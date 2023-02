PRI condena polarización en Congreso de CDMX

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez, advirtió que presentará una propuesta a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México, para que las diversas bancadas traten de llegar a un acuerdo mínimo con el objetivo de reducir el clima de polarización que se da en algunas discusiones, y atender las demandas de los capitalinos mediante un trabajo legislativo más eficiente.

Durante una entrevista en la sede del recinto legislativo el representante popular se refirió a la irrupción reciente de integrantes de grupos LGBTTI+ en las instalaciones de Allende y Donceles y a las diversas acusaciones sobre el llamado discurso de odio.

En este contexto, dijo que se habló mucho de discursos de odio, pero es un tema en el que los límites dependen mucho de si esos discursos tienen que ver con las causas de tal o cual grupo parlamentario o inclusive diputado o diputada.

Reconoció que será muy difícil llegar a acuerdos, pero “tenemos que intentarlo, tenemos que bajarle a la polarización para tener tiempo de abordar muchos temas de la ciudad que cada legislador trae para plantear y que luego se van retrasando por este tipo de situaciones”.

Manifestó su apoyo al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Fausto Zamorano, de quien dijo actuó correctamente durante el incidente.

Se refirió al acuerdo de tener comunicación más cercana con la policía capitalina y que inclusive se tengan algunos elementos a cierta distancia del Congreso (para cuando sea necesaria su intervención).

Aclaró, sin embargo, que de ninguna manera se trata de que el edificio sede esté permanentemente resguardado, porque ello inhibiría el que los ciudadanos y organizaciones acudieran a dialogar o hacer peticiones a los legisladores.

Protestan contra apertura de casino

Ante una violación flagrante a la ley, padres de familia de escuelas cercanas al centro comercial Pabellón Bosques en Cuajimalpa y vecinos de la zona, pidieron la intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por la inauguración del casino Ivy, de la cadena King’s.

Los denunciantes denunciaron que eso viola el artículo 9 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que señala: “Ningún establecimiento de esa naturaleza podrá establecerse cerca de escuelas o centros de trabajo”.

Alfonso Serrano, representante de este grupo, informó que en las últimas semanas han realizado diversas manifestaciones en contra de la construcción de este casino que se inauguró con una fiesta el pasado viernes 27 de enero. No obstante, hasta el momento y pese a las protestas realizadas fuera de este centro comercial para solicitar la intervención del alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, este no les ha hecho caso.



Cabe señalar que el casino se ubica a menos de 500 metros de una zona escolar y, aún así, se abrió este centro de juego. Eso despierta sospechas.

Más todavía cuando a lo largo de diversas manifestaciones se han preguntado qué autoridad les otorgó el permiso necesario para operar y si el secretario de Gobernación y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, están enterados de que se viola la ley y se falta a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en enero de 2020 dijo (como dicen tantas otras cosas) que su gobierno no asignaría nuevos permisos para crear casinos en México.

Serrano destacó que los padres de familia seguirán expresando su inconformidad por el grave riesgo que representa el hecho de que el alcalde Adrián Rubalcava haya dado la autorización para instalar este tipo de negocios cercanos a los centros escolares, con la intención de atraer a los jóvenes y hacerlos cautivos de un vicio como son las apuestas.

“No somos mercenarios”, Pedro Haces

Llama la atención lo dicho por Pedro Haces recientemente durante una conferencia. Entre otras cosas, que: “no somos mercenarios, la política no se prostituye y no estamos aquí por chamba porque la política no se prostituye; estamos aquí porque el Estado de México ya se merece un cambio”.

Esto lo dijo durante una reunión de los presidentes nacionales de Encuentro Solidario, FuerzaXMéxico y Redes Sociales Progresistas, y de sus partidos con registro locales, Hugo Eric Flores, Maiella Gómez Maldonado y Fernando González Sánchez, quienes confirmaron que irán juntos en las elecciones que se llevarán a cabo en la entidad mexiquense para elegir al sucesor de Alfredo Del Mazo en las elecciones de junio.

En su calidad de secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba celebró que Fuerza Solidaria Progresista esté unida y que en lugar de que cada quien vaya por su rumbo, hoy vayan juntos para formar un nuevo partido nacional.

Recordó que en las elecciones pasadas obtuvieron más de seis millones de votos en todo el país, se lograron alcaldías, regidurías, síndicos, ahora será como el aceite: “tres en uno” para que aflojen los viejos políticos. Eso es lo que, a su juicio, el estado de México necesita. ¿Harán mala obra a la alianza?

Haces Barba también felicitó a Maiella Gómez como nueva presidenta de FuerzaXMéxico por tratarse de una mujer de principios, de convicciones y de experiencia.

No a las corridas de toros: Jesús Sesma

Los diputados de la Comisión de Bienestar Animal emitieron una opinión favorable de la iniciativa ciudadana “No a las corridas de toros en la Ciudad de México”, presentada por el Colectivo Resistencia Defensa Animal, con el objetivo de que ésta enriquezca y contribuya a formar un criterio más amplio y con perspectiva del bienestar animal, en el dictamen que realizarán las Comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública Local del congreso capitalino.

