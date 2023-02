Ratificar a Mariana Boy en la PAOT, ilegal

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Si el procedimiento “al vapor” compromete la legalidad del nombramiento de Mariana Boy como titular de la PAOT (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial), el Congreso local no debe ser comparsa de irregularidades que comienzan en la jefatura de Gobierno, afirmó la diputada Gabriela Salido, luego de que se diera a conocer la intención de Claudia Sheinbaum de ratificar a Boy como titular de la PAOT para otro periodo de 4 años.

Salido hizo un llamado a no dar trámite a dicha propuesta por no cumplir con los requisitos que marca la ley. A criterio de la legisladora, la propuesta de Sheinbaum no cumple con el principio de legalidad al no atender lo que pide la Ley Orgánica de la PAOT. “El mismo oficio que ella firma, tiene como fundamento el artículo 7 fracción I, donde señala la obligación de una terna para que el Congreso decida el mejor perfil para ocupar el cargo, sin embargo, decide no cumplir la ley y solo envía el nombre de la actual procuradora, dando paso a un vicio de origen en el procedimiento.”

Explicó que la Mesa Directiva dio trámite a la ratificación y turnó a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, misma que sorpresivamente el pasado viernes convocó a quienes integran la comisión para el reciente lunes y comenzar el proceso. Gaby Salido dijo que en este caso “no hay justificación para citar a sesión extraordinaria; la Ley establece tiempos para la Comisión y no es necesario correr o aprobar “al vapor” las reglas a seguir en la entrevista de la candidata, para eso se cuentan con 10 días.”

De acuerdo con la convocatoria, este martes 21 se realizó la comparecencia. “En estos procesos se debe garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley, pues debe prevalecer la congruencia y ética de los perfiles que van a representar o procurar justicia y asumirán legítimamente el interés y los derechos de la ciudadanía, y desde el origen debe ser solido su nombramiento”, reiteró la legisladora.

Mujeres, víctimas de ciberacoso

Como una medida para evitar el ciberacoso, el PRI en el Congreso de la CDMX solicitó que se aumenten las penas de seis a 12 años de prisión y multas de hasta mil 500 UMA (Unidad de Medida y Actualización) por violación a la intimidad sexual, mediante la difusión de vídeos o fotografías íntimas en redes sociales.

Para ello, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (del PRI) propuso reformar el artículo 199 Octies del Código Penal Federal para aumentar la pena por este delito.

El documento, turnado a la Comisión de Justicia para dictamen, también elimina del mismo artículo el término “que tenga la mayoría de edad”. Comete delito aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona, sin su consentimiento, aprobación o autorización.

Actualmente, el ilícito se sanciona con tres y hasta seis años de prisión y multa de 500 a mil UMA. En los últimos años, la difusión de este material ha aumentado considerablemente, sin pensar en el daño que se le genera a la víctima.

De acuerdo a estadísticas del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2017 el 17.7% de las usuarias de Internet aseguró haber sido víctima de ciberacoso, porcentaje que aumentó a 22.8% en 2021.

Datos del Inegi correspondientes a julio de 2022 revelan que del 36.7% de las mujeres que aseguraron ser víctimas de ciberacoso, casi la mitad corresponde a casos de suplantación de identidad.

ONU-Mujeres refiere que durante la emergencia sanitaria por Covid-19 la violencia digital por razón de género se agravó contra mujeres y niñas, afectando su desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos a la dignidad, la libertad de expresión, acceso a la información, protección de datos personales y vida privada, así como a la justicia.

Mayor participación de jóvenes en política

Durante la novena reunión ordinaria de la Comisión de Juventud, que preside la diputada Karla Ayala Villalobos (PRI), las diputadas integrantes de esta instancia se pronunciaron a favor de una mayor participación de este sector poblacional en la política.

En la reunión semipresencial con jóvenes provenientes de Guanajuato, los invitados a San Lázaro pidieron a las legisladoras mayores oportunidades para que representantes de este sector ocupen cargos de representatividad. Por su parte, las diputadas respaldaron la idea al plantear que es en la participación donde comienza el ejercicio político de la juventud.

La diputada Ayala Villalobos (PRI) manifestó que se han propuesto en la Comisión a darle voz a más jóvenes y abrir espacios dentro de las reuniones para poder escuchar las propuestas que tengan.

“Comentar que cualquier diputado o diputada integrante de la Comisión, quien guste hacerle una invitación a cualquier joven a presenciar las sesiones de esta Comisión, son totalmente bienvenidos”, agregó.

La diputada María Clemente García Moreno (Morena) dijo que la Ley General de Juventudes es un tema muy serio, que se trabaja en la Comisión para elaborar un dictamen sobre ello, en donde exista consenso por las y los integrantes de esta instancia legislativa.

