Debate sobre “plan B” dejó mucho que desear; Morena se dedicó a polarizar

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Proceso electoral en Estado de México, hay nerviosismo en el partido guinda

Efectivamente, la sesión de ayer en el Senado de la República para discutir el controvertido “plan B”, fue larga, densa y tuvo como sello distintivo los pleitos de un lado y otro; se apuntaló la candidatura presidencial de la senadora panista Lilly Téllez. Los morenistas se empeñaron en defender una y otra vez a su jefe máximo, que seguía atento la sesión en Palacio Nacional

El nivel de debate dejó mucho qué desear, sobre todo porque la bancada del partido oficial se dedicó a polarizar utilizando la movilización que habrá en diversas ciudades del país con la consigna: #MiVotoNoSeToca y la llamaron “la marcha de la corrupción” o la manifestación en defensa del recientemente condenado Genaro García Luna y el ex presidente Felipe Calderón.

Algo importante de destacar, los morenistas se aferraron con “uñas y dientes” al escándalo García Luna para tapar las bombas que han estallado en esta errada y llamada Cuarta Transformación, pero con la bendición del presidente Andrés Manuel López Obrador, pasan.

Ahí está que como lo señaló en la tribuna del Senado, el panista José Erandi Bermúdez, ninguno de los morenistas se atrevió a mencionar siquiera una letra del escándalo de los 12 mil millones de Segalmex y menos mencionaron nada cuando el legislador panista recordó que de acuerdo a datos del Coneval, en esta errada y llamada Cuarta Transformación, quien dice estar a favor del pueblo “bueno y sabio”, ha creado 4 millones más de pobres. Esos son los expedientes que no quiere tocar Morena.

Así, la actuación de los y las senadoras del partido oficial fue verdaderamente deplorable. Por ejemplo, la morenista Martha Guerrero Sánchez, subió a la tribuna a repetir lo que se escuchó miles de veces: “No pretendemos desaparecer el INE, lo que queremos nosotros es limpiarlo y ordenarlo, entender que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre… yo”. O sea, una serie de frases ligadas de forma incorrecta, como divagando.

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, puso en el atril una foto de Felipe Calderón y junto a él, García Luna y se lanzó sobre Lilly Téllez: “Usted ofende a los hombres y les quiere aventar croquetas,… ni sueña que la van a poner de candidata a la Presidencia”.

La senadora Téllez permaneció sonriente con una cartulina en su escaño que decía: “Morena se quiere robar la elección” Juan Antonio Martín del Campo, del PAN, dijo que es lamentable el nivel de debate. Y sí, los senadores de Morena, los duros sobre todo, ven atentamente el gustadísimo “stand-up” mañanero de López Obrador para replicarlo en la Cámara alta, amén de que traen línea directa de Palacio Nacional.

La también panista Mayuli Latifa Martínez, señaló que en esa sesión, se consumaba la destrucción de la democracia que “se ve hoy amenazada por el deseo de poder y de apetito, por su obsesión delirante de adueñarse del INE y consumarse como un gobierno absolutamente dictador, adueñándose de las instituciones del Estado mexicano, de nuestra legislación y de voluntades de millones de mexicanas y mexicanos… se instaura una dictadura en México… quieren perpetuarse en el gobierno”.

Y así estuvieron horas los senadores, debatiendo el capricho del presidente López Obrador y se quiere hacer un retroceso de 10 años en el proceso electoral.

Municiones

*** Morena aprovechó al máximo el fallo de la Corte de Nueva York en contra de García Luna. En el Palacio Legislativo de San Lázaro también hubo show y la bancada que tan atinadamente conduce el diputado Ignacio Mier Velazco, con pancartas y gritos exigió que se llame a Felipe Calderón a explicar lo ocurrido en su gestión. El diputado Manuel Vázquez, pidió un minuto de silencio por la muerte del PAN. Específicamente señaló: “El PAN ha fallecido, y es que no se había visto un caso como estos”. Así es nunca un funcionario de tan alto nivel había sido condenado, en este caso, en una Corte estadunidense y la lógica nos dicta que el que sigue es el ex presidente, quien por cierto declaró que él asumiría su parte de responsabilidad por haber incluido en su equipo a García Luna, a quien considera un traidor. Ahora, la “moneda que está en el aire” es si el michoacano sabía lo que hacía su mano derecha; con eso de que López Obrador ha dicho que un Presidente está enterado de todo y luego nos sale con aquello de que no sabía nada. En fin, los morenistas y rémoras que los acompañan gritaron: “¡sigue Calderón!” y el flamante aspirante presidencial del PT, Gerardo Fernández Noroña, dijo que el ex presidente Calderón terminará en la cárcel junto con otro, Vicente Fox.

*** Lo que sí, es que hicieron mal los diputados panistas encabezados por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Santiago Creel, en salir apresuradamente del salón de Sesiones de San Lázaro, en cuanto se dio a conocer el fallo de la Corte de Nueva York en contra de García Luna, quien hay que recordar, nunca militó en Acción Nacional. Hace unos día, por TikTok, el diputado Creel difundió ser “el hombre Constitución”, así que ahora deberá estar revisando lo que se puede hacer para que el PAN salga lo mejor librado de este huracán que se viene y que hasta el dirigente de Morena, Mario Martín Delgado, ha sabido sacarle jugo, sin importarle llegar a lo delirante e irrisorio, al anunciar que pedirá que se le quite el registro a Acción Nacional. Los años pasarán y entonces los muchos “trapitos al sol” que tiene Morena, inexorablemente ligados ni más ni menos que al inquilino de Palacio Nacional, por ejemplo, ese nepotismo que lo caracteriza, esto, por citar sólo un caso, así como el compadrazgo y amiguismo.

*** Resultados de la encuesta de Massive Caller, levantada el 21 de febrero de 2023, demuestran que las preferencias electorales en el Estado de México tienen una tendencia de crecimiento para la precandidata del PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, Alejandra Del Moral, así como una caída en la intención del voto para Delfina Gómez Álvarez, abanderada de Morena-PT-Verde Ecologista. La encuesta de Massive Caller indica que en las últimas semanas, Alejandra Del Moral subió en las preferencias del electorado mexiquense, al pasar de 29.4 por ciento el 7 de febrero, a 32.8 por ciento el 21 de febrero. Mientras que Delfina Gómez tiene una clara tendencia a la baja, pues el 7 de febrero pasado registró una preferencia de 42.3 por ciento y el 21 de febrero 39.6 por ciento. De esta forma, la diferencia entre ambas precandidatas continúa cerrándose, al ser ahora de 6.8 por ciento. Seguramente por encuestas como estas, se dan apresuradas reuniones en Palacio Nacional a las que asisten el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la flamante jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el coordinador de campaña de la maestra Delfina Gómez, Horacio Duarte, y cuando salen de Palacio Nacional, todos niegan haberse reunido. Hay nerviosismo en Morena.

