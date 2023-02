Ponen en marcha estrategia contra sargazo en Mahahual

José Luis Montañez

Instalación de mallas en altamar para contener macroalga

Autoridades de Mahahual informaron que la empresa contratada por la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) para colocar los anclajes de la barrera sargacera en esta región, arrancó esta semana con las primeras maniobras para la colocación de puntos de amarre de la malla.

Lo anterior se determinó después de la última reunión sostenida con las Semar, que se comprometió a cumplir con la instalación de mil 200 metros a mil 400 metros de barrera en altamar, con el objetivo de frenar la llegada del sargazo a las costas y su recolecta sea más sencilla, sin representar afectaciones a la imagen del lugar.

Actualmente, sólo esperan a que, en el transcurso de la semana, la empresa a cargo de los trabajos de colocación de los anclajes y malla llegue a la zona para emprender lo que es parte de la estrategia para enfrentar a este fenómeno.

Coordinación con el gobierno estatal y Semar

Hay que recordar que, en días anteriores, la gobernadora Mara Lezama arribó a Mahahual, con el fin de coordinar la estrategia de combate del sargazo y, como consecuencia de esta visita, se tuvo una mesa de trabajo entre la alcaldía, el ayuntamiento y representantes de la Marina, con quienes se acordaron diferentes acciones.

La Semar se comprometió a poner la malla que contribuirá a frenar la llegada del sargazo a las costas, que ya comenzó a recalar en Mahahual desde finales de enero, lo que confirma que la temporada se adelantó bastante este año.

La meta es que esta semana se coloque el anclaje para poner las boyas, pues se espera una llegada importante del sargazo a las costas, motivo por el que los empresarios que tienen concesiones en zona costera y ayuntamientos, se suman con acciones para evitar afectaciones más graves como ha ocurrido en años anteriores.

Taxistas vuelven agredir a conductores de Uber y a turistas

Ha pasado más de un mes desde que un tribunal colegiado otorgó un amparo para que Uber y en general los servicios de transporte por aplicación móvil, puedan operar en las zonas turísticas de Quintana Roo sin ningún problema, con lo que deberían haber cesado las agresiones por parte de los taxistas, pero no fue así, incluso, hubo cierre de vialidades y otras afectaciones.

Semanas más tarde hubo una reunión entre autoridades, particularmente de Cancún, con representantes de Uber y líderes del gremio de taxistas, donde se acordó que los taxistas deberían terminar con las agresiones y amenazas a los conductores de Uber, esto mientras no se emitieran las modificaciones a la ley de movilidad en el estado, para legalizar sus operaciones.

Lamentablemente este acuerdo fue respetado apenas un par de semanas máximo, pues ahora los hostigamientos por parte de organizaciones de taxistas son nuevamente reportados y lo peor es que no solamente amenazan a los conductores, sino a los turistas a bordo de las unidades y esta “cacería” ha llegado a un grado tal, en el que incluso han confundido a autos particulares con unidades de Uber.

El martes se difundió en redes sociales un video donde se observa a un taxista del Sindicato Andrés Quintana Roo interceptando en la zona hotelera de Cancún a una unidad de Uber con pasaje, en este caso se trataba de una mujer conductora, quien amenazó con arrojarle una roca, que llevaba en las manos.

Además, el taxista increpó a la pasajera que iba a bordo diciéndole: “Ya se te dijo que no hagas nada ¡No, ya se te dijo en buen plan!”, pues la turista amagó con llamar a la policía, si no las dejaba en paz, no obstante, el chafirete en plan agresivo insistió: “Baja a la gente, por favor. Te vas a meter en problemas”,y no dejó avanzar a la unidad automotriz.

La conductora, no tuvo más que aceptar no continuar el viaje “ok, me voy a estacionar y voy a esperar a los policías; los señores ya le hablaron a la policía”, dijo, según lo que quedó documentado en el video.

El incidente ocurrió en el Boulevard Kukulcán y un usuario de Twitter identificado como @liamcoronel1 afirmó que el taxista que se ve en el video trabaja para un sitio enfrente del Hostal Mayan Monkey y que no es la primera vez que lo sorprenden en situaciones de este tipo.

Por otro lado, el mismo día trascendió en redes otro video, donde también se involucra un taxista del mismo sindicato, en este caso amenazando a un conductor de Uber en la entrada del hotel Iberostar, en el Boulevard Kukulcán, donde le dijo “Amigo, no puedes cargar, porque eres ilegal ¡y lo sabes!”, no obstante, el socio de la app replicó: “Pero ¿quién dice que soy ilegal? El cliente es el que decide”. Por su parte, Águeda Esperilla Soto, representante de los socios operadores de Uber, señaló que tan sólo en los últimos 15 días se han registrado, cinco nuevos casos de acoso y hostigamiento contra conductores de la plataforma, cuatro en la zona de Costa Mujeres y uno en Cancún. “Siguen desgraciadamente en el mismo plan y ahora sí que ya no sé qué se va tener que hacer en esos casos”, dijo.

En la zona continental de Isla Mujeres las agresiones han sido cometidas por taxistas del Sindicato Gustavo Díaz Ordaz, por lo que hacen un nuevo llamado a la gobernadora Mara Lezama para intervenir y detener este tipo de afectaciones, que no son solo contra Uber, sino contra la imagen de este destino turístico.

Confunden a turista con conductor de Uber

La agresión reportada en Isla Mujeres, donde los taxistas confundieron a una unidad particular con una de Uber, se dio a conocer por una usuaria de redes sociales, quien respondía al nombre de Emma Marval,. que se encontraba de paseo con un amigo, lamentablemente, fueron emboscados y amenazados.

A través de un video que difundió en redes sociales, la mujer relató que cuando subió al auto particular de un amigo, sufrió el maltrato de taxistas violentos al confundirlo con un Uber. “¡Qué terrible experiencia acabo de vivir en Cancún, los taxistas acabarán con el turismo de Cancún! Qué miedo, qué desagradable experiencia para sus turistas…Y tanto que me encanta Cancún”, detalló a través de TikTok.

Detallaron que llegaron de vacaciones al hotel Riu Costa Mujeres (zona continental de Isla Mujeres) y por cuestiones de trabajo tenían que desplazarse a Cancún, por lo que pidieron a un amigo que los recogiera y fue entonces cuando los taxistas los empezaron a seguir.

Lamentablemente, esta persecución no es un caso aislado, pues ya se han reportado en varias ocasiones a taxistas que embisten contra un particular creyendo que es un conductor de la plataforma.

En el video la mujer afectada, agregó: “Estoy muy asustada por lo que está pasando. Salimos del hotel en Costa Mujeres y llamamos a un amigo porque voy a trabajar a Cancún. Nos paró un taxista y nos dijo que nos bajáramos del Uber, pero era un amigo. Y nos empezaron a amenazar, que enseñáramos fotos, que les diéramos los teléfonos. Yo le dije a mi amigo avanza y los dejamos ahí. Más adelante nos emboscaron alrededor de 20 taxistas, nos pararon, todos eran color vino tinto”, dijo entre lágrimas.

Hay que recordar que el Congreso local ya inició los ajustes legales para permitir la operación formal de Uber en el estado, mientras tanto trabajan amparados, pero los taxistas, siguen sin respetar el acuerdo de cese a la violencia, que bajo ningún marco tiene justificación.

