Lucha política civilizada

Desde el portal

Ángel Soriano

Una vez que el Senado aprobó el “plan B” de la reforma electoral y que acordó enviar al Ejecutivo lo resuelto por ambas Cámaras que integran el Congreso de la Unión, los opositores se disponen a ir a la controversia constitucional para impugnar las mismas, lo cual constituye un adelanto en la lucha civilizada por el poder.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha resaltado lo anterior al indicar que, contrario a lo que ha ocurrido en las tres últimas revoluciones en el país, la presente es una transformación pacífica en la que no se recurre a las armas, sino que se hace a través de la concientización ciudadana para decidir cuál es el mejor camino.

Las instituciones vigentes y actuantes, los poderes Legislativo y Judicial, son protagonistas de los cambios: acuden a la tribuna y a la ley para impugnar en lo que no están de acuerdo y dejar a la ciudadanía que, en las urnas, decida lo mejor. No hay enfrentamientos armados, ni siquiera el robo de urnas o la coacción al voto.

Será pues el Poder Judicial -donde la ministra presidenta Norma Lucía Piña asume una actitud más partidista que imparcial- donde se darán las controversias próximas y serán las elecciones las que determinen lo que ocurrirá en el futuro del país, desde luego que en beneficio de las mayorías, no de las minorías privilegiadas desde siempre.

TURBULENCIAS

Secuestran al gabinete de seguridad en Oaxaca

Prácticamente quedaron cruzados de brazos los flamantes jefes policiacos al interior de Palacio de Gobierno de Oaxaca, luego que estudiantes normalistas realizaron una marcha y una “toma” pacífica de la sede del Poder Ejecutivo exigiendo solución a sus demandas. Y aun cuando se pueden argumentar muchas cosas, como las del diálogo y no represión, se evidenció la falta de información y de inteligencia para alertar a los funcionarios de una airada marcha dispuesta a todo. La policía evidenció su incapacidad para prevenir los hechos en su mismo territorio ¿Qué ocurrirá a los ciudadanos más dedicados a trabajar que a cuidar la seguridad pública?… Fiero enfrentamiento tuvieron las senadoras Lilly Téllez (PAN) y Rocío Abreu (Morena) durante la discusión y aprobación del “plan B” electoral. La panista acusó a la morenista de corrupta al ser exhibida recibiendo fajos de dinero en tanto que la campechana acusó a la sonorense de lograr todo lo que tiene gracias a que es de “cascos ligeros” y de despojar de propiedades a personas indefensas. La mediadora en este enfrentamiento fue Kenia López Rabadán, también del PAN… Los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón no han sido ni salpicados, ni inmiscuidos en asuntos de narcotráfico al resultar ser jefes inmediatos del otrora poderoso jefazo policiaco Genaro García Luna, y quien necesariamente no actuó sólo, sino que contaba con el visto bueno o cuando menos con la indiferencia de sus jefes inmediatos. Esto lo deben aclarar los ex mandatarios, señala el presidente Andrés Manuel López Obrador… Y en este contexto, los conservadores y transformadores medirán fuerzas el 26 de febrero y el 18 de marzo cuando ambas corrientes que se disputan el poder convoquen a sus partidarios a salir a la calle en defensa de lo que ellos creen que es lo mejor para el país o para sus facciones… Muy interesado el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, en el proyecto de unir Monte Albán con el Centro Histórico y propiciar el crecimiento de la ciudad hacia esa ruta para abrir nuevas oportunidades al turismo y a los prestadores de servicios. Hay una ruta por la calle de Trujano que conecta la ciudad ceremonial zapoteca directamente con Palacio de Gobierno, otra por 20 de Noviembre que llega al mercado principal y una vez al cerro Del Fortín, donde se presenta la Guelaguetza.

