Sin duda, el juicio en los Estados Unidos resulta histórico, porque es la primera ocasión que se sienta en el banquillo de acusados a un ex funcionario de alto nivel del gobierno mexicano y fue declarado culpable.

Durante cuatro semanas se llevó a cabo dicho proceso en contra de Genaro García Luna, quien fungiera como Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, acusado de cinco delitos que le imputó el gobierno de EU, entre ellos por narcotráfico. Tras dos días y medio de deliberaciones y de manera unánime, los 12 miembros del jurado declararon culpable de tráfico de cocaína a Genaro García Luna. El juez instructor Brian Cogan fue el encargado de leer el veredicto y enlistó los delitos que se le imputan: Participación en la dirección de una empresa criminal -el Cártel de Sinaloa-, conspiración para la distribución, posesión e importación de cinco kilogramos o más de cocaína y falsedad documental.

Antes de darse a conocer la culpabilidad de Genaro García Luna de los cinco delitos, en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la SHCP, informó que Linda Cristina Pereyra Calvez, esposa del señor García Luna, obtuvo un amparo para que sus cuentas bancarias no permanezcan bloqueadas desde diciembre de 2019.

Durante estas cuatro semanas, la expectativa sobre el juicio a García Luna se convirtió en una verdadera historia de telenovela, que circulaba entre la opinión pública, redes sociales y medios de comunicación. El nombre del Presidente Felipe Calderón irremediablemente se incorporó al asunto y sus contrincantes le tundieron con singular alegría. Su sentencia se dará el próximo 27 de junio. La fiscalía concluyó: “Es un traidor a su país”, por servir a narcos, vivirá como traidor en la cárcel”. Su defensa cuestionó el veredicto del jurado y más adelante impugnará el caso.

La Cuarta Transformación

Como era de esperarse el oficialismo en voz de sus legisladores morenistas sentenciaron: “Sigue Felipe Calderón”, ante el silencio de los panistas. La sentencia condenatoria a Genaro García Luna en EU provocó una confrontación en el pleno del Senado entre Morena y parte de la oposición, fundamentalmente el PAN, al que los legisladores del partido guinda acusaron de “cínicos y desvergonzados”, de tratar de evadir que el juicio del ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, pone en evidencia a “los narcogobiernos” del blanquiazul.

La acusación no es menor y abre un nuevo camino, como si no tuviéramos, por donde transitarán con el cúmulo de adjetivos acusatorios entre los dos bandos. En el senado Ricardo Monreal, líder de la fracción parlamentaria de Morena, asegura que la culpabilidad de García Luna deja en evidencia la existencia de un “narco-Estado” en las administraciones anteriores. Ricardo Monreal, siempre calmado y mesurado en sus comentarios, dice: Me da mucha tristeza que esté en evidencia un narcoestado, porque el veredicto nos hace quedar mal en el mundo, porque se trataba de un alto funcionario, señala el legislador.

Con toda razón, este sin duda nos coloca en el mundo muy mal, que ya nos han situado en esa posición.

Las redes sociales se encendieron con la declaratoria de culpable. El embajador de EU en México, Ken Salazar, señaló que el veredicto del jurado en una Corte de su país contra Genaro García Luna “muestra el compromiso inquebrantable por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción”. A través de un mensaje en las redes sociales, en el que no se refirió al ex secretario de Seguridad por su nombre, el diplomático destacó que la decisión del jurado se dio por unanimidad, y dijo: “Demuestra que nuestra búsqueda de justicia es más fuerte que los intentos de criminales por quitar a la gente el buen gobierno que merece”.

Calderón asegura

En su defensa, Felipe Calderón publica en su cuenta de redes sociales y niega haber negociado con los narcos. Luché con la ley en la mano, no pacté. La resolución del tribunal se usa en mi contra, asegura el ex mandatario, quien aseguró que luchó “con toda determinación en contra de la delincuencia” y que jamás negoció o pactó con criminales, ni usó la investidura presidencial para abogar por sus intereses.

Afirmó que el veredicto que se ha dictado en el caso de quien fuera su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, está siendo utilizado políticamente para atacarlo especialmente por quienes cuestionaron la decisión, dijo, de su gobierno de actuar en contra de la delincuencia.

Se abre otro frente de batalla entre Palacio Nacional y el ex presidente Calderón. Los tiempos son propicios para una nueva batalla, cuando están a punto de iniciar las campañas políticas para las elecciones de Coahuila y Edomex. Todo para ser que la alianza Vamos por México se consolida. Coahuila como lo hemos advertido en este espacio, Manolo Jiménez va en firme. El senador Guadiana está por debajo de las preferencias, según las encuestas publicadas.

En el caso de Edomex, lo más destacado de esta semana es que se registró una reunión en Palacio Nacional entre Delfina Gómez, Mario Delgado y Horacio Duarte, que según trascendidos, existen graves riesgos en la campaña, desde que va abajo en las encuestas, hasta que sería bajada. Así las cosas, hasta pronto.

