente del gobierno de Michoacán, el ahora precandidato presidencial Silvano Aureoles Conejo fue objeto de críticas y denuncias por supuestas irregularidades en el manejo del presupuesto estatal, pero no deja de sorprender el aumento de la intensidad de los ataques en su contra ahora que busca ser abanderado de una alianza opositora y además encabeza una marcha desde su entidad natal hacia la capital del país para engrosar los contingentes que exigirán respeto al Instituto Nacional de Electoral (INE) y de paso al Tribunal Federal en la materia, el TEPJF.

Apenas el domingo anterior, 19 de febrero de 2023, el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reprochó que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la pobreza extrema en México pasó de tres a 11 puntos porcentuales en el último trienio.

“De haber tenido entre 3 y 4 por ciento, México, en pobreza extrema, de 2019 a la fecha, hoy andamos arriba del 11 por ciento, es una tragedia lo que nos ha hecho el régimen populista de la 4T”, dijo.

Entrevistado por la agencia Quadratín al encabezar en Morelia un mitin previo a la partida de la llamada Caravana en Defensa de la Democracia, Aureoles Conejo subrayó que el gobierno de Morena se configuró con base en el engaño y las falsas promesas de que mejoraría la vida de la gente.

En este contexto, explicó que el llamado “plan B” constituye una acción para apropiarse de la institución que regula las elecciones, controlar estos procesos y perpetuarse en el poder, como una dictadura. “Vamos por la defensa de la democracia, por la defensa del Instituto Nacional Electoral, en contra del plan B y en contra del autoritarismo que nos quiere imponer el dictador de Palacio Nacional”, expuso.

Aureoles Conejo celebró la lucha ciudadana de quienes acudieron a participar en la caravana, que también se realiza en una veintena de ciudades capitales de la República Mexicana; admitió que la lucha será larga, pero que se mantendrá firme independientemente de quien quiera respaldarlo. “Es una convocatoria pública, vamos a llegar tope donde tope, así no llegue nadie, aunque tenga que marchar solo, aquí me van a ver. Los incompetentes que hoy están en el poder quieren desvirtuar la información, hacer que se crea que estoy solo, pero hay millones de mexicanos que no están de acuerdo con el autoritarismo de la 4T”, expresó.

El ahora aspirante presidencial se colocó con estas declaraciones frente al actual jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, quien en su mañanera de ayer se volvió a lanzar contra los que respaldan la anunciada manifestación del domingo venidero en defensa del INE.

El primer mandatario dijo que los ciudadanos son libres de manifestarse y de considerar que el régimen anterior fue correcto, pero advirtió:

“Que lo sepa la gente, van a venir porque hay un grupo de intereses creados, de corruptos que quiere regresar al poder para seguir robando, que lo sepan para que no vengan aquí a decir que se afecta la democracia, es importante que la gente sepa a qué vienen.

“Con todo el derecho, si ellos están convencidos que estaba bien el régimen de corrupción, que vengan, están en su derecho, una especie de masoquismo”, afirmó en su conferencia.

Pero si las críticas de López Obrador fueron en términos generales, el actual gobernador de Michoacán, de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, se fue directo contra Aureoles, al revivir viejas denuncias.

Ramírez Bedolla recordó que fueron más de 12 mil millones de pesos de la administración del perredista Silvano Aureoles (octubre 2015-septiembre 2016) que están sin comprobar o no se sabe en qué se destinaron y aseguró que este lunes la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó las denuncias.

El mandatario estatal señaló que tan sólo Michoacán representa el 53 por ciento de las observaciones de la ASF en todo el país, tras señalar que una de las irregularidades detectadas en la capital del estado, se encuentra en dos obras importantes que son los distribuidores viales, donde al recibir la administración encontraron que ya se había pagado cerca de un 80 por ciento de los trabajos, mientras el avance real era apenas de un 30 por ciento.

“Hay anomalías severas en varias áreas y estamos investigando, algunas ya las hemos denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera, ante la FGR”, subrayó Ramírez Bedolla, al ser entrevistado en el informe anual del Tribunal de Justicia Administrativa.

También recordó que la Auditoría del estado descubrió que se simularon contratos de arrendamiento que realmente eran contratos de obra pública para evadir la ley de adquisiciones, las licitaciones, las reglamentaciones y la ley en esta materia.

Sin embargo, el gobernador Ramírez Bedolla no informó si ya hay una orden de aprehensión contra su antecesor o algunos de sus colaboradores.

De no procederse penalmente, se trata sólo de amenazas y de intento de intimidar a un potencial contendiente en la elección presidencial y, sobre todo, porque se trata de uno de los personajes más empeñados en lograr la unidad de la oposición para superar a Morena y sus satélites en 2024.

No acaba la violencia en Zacatecas y Monreal

tiene que salir en defensa del estado

Ante los altos índices de inseguridad y los hechos constantes de violencia en el estado de Zacatecas, diputados federales del PRI, encabezados por el coordinador parlamentario Rubén Moreira Valdez, pidieron al Congreso de la Unión exhortar al Ejecutivo estatal para que implemente una estrategia urgente de atención y solución a la inseguridad en coordinación con sus municipios.

Además, como parte de un punto de acuerdo, los legisladores del PRI impulsan que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas dé pronta resolución a los hechos suscitados en los municipios de Morelos, Calera y Jerez durante el mes de febrero y fincar las responsabilidades correspondientes. Por último, busca que la Comisión de Derechos Humanos de la entidad proteja y salvaguarde a los zacatecanos.

En el marco de los acontecimientos de este fin de semana, en los que en la entidad se presentaron enfrentamientos armados, bloqueos e incendios orquestados por grupos criminales, en al menos nueve municipios, el líder congresista y los integrantes de su bancada advirtieron que este estado se encuentra en permanente alerta, ya que desde el año pasado el alza en la inseguridad ha generado condiciones de emergencia para su población y las autoridades.

Las protestas priistas se extendieron al Senado, en donde Claudia Edith Anaya Mota, quien fue la candidata derrotada del tricolor en las pasadas elecciones por David Monreal Ávila, denunció que la gente “está cansada de propuestas que prometen mucho, pero que resuelven poco.

“En Zacatecas nos están desapareciendo.

“En Zacatecas nos están matando.

“En Zacatecas la extorsión crece cada día.

“En Zacatecas se suspenden los festivales recreativos, culturales porque la gente tiene miedo”, dijo la senadora al lamentar la situación en su estado.

Esto obligó a una respuesta de parte del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien fue gobernador de Zacatecas y es hermano del actual mandatario.

“Miren, en ocasiones cuando uno está aquí actúa con demasiada tolerancia, pero cuando se dice tanta mentira no puedes tú callar, inició Monreal su respuesta y luego expresó:

“El gobernador de Zacatecas tiene apenas un año en el ejercicio de gobierno, los doce restantes los gobernó el PRI.

“La verdad es que dejaron al estado hecho pedazos, con una inseguridad creciente, dejaron crecer la inseguridad, dejaron que se apoderara el crimen organizado, quebraron al estado y dejaron estelas de miseria, es una herencia maldita la que dejaron en Zacatecas, que nos gobernaron 18 años.

“Ahora el gobernador de Zacatecas y la sociedad de Zacatecas tienen un año, un año gobernando, después de la quiebra, después de una situación inédita en el ejercicio de gobierno.

“Yo tengo mucha confianza en que el gobierno sabrá enfrentar este reto tan formidable de la inseguridad.

“No niego que la inseguridad en el país es un gran problema, lo he dicho una y otra vez, la inseguridad pública es el principal problema del país”, dijo el ahora también precandidato de Morena a la Presidencia de la República.

