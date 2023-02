Nadie se salva

Carlos Ramos Padilla*

Aquí nadie se salva. El histórico fallo, que certifica que Genaro García Luna trabajó para el Cártel de Sinaloa durante casi 20 años, ni deja limpios a unos y sucios a otros, lo que sí es que incrementa el golpe mediático de AMLO y deja al descubierto un frente, otro más, para Felipe Calderón. Pensar que únicamente el panista como ex Presidente es corresponsable de delitos, significaría que AMLO es socio de los morenistas descubiertos con fajos de billetes. Estoy siguiendo la misma lógica y línea de pensamiento. García Luna es el más alto funcionario de un gobierno mexicano juzgado en el extranjero. Pero aquí, los personajes cargados de “cash” no son ni desconocidos ni alejados del poder. Han sido y son los más cercanos al Presidente, su gente de más alta confianza como René Bejarano o sus incondicionales como Layda Sansores.

Cayó el máximo jefe de la policía en el sexenio de Calderón y hace unos meses aprehendieron, soltaron y exoneraron a quien fuera titular de las fuerzas armadas, el general Cienfuegos. Estas capturas de burócratas impactan directo a la política nacional y detona persecuciones y venganza contra opositores, aunque lo más conveniente sería la prudencia y el silencio. La información la tienen los capos y saben cuándo y a quién cobrar facturas. El golpe que pretende AMLO contra Calderón, sin duda, lastimará al PAN en trayectoria al 2024.

El comunicado publicado por el ex Presidente nos explica sus propósitos y tareas, pero no lo sucedido con su hombre de confianza y la secrecía de sus operaciones, ilícitos e irregularidades. Calderón no se puede presentar como AMLO: Supuesto ignorante de los abusos de sus cercanos argumentando que su plumaje sobre pantanos no se mancha.

El fallido intento de llevar a Calderón a tribunales abolló las ambiciones mediáticas del Presidente.

Colocar a un ex Presidente tras la rejilla de prácticas en un reclusorio daría bocanadas de oxígeno al tabasqueño, que urge de esos elementos para perpetuarse en el control del poder político, aunque manifieste que al término de su sexenio se esconderá en su rancho.

AMLO, sin diferenciarse de los ex Presidentes, buscará cobijo, protección y una red de amortiguamiento. Eso cree se lo dará un sucesor confiable y sumiso, y hasta el momento sus “corcholatas” no se lo garantizan y menos aún con un país reclamante, desconfiado, polarizado y una oposición (que sí existe) con suficientes argumentos y pruebas como para ponerlo nervioso.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.